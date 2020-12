Święta inne niż zwykle. Pandemia zniechęciła do długich urlopów

Czas między Wigilią i Nowym Rokiem będzie stanowił okres zamrożenia lub spowolnienia działalności w wielu firmach. Urlop wypoczynkowy planuje wziąć 49 proc. pracowników badanych przez Grupę Pracuj. To mniej niż w ubiegłych latach.

• 14 gru 2020 20:00





Wśród benefitów świątecznych, które według respondentów powinien dostarczać pracownikom dobry pracodawca, dominują zdecydowanie premie finansowe (73 proc. wskazań) (Fot. Shutterstock)

Zespół Pracuj.pl zapytał użytkowników portalu, jak nowa normalność i konieczność społecznej izolacji wpływają na świąteczne zwyczaje i plany urlopowe pracowników.

W tym roku święta będą zupełnie inne. Pełne dystansu i raczej z daleka od firmowych spraw.

Blisko połowa badanych planuje mieć wolne przynajmniej przez część spośród ostatnich pracujących dni tego roku.

Badanie „Święta w pracy” zostało przeprowadzone w pierwszych dniach grudnia na grupie 882 użytkowników portalu Pracuj.pl. Pomiaru dokonano metodą CAWI, co oznacza, że odpowiadali oni na pytania zawarte w formularzu internetowym.

Pandemia a urlop na koniec roku

Odpowiedzi respondentów pokazały, że podobnie jak w ubiegłych latach, czas międzyświąteczny (czas między Wigilią i Nowym Rokiem) będzie stanowił okres zamrożenia lub spowolnienia działalności w wielu firmach. W tym roku ta sytuacja będzie mieć jednak dodatkowy wymiar. 56 proc. badanych uważa, że przerwa świąteczna to dobra okazja do odpoczynku od zmartwień związanych z pracą w czasie pandemii. Trudno się więc dziwić, że blisko połowa badanych (49 proc.) planuje mieć wolne przynajmniej przez część spośród ostatnich pracujących dni tego roku.

Jednocześnie jednak tylko co czwarty respondent nie będzie w tym okresie w ogóle pracować – to wyraźnie mniej osób, niż ci, którzy nie decydują się na żaden urlop (34 proc.). Ogółem widoczne jest nieco mniej aktywne podejście do brania długiej przerwy pod koniec grudnia niż w minionych latach. Dla porównania w badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl dwa lata temu odpoczynek przynajmniej przez część tego okresu deklarowało więcej, bo 55 proc. badanych.

Warto zaznaczyć, że plany pracy w okresie spowolnienia niekoniecznie muszą wynikać z nacisku ze strony przełożonych. Tylko co czwarty badany deklaruje, że jego pracodawca odnosi się negatywnie do brania przez pracowników urlopu w okresie między Świętami a sylwestrem.

Jak zauważa jednak Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj, 9 miesięcy pracy w nowej normalności wpływa na postawy wielu specjalistów – także te dotyczące urlopów. - Z jednej strony w części miejsc pracy mamy do czynienia z dodatkowymi napięciami związanymi z sytuacją pandemiczną, co może zniechęcać do brania dłuższych urlopów. Z drugiej strony obostrzenia wiążą się z ograniczonymi możliwościami pod względem podróży, co na pewno zmniejsza liczbę osób planujących np. sylwestrową turystykę. Wszystko to składa się na nietypowy obraz tegorocznej przerwy świątecznej. Choć przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się lepiej funkcjonować w wirtualnym świecie pracy, takie okazje dobrze obrazują potrzebę wspólnej celebracji ważnych momentów i bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami - podsumowuje Agata Grzejda. Firmowe święta inne niż zawsze Eksperci Pracuj.pl sprawdzili również, jak w firmach będzie wyglądał przedświąteczny czas. Okazuje się, że tylko 13 proc. badanych deklaruje, iż w tym roku w ich firmie jest organizowane świąteczne spotkanie w jakiejkolwiek formie – także online. 2 na 3 badanych nie będzie uczestniczyć w takim wydarzeniu, a co piąty nie ma jeszcze pewności, jaką decyzję podejmą w tym temacie przełożeni. Wyniki badań są o tyle uderzające, że aż 75 proc. badanych przyznaje, że takie imprezy były w ich firmach organizowane w minionych latach. Jak zauważa Agata Grzejda, przyglądając się odpowiedziom badanych można wyraźnie dostrzec, jak silnie nowa normalność wpływa na naszą codzienność. - Liczba osób deklarujących, że w ich firmach odbędzie się w tym roku jakiekolwiek spotkanie świąteczne, spadła w porównaniu do ubiegłych lat o aż 62 punkty procentowe. Tego typu imprezy stanowią w wielu miejscach pracy najważniejsze spotkanie integracyjne w roku, okazję do spędzenia czasu w pozytywnej, mniej formalnej atmosferze. Tymczasem pandemiczne obostrzenia sprawiają, że jedyne realne rozwiązanie w czasach pandemii mogą stanowić wydarzenia online. W ich wypadku liczy się dobry pomysł i oryginalne podejście, zdolność pozytywnego zaskoczenia pracowników i odróżnienia spotkania od typowej telekonferencji. Szczególnie, że wiele osób jest już zmęczonych częstymi rozmowami online, a integrować chciałby się „na żywo”, jak w minionych latach

