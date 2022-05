Sytuacja polskiego rynku pracy jest trudniejsza niż przed wojną

Od początku wojny w Ukrainie granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 3,19 mln uchodźców z Ukrainy – informuje Straż Graniczna (stan na 6 maja). Jak podaje Straż, to głównie kobiety i dzieci. Część zostanie w Polsce i tu będzie czekała na rozwój wydarzeń. Część wyjechała lub wyjedzie w najbliższym czasie. Gdy opadną pierwsze emocje, przyjdzie czas na "układanie" życia w Polsce. Pytanie, czy mamy plan, jak pomóc Ukraińcom zadomowić się na polskim rynku pracy.

Karolina Markowska

6 maj 2022





Znaczna część osób, które przybyły do Polski po 24 lutego, to ludzie z wyższych wykształceniem (fot. Max Kukurudziak/Unsplash)

- Dziś paradoksalnie, mimo dużej liczby osób, które wjechały do Polski, sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż przed 24 lutego - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Jak dodaje, cały czas wprowadzane są ułatwienia i realizowane są programy, które mają pomóc Ukraińcom wejść na rynek pracy.

Rozmowa powstała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wojna w Ukrainie zmieniła wiele. Gdy 24 lutego redakcja PulsHR.pl wraz z ekspertami ds. rynku pracy i ekonomistami szukała odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być skutki wojny dla polskiego rynku pracy, wielu podkreślało, że może być to szansa. Szansa szczególnie dla tych branż, które zmagają się z deficytami kadrowymi. Zyskać miały m.in. budownictwo, logistyka, HoReCa.

Dwie pierwsze branże bardzo szybko znalazły się po drugiej stronie - mężczyźni, którzy do tej pory pracowali na polskich budowach, postanowili wrócić do kraju i bronić ojczyzny. HoReCa - branża idealna dla kobiet - też dziś nie zyskuje. Z bardzo prostego powodu. Kobiety, które do Polski trafiły, mają problem nie tylko ze znajomością języka polskiego. Dotykają ich znane w Polsce od lat bolączki - dostępność opieki dla dzieci, problemy komunikacyjne.

- Chcemy dziś tych ludzi maksymalnie zabezpieczyć i w ten sposób ułatwić im wejść na rynek pracy. To działania dające możliwość opieki żłobkowej, przedszkolnej. Uwolniliśmy niektóre przepisy, które dały możliwość podejmowania pracy. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja, bo to jest czynnik najważniejszy - tłumaczy wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Zobacz: To czeka Ukraińców w Polsce. Kryzys demaskuje problemy pudrowane od lat Problemów i wyzwań jest jednak więcej. Z danych, jakie posiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że znaczna część osób, które przybyły do Polski po 24 lutego to osoby z wyższym wykształceniem. Szacuje się, że jest ich około 60 proc. Pierwszym wyzwaniem jest fakt, iż większość z nich podejmuje dziś proste prace, mocno poniżej swoich kompetencji - a to niewykorzystany potencjał. - W tym przypadku poprzez Powiatowe Urzędy Pracy, które dysponują środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, chcemy ułatwić im wejście na rynek pracy. Uruchamiamy ponadto projekt "Razem możemy więcej" skierowany do samorządów i organizacji zajmujących się rykiem pracy. To część działań, jakie mają im pomóc znaleźć pracę na miarę swoich kompetencji - dodaje Szwed. Drugim wyzwaniem, przed którym swoi Polska, jest zatrzymanie w kraju tych Ukraińców, których doświadczenie i wykształcenie pozwala pracować na wysoko specjalistycznych stanowiskach. - Ułatwienia funkcjonują m.in. w branży medycznej. Cały czas jednak mamy do czynienia z bardzo delikatna materią. Dla tych osób zdecydowanie najistotniejsze jest bezpieczeństwo ich bliskich, którzy zostali w kraju. Na tym wsparciu bieżącym skupiamy się najbardziej - tłumaczy.

