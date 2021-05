Sytuacja Work Service nadal trudna. Konieczne jest dalsze wsparcie

W opublikowanym 3 maja raporcie rocznym za 2020 rok Work Service wykazał skonsolidowane przychody w wysokości 1 008 mln zł, skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 11,4 mln zł oraz skonsolidowaną stratę w wysokości -11,3 mln zł. Spółka dzięki pozyskaniu w sierpniu zeszłego roku Gi Group jako inwestora strategicznego była w stanie ustabilizować swoją sytuację finansową. Wsparcie zewnętrzne nadal jest jednak konieczne.

Gi Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży akcji Work Service (fot. mat. pras.)

- Od czasu naszego wejścia do spółki Work Service jako inwestor strategiczny i akcjonariusz większościowy koncentrujemy się na stałej poprawie jej sytuacji biznesowej i finansowej. Dzięki temu spółka osiągnęła ponownie po latach niepewności i złego zarządzania stabilność finansową. To jednak nie wystarczy - wyjaśnia Stefano Colli-Lanzi, prezes Gi Group.

Pozyskanie zewnętrznego inwestora pozwoliło spółce skupić się na nowych możliwościach rozwoju. Jednak jak wynika z raportu rocznego, kapitał własny Work Service spadł do poziomu -6 mln zł, co oznacza, że bez wsparcia zewnętrznego sytuacja spółki nie będzie stabilna przez dłuższy czas.

- Obecnie Work Service pilnie potrzebuje podjęcia szeregu decyzji zarządczych, operacyjnych i strategicznych, aby zapewnić sobie stabilność w przyszłości i zacząć generować wartość dla wszystkich interesariuszy. Decyzje te mogą jednak zostać podjęte tylko przy silnym i przejrzystym zarządzaniu spółką - dodaje Colli-Lanzi.

Jak dodaje, Gi Group ogłosiło wezwanie do sprzedaży akcji Work Service.

- Dzięki niemu chcemy zdobyć większą kontrolę nad spółką i w tym sensie wycofanie Work Service z notowań na GPW jest tylko warunkiem wstępnym, który da nam możliwość szybkiego i skutecznego działania dla jej dobra. Biorąc pod uwagę obecną sytuację spółki, oferowana przez nas cena w wysokości 1,45 zł jest godziwa i nie zamierzamy jej podnosić. Jednocześnie, nawet w przypadku, gdyby wezwanie nie zakończyło się sukcesem i nie doprowadziło do wycofania Work Service z giełdy, rozważymy podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia spółce większej stabilności finansowej, takie jak np. planowana konwersja długu na akcje lub ewentualne podwyższenia jej kapitału w przyszłości - przekonuje prezes Gi Group.

By zgłosić chęć sprzedaży akcji w ramach ogłoszonego wezwania, akcjonariusze proszeni są o skontaktowanie się ze swoim bankiem lub biurem maklerskim do 11 maja 2021 r. Więcej informacji na temat procedury przyjmowania zapisów, w tym niezbędne formularze, można znaleźć na stronie www.wezwanieworkservice.pl.

Konflikt w Work Service

W połowie lutego na łamach naszego portalu opublikowaliśmy dwie rozmowy dotyczące obecnej sytuacji i przyszłości Work Service. Odpowiedzi na pytania udzielali Stefano Colli-Lanzi, prezes Gi Group, która latem 2020 wykupiła WS i Tomasz Misiak, współzałożyciel Work Service, dziś mniejszościowy udziałowiec, który złożył pozew w sądzie przeciwko włoskiemu inwestorowi.

Tomasz Misiak w rozmowie z PulsHR.pl wskazywał m.in. na szereg błędów, jakie miały mieć miejsce w trakcie prowadzenia transakcji między Gi Group a WS.

- Zachowanie niektórych osób w trakcie transakcji było dalekie od uczciwego. Sam przebieg transakcji pozostawia też wiele do życzenia. Zarządzano nią w taki sposób, by uniemożliwić akcjonariuszom dostęp do jakiejkolwiek wiedzy na jej temat. Podawano nam nieprawdziwe dane na temat aktualnych warunków umowy, rozłożenia kredytów bankowych czy środków dotyczących ZUS-u lub podatków - mówił Tomasz Misiak.

W jego opinii dobre intencje włoskiego inwestora dotyczą tylko i wyłącznie maksymalizacji zysków kosztem pozostałych akcjonariuszy.

- Wierzę w to, że Gi chce zarabiać na tej spółce dużo, ale jednocześnie chciałoby, żeby nie było w niej mniejszościowych akcjonariuszy. Najlepiej, gdyby ci dali się wykupić po kosztach lub oddali swoje akcje za darmo - komentował nasz rozmówca.

Gi Group zarzuca Misiakowi przekazanie nieprawdziwych informacji w wywiadzie, jaki ukazał się na łamach PulsHR.pl. Mówi też o podjęciu kroków prawnych wobec Tomasza Misiaka, który ich zdaniem szkaluje dobre imię Gi Group.

Jak wyjaśniał Stefano Colli-Lanzi w rozmowie z PulsHR.pl, Gi Group wsparła WS w negocjacjach z finansującymi ją bankami, obligatariuszami i urzędami administracji publicznej, których celem była restrukturyzacja zadłużenia spółki.

- W efekcie udało się zredukować zadłużenie WS wobec banków o 50 proc. a wobec obligatariuszy aż o 70 proc., z wyjątkiem obligacji spółki znajdujących się w posiadaniu panów Tomasza Misiaka i Tomasza Hanczarka, którzy zgodę na sprzedaż swoich akcji (a przez to powodzenie planu ratowania WS przed upadłością przez Gi Group) uzależnili od pełnej spłaty swoich obligacji. Następnie uzgodniono z ZUS i US rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatki na okres 5 lat - przedstawia swoją wersję włoski inwestor.