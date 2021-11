Swoboda nie tylko w piątki. Branża bankowa stawia na elastyczność

- Tradycyjna bankowość kojarzy się z bardzo formalnym ubiorem, ale to się zmienia. Zanim przyszła pandemia, mieliśmy w banku tzw. Casual Fridays. Obserwujemy, że ten trend nasilił się i teraz wiele firm przeszło na mniej formalny, wygodniejszy dress code. Branża bankowa ewoluuje i otwiera się na większą swobodę w biurach - mówi Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas.

Od wielu lat mówi się, że banki się zmieniają. Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i tym samym wpłynęła na tempo wprowadzania zmian. Jak to wygląda w Banku BNP Paribas?

Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas: - Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata. W naszych działaniach inicjujemy zmiany, ponieważ postrzegamy je jako szansę na wzrost organiczny, wzmocnienie kultury organizacyjnej i rozwój naszych pracowników.

W Banku BNP Paribas wdrożyliśmy pracę zdalną przed pandemią. Od stycznia 2020 r. mogliśmy pracować zdalnie już 8 dni w miesiącu, chociaż na mniejszą skalę niż obecnie, z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru. Słuchamy głosu naszych pracowników - przekazują nam dużo cennych informacji w badaniach typu pulse check, dzięki którym tworzymy kolejne, bardziej zaawansowane rozwiązania.

Pandemia wpłynęła mocno także na nawyki naszych klientów, przyspieszyła ich transformację cyfrową. Bankowali z nami w dużym stopniu za pomocą kanałów zdalnych. Dążymy do tego, by prawie wszystkie nasze produkty były dostępne w bankowości internetowej i mobilnej. To z kolei wiąże się z koniecznością poznania nowych rozwiązań i nauczenia się, jak z nich korzystać.

Uczenie się przez całe życie nie jest nowym tematem, ale pandemia podkreśliła jego znaczenie. Czy pracownicy dostrzegają, że jest to niezbędny element w życiu zawodowym?

- Pracownicy są świadomi, że świat zmienił się tak bardzo, że nie da się wrócić do „poprzednich ustawień”. Dynamika zmian wymusza liczne aktualizacje, dlatego poprawiamy to, co już zrobione, działając projektowo w metodyce Agile i piszemy kolejne scenariusze. Kompetencje przyszłości okazują się aktualne już teraz. Każda zmiana pociąga za sobą kolejną, a my staramy się je zaadaptować poprzez naukę, tak szybko, jak to jest możliwe. To niekończący się proces. Nie jest to łatwe, generalnie zmiany wiążą się z ogromnym stresem, wywołują niepokój w ludziach - to naturalne.

Zmian, które napędza cyfryzacja, obawiają się przedstawiciele starszych pokoleń?

- Nie tylko. Niezależnie od tego, jaką grupę odbiorców weźmiemy pod uwagę, znajdą się w niej osoby, które są fanami nowych technologii, ale będą też tacy, którzy nie czują się pewnie, potrzebują więcej czasu, żeby się do nich przekonać.

Warto wspomnieć o nowej, piątej generacji zwanej perennialsami. To grupa, która w czasie pandemii - niezależnie od wieku - musiała znaleźć wspólną nić porozumienia przez internet, bazując na swoich umiejętnościach i doświadczeniu. "Zdalność" zunifikowała nasze kompetencje, zatarła różnice i jeszcze bardziej zacieśniła relacje międzypokoleniowe. W Banku BNP Paribas mamy zarówno bardzo młodych pracowników, jak i osoby z dużym, długim doświadczeniem. Jesteśmy z tego dumni, że możemy pracować, czerpiąc z naszej różnorodności. Osoby starsze mają ogromne doświadczenie, ich wiedza jest nieoceniona. Z kolei młodzi wnoszą do organizacji pasję i znajomość sfery nowych technologii oraz otwartość na potrzeby przyszłości. Ten miks powoduje, że nasze zespoły są bardzo kreatywne, dzięki czemu dużo szybciej znajdujemy rozwiązania niż homogeniczne i niezróżnicowane grupy.

Jak zmniejszyć obawy pracowników przed zmianą?

- Najważniejsza jest transparentna komunikacja o tym, dlaczego się zmieniamy, co to oznacza dla naszej organizacji i dla nas samych. Mówienie o pewnych rzeczach wprost zmniejsza niepokój, pozwala zrozumieć sens zmiany. Ogromną rolę odgrywają tu menadżerowie. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za naszych ludzi, ich emocje, nastroje, poczucie stabilności i bezpieczeństwo. Nie mam tu na myśli tylko pracowników, to także zobowiązanie wobec naszych klientów. Próbujemy się z nową normalnością zaprzyjaźnić i w takim świetle wprowadzać kolejne zmiany w procesie transformacji.

Praca zdalna przyniosła spore zmiany. Dużo mówi się o tym, że nie wrócimy już do tego, co było przed pandemią. Model hybrydowy zostanie z nami?

