Światowy HR w ING pod skrzydłami ING Tech Poland

ING Tech Poland w swojej katowickiej siedzibie otworzyło jedną z dwóch globalnych jednostek Centralised People Services (CPS). 60-osobowy zespół odpowiada za obsługę ING w Holandii w zakresie szeroko pojętych usług HR w ramach centrum usług wspólnych. Druga jednostka została ulokowana w Manili (Filipiny) i świadczy usługi dla ING w Australii, Holandii oraz Francji.

ING Tech Poland otworzyło jedną z dwóch globalnych jednostek Centralised People Services (fot. Pixabay)

Katowicka jednostka działa w dwóch obszarach - Human Capital Management (HCM) oraz People Support (PS). Swoimi działaniami, obejmuje procesy administracyjne związane z tzw. cyklem życia pracownika w organizacji: od momentu rekrutacji i zatrudnienia, przez ścieżkę rozwoju, po rozstanie pracownika z firmą (offboarding). CPS w ING Tech Poland pełni również funkcję centrum kontaktowego dla pracowników ING z Holandii w zakresie bieżących zapytań związanych z HR.

- Wraz ze startem tego projektu otwieramy nowy rozdział w historii grupy ING: cyfryzację usług HR – wyjaśnia Anna Mirek, dyrektor ds. HR i komunikacji w ING Tech Poland.

Usługi CPS są dostarczane w dwóch językach - niderlandzkim oraz angielskim.

- Wielkim wyzwaniem było dla nas przeniesienie usług od zewnętrznego dostawcy oraz stworzenie od zera nowych struktur dla tego obszaru w ramach ING Tech Poland. Wraz z zespołem fantastycznych ludzi zarządzanych przez doświadczonych managerów (Tomasza Kamińskiego i Marcina Twardzika – odpowiadających za HCM oraz Christo Steyna – stojącego na czele PS), stworzyliśmy jednostkę jedyną w swoim rodzaju. Składa się ze specjalistów, którzy władają wieloma językami obcymi i są przygotowani do pełnienia swojej roli - przyznaje Joanna Machera, dyrektor obszaru odpowiadająca za CPS w Katowicach.

CPS nie jest jedyną jednostką w ING Tech Poland, która w ramach centrum usług wspólnych świadczy globalne usługi dla grupy ING. Należą do nich m.in. IT Security, IT Infrastructure oraz Business Support.

