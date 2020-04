Święta nie dla wszystkich. Oni muszą pracować

W Wielkanoc ciągłość produkcji utrzymywana jest m.in. w branży hutniczej, budowlanej czy spożywczej.

Normalnie działają zakłady produkcyjne tworzące PKN Orlen (w systemie zmianowym).

W święta pracują też np. kopalnie, choć wykonywane zadania to przede wszystkim zabezpieczanie funkcjonowania zakładów.

Tegoroczne święta z powodu sytuacji epidemiologicznej wyglądać będą zupełnie inaczej niż te, do których się przyzwyczailiśmy. Wyjątkowa sytuacja jednak nie oznacza, że w Wielkanoc przestają pracować duże zakłady przemysłowe.

Ciszej od dawna jest w biurach, ciągłość produkcji musi być jednak zachowana. A pracują zarówno ci, którzy dbają o dostawy energii, jak i ci, którzy dostarczają artykuły spożywcze.

W górnictwie - niezbędne prace

W święta pracują m.in. kopalnie. Choć - podkreśla Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej - wykonywane zadania to przede wszystkim zabezpieczanie funkcjonowania zakładów należących do grupy.

- Nie ma w tym czasie wydobycia węgla. Praca odbywa się dokładnie na takich samych zasadach, jak w niedziele – wyjaśnia Głogowski.

Wydobycia w okresie świątecznym nie prowadzą także kopalnie należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Będą kontynuowane natomiast niezbędne prace zabezpieczające, profilaktyczne oraz kontrola stanu zagrożeń. Zatrudnia się do nich niezbędną liczbę pracowników, czyli około 10 proc. w stosunku do normalnego dnia pracy – mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer, zastępca dyrektora biura komunikacji PR w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

PKN Orlen w normalnym trybie

Bez zmian funkcjonują natomiast zakłady produkcyjne tworzące PKN Orlen. Jak informuje biuro prasowe spółki: "Zakład Produkcyjny PKN Orlen w Płocku, na terenie którego działa kilka spółek z Grupy Orlen, m.in. Orlen Serwis, Orlen Eko, Orlen Laboratorium i OrlenKolTrans, przez cały czas pracuje w trybie 365/7/24. Praca w systemie zmianowym, zarówno w okresie świąt, jak i dni wolnych, nie różni się niczym od pracy w dni powszednie - zawsze obecna jest wymagana obsada pracowników odpowiedzialnych za produkcję".

Bez świątecznych zmian pracują zakłady produkcyjne tworzące PKN Orlen. (fot. mat. pras.)

Jak poinformowała spółka, w związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkim osobom wchodzącym do zakładu mierzona jest temperatura. Przy bramach umieszczono informacje przypominające o konieczności zachowania odstępów między wchodzącymi pracownikami. W godzinach "wejść" i "wyjść" uruchomiono dodatkowe patrole Orlen Ochrony, które przypominają wszystkim o zachowaniu odpowiedniej odległości. A na ekranach telewizyjnych i wyświetlaczach na bramach widoczna jest informacja "Zachowaj odstęp od innych osób". Produkcja stali bez zmian Jak podaje Marzena Rogozik z działu komunikacji ArcelorMittal Poland, w związku z wymogami technicznymi produkcja stali w zakładach odbywa się w sposób ciągły, a zakłady produkcyjne działają tak samo, jak w dni robocze. - W zakładach, w których instalacje pracują w sposób nieprzerwany, obowiązuje system czterobrygadowy. Pracownicy zatrudnieni w takim systemie znają harmonogram pracy z kwartalnym wyprzedzeniem. W modelu czterobrygadowych zmian pracuje obecnie blisko 60 proc. naszych pracowników - i część z nich będzie też miała zajęcie podczas Świąt Wielkanocnych. W obecnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 pracowników, którzy mają możliwość pracy z domu, zachęcamy do pracy zdalnej, przestrzegając wytycznych rządowych (oni jednak w większości nie będą pracować w święta) – wyjaśnia Marzena Rogozik. Jak podkreśla, dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wprowadzono prewencyjne kontrole na bramach oddziałów oraz przy wjazdach do zakładu. Polegają one na pomiarze temperatury osób wchodzących i wjeżdżających do huty za pomocą termometrów bezdotykowych i kamer termowizyjnych. - Kontrole wykonują odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni pracownicy ochrony. Osoby, których temperatura ciała przekracza 38 stopni C, nie są wpuszczane na teren oddziałów ani obiektów ArcelorMittal Poland. Pracownik ochrony wręcza im ulotkę z informacjami o dalszym sposobie postępowania, a także numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych – dodaje Rogozik. Lafarge Polska zachowuje ciągłość produkcji Ciągłość produkcji cechuje także zakłady tworzące Lafarge Polska. Jak informuje Inga Chodorowska-Korpak, dyrektor organizacji i zasobów ludzkich Lafarge w Polsce, zakłady działają zgodnie z harmonogramem. - Sytuacja z koronawirusem na razie nie wpływa znacząco na „normalną” pracę naszych zakładów - również w okresie świątecznym. Mówimy tutaj zarówno o zakładach produkujących cement, jak i tych, które wydobywają i produkują kruszywa, czy też o naszych węzłach betoniarskich, wytwarzających beton towarowy czy VAPy - precyzuje. Jako się rzekło, zakłady cementowe Lafarge - z racji cyklu produkcyjnego - pracują ciągle. Obłożenie stanowisk w Wielkanoc pozostaje jednak adekwatne do realizowanych zadań operacyjnych i zazwyczaj jest niższe niż powszednim dniu pracy. - Cementownia Małogoszcz w okresie świąt pracuje w 3-zmianowym cyklu produkcyjnym (produkcja, kontrola jakości, utrzymanie ruchu zmianowe + firmy podwykonawcze).Obecność na stanowiskach pracy jest niższa niż w normalny dzień i odpowiada realizowanym zadaniom operacyjnym. I jest tak co roku. Natomiast Cementownia Kujawy pracuje jak w weekendy. Na miejscu w systemie zmianowym pracuje brygada produkcyjna oraz ochrona zakładu - wyjaśnia Inga Chodorowska - Korpak. Cementownia Kujawy w Święta pracuje jak w weekendy. (fot. PTWP) W okresie świątecznym stoją zakłady kruszywowe. Beton będą produkować tylko dwa węzły betoniarskie; jak wskazuje firma, jest to związane z realizacją zamówień i wcześniejszych kontraktów. Stale w ruchu - także w spożywce Do sektorów gospodarki pracujących w okresie świątecznym należy też branża spożywcza. Ciągłość produkcji, a co za tym idzie praca w okresie świątecznym, dotyczy między innymi zakładów polskiego oddziału firmy Nestle. Bez zmian pracują także zakłady tworzące grupę Mlekovita (zgodnie z tygodniowym harmonogramem), a sklepy oraz hurtownie - według przepisów o pracy w niedziele i święta. - Obecny czas to pora, by skupić się na misji dostarczenia wszystkim Polakom, blisko ich domów potrzebnych produktów; dlatego grupa Mlekovita w 20 zakładach produkcyjnych codziennie przetwarza 8 mln l mleka od polskich dostawców i pracuje 7 dni w tygodniu. Do w dyspozycji (zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi okresów świątecznych) są też nasze 32 hurtownie oraz blisko 130 sklepów firmowych – tłumaczy Dariusz Sapiński, prezesa zarządu Grupy Mlekovita.