- Przez wiele miesięcy wykonywania pracy zdalnie przyzwyczailiśmy się do niej, dlatego model hybrydowy zostanie z nami na stałe. Takie rozwiązanie nie jest już benefitem na rynku, to podstawowe oczekiwanie pracowników i kandydatów. Zmieniła się filozofia tego, jak pracujemy. COVID-19 nie tylko przyspieszył transformację sposobów pracy, ale przede wszystkim rozwiał mity na temat mniejszej produktywności zespołów pracujących zdalnie. Udowodniliśmy, że umiemy pracować efektywnie, nie przychodząc do biura.

Jaki model obowiązuje w BNP Paribas?

- Zaproponowaliśmy naszym pracownikom centrali 4 modele pracy, w różnym stopniu uwzględniające pracę zdalną. Dwa modele, w których przeważa praca z biura, to modele Max office i Mainly office. W ramach obu dostępna jest praca zdalna. W modelu Max office można z niej skorzystać w wymiarze do 12 dni w skali roku. Mainly office opiera się na modelu, który wdrożyliśmy tuż przed pandemią, w ramach którego oferowanych jest maksymalnie 8 dni pracy zdalnej w miesiącu.

Następny model - Week by week - zakłada pracę naprzemienną z domu i z biura w cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym. Kolejny model jest z przewagą pracy zdalnej, ale przewidziana jest w nim też praca w biurze. Zależy nam bowiem, abyśmy się spotykali, a biuro było miejscem rozmów, interakcji społecznych, kreowania nowych inicjatyw. Model Mainly remote zakłada pracę z biura od 4 do 12 dni w miesiącu. Oczywiście harmonogram w przypadku pracy z biura jest ustalany między pracownikiem a jego przełożonym.

Jak pandemia wpłynęła na relacje między pracownikami i atmosferę w pracy?

- Praca zdalna uświadomiła nam, jak ważny i potrzebny jest bezpośredni kontakt. Zatęskniliśmy za sobą, za spotkaniami w biurze, rozmowami przy kawie. Staraliśmy się być wobec siebie bardziej tolerancyjni i wspieraliśmy się nawzajem. Podczas rozmów z moim zespołem dzieci siadały na kolanach rodziców, machały do kamerki, a mi często towarzyszył pies. Pokazaliśmy cząstkę swojej prywatności, cząstkę siebie. Doceniamy wartość bezpośrednich relacji i chcemy spotykać się, by lepiej współpracować i budować relacje. Myślę, że nasze relacje weszły na inny, wyższy poziom - zaprzyjaźniliśmy się ze sobą.

Do biura nie przychodzimy już tylko po to, by pracować za biurkiem. Nasze obowiązki możemy wykonać równie dobrze w domu. Nasze biuro to przestrzeń do wspólnej, kreatywnej pracy w zespołach cross-funkcyjnych. Gdy jesteśmy razem, szybciej generujemy fajne pomysły, nowe rozwiązania - udziela nam się wzajemna energia. Ale to nie tylko miejsce pracy, możemy porozmawiać między sobą tak po prostu, o wszystkim. Nasze relacje również przeszły transformację, na plus. Zmienił się także nasz dress code, stał się bardziej swobodny.

Bardziej swobodny, to znaczy? Bankowiec nie musi przychodzić do pracy w garniturze z krawatem czy garsonce i szpilkach?

- Choć w Banku BNP Paribas już wcześniej było inaczej, to faktycznie tradycyjna bankowość kojarzy się z bardzo formalnym ubiorem, ale to się zmienia. Zanim przyszła pandemia, mieliśmy w banku tzw. Casual Fridays. Obserwujemy, że ten trend nasilił się i teraz wiele firm przeszło na mniej formalny, wygodniejszy dress code. Branża bankowa ewoluuje i otwiera się na większą swobodę w biurach.

Na spotkaniach z klientami zachowujemy jednak dotychczasowy standard ubioru, tzw. smart casual. To wyraz naszego szacunku dla klienta.

Sektor bankowy jest postrzegany przez sporą część młodych ludzi jako mało dynamiczny, a praca w banku kojarzy im się poniekąd z pracą w urzędzie. Czy ta większa swoboda i elastyczność pomogą przekonać ich do pracy w branży?

- To zdecydowanie stereotypy. Nasz bank zaczął zmieniać się jeszcze przed pandemią. Być może było to mniej widoczne, natomiast kultura otwartości i elastyczność są u nas od dawna. Myślę, że we wszystkich sektorach zauważamy transformację. Sądzę, że banki chcą iść w tym kierunku jeszcze szybciej i być liderem zmian. Na pewno takie mamy ambicje w Banku BNP Paribas. Angażujemy się w szereg inicjatyw poza branżowych, jesteśmy bankiem zielonych zmian, promujemy różnorodność, stworzyliśmy inicjatywę wspierającą kobiety w banku i do tego typu działań angażujemy również panów.