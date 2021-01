Szczepienia uratują gospodarkę? Przedsiębiorcy apelują o korzystanie z nich

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do przedsiębiorców, pracowników i rządu o jak najbardziej racjonalne podejście do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Jak zaznaczają, jest to realna perspektywa wyjścia z kryzysu.

Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce sięgała nawet 27 tys. osób dziennie (Fot. Pixabay)

Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 r. pogrążył świat i Polskę w największym kryzysie od wielu dekad. Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce sięgała nawet 27 tys. osób dziennie.

Wskutek lockdownu oraz zamrażania aktywności biznesowej, polska gospodarka straciła już ok. 160 mld zł PKB, a przedsiębiorcy z zamkniętych branż walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy.

- Pojawiła się realna perspektywa wyjścia z obecnego kryzysu dzięki pomyślnemu opracowaniu pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19 - zaznacza BCC, które apeluje o korzystanie ze szczepień.

Sytuacja wielu polskich przedsiębiorców z każdym kolejnym tygodniem lockdownu staje się coraz gorsza. Liczba ogłoszonych niewypłacalności firm w listopadzie 2020 r. była o 108 proc. wyższa niż przed rokiem, a liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi zwiększyła się ponad dwukrotnie. Dalsze utrzymywanie się takiego stanu rzeczy oznaczać będzie wykładniczy wzrost liczby traconych miejsc pracy i upadających firm, a w konsekwencji również związanych z tym ludzkich dramatów.

- Pojawiła się jednak realna perspektywa wyjścia z obecnego kryzysu dzięki pomyślnemu opracowaniu pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19, których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają wyniki badań klinicznych pozytywnie zweryfikowane przez wiodące agencje ds. bezpieczeństwa leków w wysoko rozwiniętych krajach. Wkraczamy tym samym w krytyczny etap walki z pandemią, który zdecyduje jak szybko przerwany zostanie łańcuch dalszych zakażeń oraz fala nieodwracalnych straty ludzkich i ekonomicznych - piszą przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC.

Apel na trzy strony gospodarki

W związku z tym wystosowali apel do przedsiębiorców, pracowników i rządu, by jak najsprawniej korzystali z rozwiązania, jakim jest możliwość szczepień.

W ich opinii przedsiębiorcy powinni wspierać rozpoczynającą się kampanię szczepień, promując ją wśród swoich pracowników, informując ich, rozwiewając wątpliwości oraz zapewniając im wszelkie ułatwienia niezbędne zapewnienia możliwie najsprawniejszego procesu szczepień.

- Od tego, jak szybko zaszczepiona zostanie odpowiednio znaczna część populacji będzie zależeć tempo znoszenia restrykcji sanitarnych, które tak silnie ograniczają działalność firm z wielu branż, zagrażając ich dalszemu istnieniu - podkreślają autorzy apelu.

Z kolei pracownicy - w ich opinii - powinni korzystać z bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W ten sposób nie tylko chroniliby życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich, lecz również miejsca pracy. W części skierowanej do rządu, przedsiębiorcy apelują o to, by ich wysiłki na rzecz zapewnienia sprawnej organizacji procesu masowych szczepień, szybko i elastycznie reagując na wyzwania pojawiające się w jego trakcie. - Od realizacji tego zadania zależy, czy odbicie gospodarcze nastąpi już w drugiej połowie 2021 czy też dopiero w roku 2022. Dlatego apelujemy o szybkie odmrażanie gospodarki w miarę postępujących szczepień ze szczególnym uwzględnieniem branż obecnie najbardziej zagrożonych – w tym m.in. gastronomii i turystyki. Ich otwarcie będzie również sprzyjało odbudowie i rozwojowi kooperujących z nimi sektorów, takich jak rolnictwo, handel i usługi - czytamy w apelu. Niezrozumiałe przedłużenie Jednocześnie Rada poinformowała, że z niepokojem przyjęła decyzję rządu o przedłużeniu do 31 stycznia restrykcji nałożonych 28 grudnia 2020. - Stoi ona w sprzeczności z wcześniejszymi komunikatami, z których wynikało, że w przypadku obniżenia poziomu zachorowań, rząd podejmie decyzję o odmrożeniu gospodarki. Nie widzimy żadnego powodu, by przy spadającej liczbie zachorowań nadal utrzymywać bardzo głęboki lockdown. Nie buduje to zaufania społecznego, które chcemy osiągnąć poprzez nasz apel. Przedsiębiorcom, którzy przez permanentne niedotrzymywanie umowy społecznej przez rząd tracą swoje biznesy i miejsca pracy, trudno będzie angażować się w kampanie i akcje prowadzone w krytycznym momencie walki z pandemią - podsumowują przedsiębiorcy. Warto tu przypomnieć, że rząd podjął decyzję o wsparcie górskich gmin i działających na ich terenie przedsiębiorców. Rada Ministrów podejmie uchwałę, dotyczącą pomocy finansowej dla gmin górskich - zapowiedział w poniedziałek (11 stycznia) Jarosław Gowin, wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii. Pomoc finansowa ma wynosić 1 mld zł a każda z gmin będzie mogła się ubiegać o maksymalnie 8 mln zł na inwestycje w turystykę oraz dostanie rekompensatę umorzenia podatku od nieruchomości. - Ten program był przygotowywany w ścisłej współpracy z samorządami gmin górskich. To właśnie samorządy mają możliwości, aby pomagać przedsiębiorcom poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości. I to właśnie ten podatek wskazywali jako największy ubytek, szacowany w sumie na około 200 mln zł - powiedział Jarosław Gowin.