- komentuje Agata Grzejda. - komentuje Agata Grzejda. Tę opinię potwierdzają odpowiedzi respondentów. Wśród nich znalazła się większa grupa osób, które mimo okoliczności pandemicznych byłyby skłonne wziąć udział w bezpośrednim spotkaniu wigilijnym w pracy (34 proc.) niż uważających firmowe imprezy świąteczne online za dobrą alternatywę wobec wydarzeń „na żywo” (28 proc.). Benefity na Święta Wśród benefitów świątecznych, które według respondentów powinien dostarczać pracownikom dobry pracodawca, dominują zdecydowanie premie finansowe (73 proc. wskazań). Na drugim miejscu wybierane były upominki i prezenty dla pracowników (56 proc.), a na trzecim – dodatkowy urlop na Święta (33 proc.). Dopiero na dalszych miejscach znalazły się bardziej nietypowe inicjatywy, czyli akcje charytatywne (20 proc.) i nagrody dla pracowników roku (16 proc.). Warto zauważyć, że najrzadziej ze wszystkich dostępnych opcji wybierana była organizacja spotkań świątecznych online – za wyznacznik dobrego pracodawcy uważa ją zaledwie co dziesiąty badany. Benefity, które pracownicy określają jako ważne, często rozmijają się jednak z firmową rzeczywistością. Połowa respondentów Pracuj.pl spodziewa się, że w tym roku nie otrzyma od pracodawcy żadnego dodatkowego benefitu z okazji Świąt. Otrzymania premii finansowej z okazji zakończenia roku oczekuje tylko co trzeci respondent Pracuj.pl. Jeszcze mniej, bo co piąty, spodziewa się prezentów lub upominków z tej okazji. Odczucia badanych potwierdzają obserwacje stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, do którego wpływają skargi na pracodawców informujących o rezygnacji z tej formy docenienia pracowników. Nie wszyscy robią to zgodnie z prawem. - Dostaliśmy kilka wiadomości, że pracodawcy rezygnują z takich form wspierania pracowników w przedświątecznym czasie. W jednym przypadku podjęliśmy interwencję, w pozostałych musieliśmy poinformować pracownika, że nie ma obowiązku wypłacania premii na Święta - mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska. Jak dodaje, ów uzasadniony przypadek to jeden z zapisów umowy, który mówił, że - w ramach wynagrodzenia - pracownikowi należy się świąteczny dodatek na koniec roku, gdy wypracuje określony poziom przychodu. Pracownikowi wypełnił ten warunek, ale pracodawca stwierdził, że jest koronawirus i dodatku nie będzie. Ile da firma? Z kolei agencja zatrudnienia Randstad opublikowała wyniki 42. edycji badania Plany Pracodawców, zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk Polonia, w których zapytała m.in. o plany pracodawców na zbliżające się Święta. Wyniki badania wskazują, że pracodawcy są gotowi wydać więcej na inicjatywy bożonarodzeniowe niż w 2019 roku. 35 proc. firm (wzrost o 16 pkt. proc.) planuje przeznaczyć w przeliczeniu na pracownika między 300-500 zł. Spadł za to odsetek firm, przewidujących wydatek mniejszy niż 300 zł. Bony podarunkowe w większości firm (90 proc.) trafią do wszystkich pracowników. W przypadku premii okolicznościowych ta praktyka jest nieco rzadsza – 81 proc. planuje przyznać je ogółowi pracowników, 12 proc. - większości, a 7 proc. mniej niż połowie załogi lub tylko pojedynczym osobom. Przeważnie kwota bonów (73 proc.) oraz premii (68 proc.) będzie zróżnicowana, np. ze względu na stanowisko czy dział. fot. Pixabay Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan wskazuje, że sytuacja, jakiej doświadczają obecnie polskie firmy, jest dużym wyzwaniem dla działów HR. - Konieczne stało się zastąpienie dotychczasowych tradycji firmowych związanych z obchodami Świąt innymi formami, które nie tylko pozwolą docenić wybranych pracowników i przekazać bony i premie świąteczne, ale również podtrzymają kulturę organizacyjną firmy i będą budować lub wzmacniać związki poszczególnych pracowników z pracodawcą - komentuje wyniki badania Randstad. I dopowiada, że widać wyraźnie, iż na razie nie ma nowych pomysłów na sprostanie temu zadaniu. Być może w kolejnych latach pojawią się inne rozwiązania na okołoświąteczne inicjatywy lub też – kiedy pandemia minie – z ulgą wrócimy do znanych sposobów firmowego świętowania - komentuje wyniki badania Randstad.

