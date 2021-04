Szczepienia na COVID+19 w firmach. Oto jak musi przygotować się pracodawca

Włączenie pracodawców do systemu szczepień jest istotne nie tylko ze względu na możliwość odciążenia systemu, ale przede wszystkim umożliwi powrót do pracy w warunkach w zasadzie sprzed pandemii. To szczególnie ważne w kontekście zakładów produkcyjnych i fabryk, które - po stwierdzeniu zakażenia nawet u jednego pracownika - musiały na pewien okres wyłączyć nawet całe linie produkcyjne, co skutkowało ogromnymi przestojami, często również konsekwencjami finansowymi.

Według "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service 14 proc. firm chce stworzyć punkty szczepień dla swoich pracowników (Fot. Shutterstock)

Organizacja szczepień będzie spoczywała na pracodawcy, który w pierwszej kolejności powinien przygotować listę chętnych pracowników oraz podjąć współpracę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Co istotne - wszystkie koszty związane z organizacją programu szczepień dla pracowników pokrywa firma, czyli np. te dotyczące zakupu dodatkowego sprzętu czy wynajmu pomieszczeń.

Jeśli chodzi o lokalizację punktu szczepień - będzie mógł zostać utworzony w zakładzie pracy, ale również w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z którym pracodawca nawiązał współpracę.

Jak zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, w ostatnim tygodniu kwietnia przedsiębiorcy mają poznać szczegóły programu szczepień w zakładach pracy, którego pilotaż ruszy na początku maja. Według "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service, 14 proc. firm chce stworzyć punkty szczepień dla swoich pracowników.

Do szczepień pracowników przygotowuje się Mercedes Benz Polska - spółka czeka na szczegółowe wytyczne. Castorama Polska chce nie tylko zorganizować szczepienia dla swoich 12 tysięcy pracowników, ale również zadeklarowała chęć udostępnienia przysklepowych parkingów do stworzenia punktów sczepień typu drive-thru. Z kolei firma Budimex postanowiła zaszczepić nie tylko swoich pracowników, ale także ich rodziny.

Jak się przygotować?

Na bazie dotychczasowych założeń programu szczepień komunikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny, eksperci W&W Consulting opracowali wysoce prawdopodobną listę wytycznych do wdrożenia przez firmy w ciągu zaledwie kilku tygodni.

- Organizacja szczepień będzie spoczywała na pracodawcy, który w pierwszej kolejności powinien przygotować listę chętnych pracowników oraz podjąć współpracę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, np. z siecią przychodni obsługującą zakłady pracy w obszarze medycznym i następnie zgłosić tę współpracę z do NFZ poprzez wypełnienie dedykowanego formularza. Co istotne - wszystkie koszty związane z organizacją programu szczepień dla pracowników pokrywa firma, czyli np. te dotyczące zakupu dodatkowego sprzętu czy wynajmu pomieszczeń - mówi Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. W punkcie szczepień powinna znajdować się osoba uprawniona do kwalifikowania i wykonywania szczepień, osoba realizująca czynności administracyjne (Fot. Shutterstock) Samo przeprowadzenie szczepień będzie już obowiązkiem podmiotu medycznego, z którym firma nawiązała współpracę. Jej zakres będzie obejmował m.in. przygotowanie kalendarza szczepień i zamówienie adekwatnej liczby szczepionek. Oddelegowany personel medyczny ma przeprowadzać kwalifikacje do szczepień, fizycznie je wykonywać oraz sporządzać dokumentację medyczną. Czytaj też: Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w zakładzie pracy. Od czego zacząć procedurę - W punkcie szczepień powinna znajdować się osoba uprawniona do kwalifikowania i wykonywania szczepień, osoba realizująca czynności administracyjne - głównie wypełnianie e-kart, oraz osoba nadzorująca stan pacjentów po szczepieniu. Oczywiście wszystkie te czynności może wykonywać jeden wykwalifikowany pracownik, natomiast zaleca się, aby zespół obsługujący punkt szczepień liczył do 4 osób. Opcjonalnie dopuszcza się zapewnienie karetki pogotowia, stacjonującej pod zakładem pracy w dniach realizacji szczepień – dodaje Andrzej Bączkowski. Szczepienia w zakładzie pracy Jeśli chodzi o lokalizację punktu szczepień - będzie mógł zostać utworzony w zakładzie pracy, ale również w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z którym pracodawca nawiązał współpracę. Czytaj też: Szczepienia w firmach... poza firmami. Minister o programie szczepień w zakładach pracy W przypadku organizacji punktu w ramach firmy - jego wyposażenie powinno być uprzednio skonsultowane z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Natomiast już teraz można wskazać 2 grupy niezbędnych elementów wyposażenia: - Sprzęt biurowy, m.in. biurka, krzesła, szafka na dokumentację medyczną, laptop z dostępem do internetu, drukarka; - Sprzęt medyczny, m.in. stoliki, tace do przygotowywania szczepionek, miejsce na artykuły medyczne, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr, lodówka do przechowywania szczepionek. - Punkt musi być wyposażony w umywalkę z bieżąca wodą i dozowniki z mydłem, natomiast dopuszczane jest również wykorzystanie umywalki mobilnej. Oczywiście po stronie pracodawcy pozostaje konieczność zapewnienia środków do odkażania i dezynfekcji powierzchni płaskich oraz dozowników z płynem dezynfekującym dla pracowników, a cały przebieg szczepienia powinien być realizowany w reżimie sanitarnym – w maseczkach oraz przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego przez osoby oczekujące. Pracownicy, którzy zadeklarują chęć szczepienia u pracodawcy, przed szczepieniem powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz, który będzie elementem kwalifikacji do przeprowadzenia szczepienia – podsumowuje ekspert W&W Consulting.

