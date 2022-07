Świat uszyty pod mężczyzn. Stereotypy bywają kosztowne, łatwo to policzyć

Firmy z większą liczbą kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej osiągają lepsze wyniki finansowe. Kobiety na stanowiskach to nie jest abstrakcyjny postulat feministek, a czysta ekonomia, czysty zysk. Mimo to, panie „na szczycie” nadal są rzadkością. Dlaczego tak się dzieje, skoro wiedza i doświadczenie nie mają płci?

Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute, członkini The Alliance of Her Advisory Board nie ma wątpliwości: "Bardziej zróżnicowane organizacje to bardziej zrównoważony, lepszy świat" - przekonuje .

Rok temu, w kolejnej edycji wspomnianego badania McKinsey & Company, analizie poddano 200 największych spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wykazała ona, że organizacje o wyższym stopniu równości płci mają a o 2 proc. wyższe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. O jakich kwotach rozmawiamy?

Zaryzykujmy symulację. Zarząd KGHM Polska Miedź składa się z sześciu mężczyzn. W zeszłym roku aktywa netto miedziowego giganta osiągnęły rekordowy poziom 27,1 mld zł. Bazując na wyliczeniach McKinsey, można przyjąć, że gdyby KGHM miał bardziej różnorodny zarząd, zarobiłby nawet o ponad 7 miliardów więcej, czyli ponad 34 miliardy złotych...

Mimo że wyniki badań nie pozostawiają złudzeń, iż dla dobra i rozwoju firm przywództwo kobiet powinno być czymś naturalnym, wcale tak nie jest. Kobiety stanowią niewielką część zespołów zarządczych. Jaką dokładnie, od siedmiu lat sprawdza firma doradcza Deloitte, która pod lupę wzięła firmy w 72 krajach na świecie.

Z najnowszej edycji raportu „Women in the boardroom: A global perspective” dowiemy się, że w 11,6 proc. spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych funkcję przewodniczącej rady nadzorczej pełnią kobiety. To całkiem przyzwoity wynik, bowiem na świecie odsetek ten wynosi jedynie 6,7 proc.

Natomiast jedynie w 5,1 proc. przypadków zarządom firm z polskiego parkietu przewodniczą kobiety. To odsetek zbliżony do średniej światowej (5 proc.). Co więc jest przyczyną tego paradoksu, że choć wiadomo, iż firmy zarządzane przez kobiety generują lepsze wyniki finansowe, to jest ich na czele przedsiębiorstw jak na lekarstwo?

Męski świat

Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute, członkini The Alliance of Her Advisory Board, nie ma wątpliwości, że wciąż brakuje nam myślenia przyczynowo-skutkowego i budowania organizacji na fundamencie długoterminowych celów.

- Zabrzmi to patetycznie, ale bardziej zróżnicowane organizacje to bardziej zrównoważony, lepszy świat. Każdy decydent musi dziś wykonać rachunek sumienia. Należy pamiętać, że biznes to nie tylko międzynarodowe korporacje, w których często dba się o polityki z zakresu różnorodności, równości i inkluzywności. To także organizacje, które ze stereotypowej definicji zdominowane są przez mężczyzn. Świat się zmienia. Konsumenci, odbiorcy końcowi, inwestorzy, kontrahenci są coraz bardziej świadomi. Zmiany będą koniecznością. Ci, którzy postawią na kobiety, wygrają. Wyrównywania szans nie można traktować jak wojny płci - przestrzega Joanna Burnos.

Z kolei Małgorzata Bednarska, dyrektorka zarządzająca na rejon północno-wschodniej Europy w firmie Keller, podkreśla, że przedsiębiorstwa to nie instytucje, lecz ludzie.

Małgorzata Bednarska (fot. Piotr Gajek)

- Jeżeli wiemy, że firmami zarządzają w głównej mierze mężczyźni, to także oni w znacznej części podejmują decyzje o powierzeniu stanowisk kierowniczych. Z własnego doświadczenia wiemy, że bliżej nam do tego, co znane, temu ufamy i z tym czujemy się dobrze, czyli panom bliżej do tego wszystkiego, co męskie. Wiemy, że zmiana to opuszczenie strefy komfortu. Bardzo świadome organizacje i osoby na wysokim szczeblu oglądu są w stanie dostrzec korzyści z różnorodności płciowej w zarządach - dzieli się swoimi obserwacjami Małgorzata Bednarska.

Wyścig z przeszkodami

Nasze rozmówczynie pytane o powody, dla których tak trudno znaleźć kobiety na kierowniczych stanowiskach, mówią o wiecznie żywych stereotypach. Jak podkreśla Joanna Burnos, świat skonstruowany pod mężczyzn, o którym w swojej książce „Niewidzialne kobiety” pisze Caroline Criado Perez, to jeden z elementów wpływających na tę sytuację.

Inny to fakt, że na kobiety patrzy się nadal często przez pryzmat tradycyjnych ról - matki, żony, gospodyni. Przyjęło się, że to na ich barkach spoczywa dbanie o domowe ognisko. W internecie można natrafić na grafikę, która dokładnie oddaje sens problemu. Na starcie biegu stoją kobiety i mężczyźni, kiedy wyścig rusza, okazuje się, że panowie mają do pokonania „czystą” trasę, muszą jedynie dobiec do mety. Natomiast na drodze kobiet stoją pralki, przewijaki, naczynia do umycia, kuchnia z garnkami czy sterty prania i płaczące dzieci.

Anna Rulkiewicz, prezeska Lux Medu, która zdecydowała się na objęcie tego stanowiska w momencie, gdy planowała powiększenie rodziny, zapytana o to, dlaczego tak mało kobiet jest na kierowniczych stanowiskach, mówi wprost: bo to jest bardzo trudne zadanie.

- Z zasady w pewnym momencie pojawiają się dzieci. Część kobiet chce spędzać z nimi więcej czasu, a nie każdy pracodawca jest tak elastyczny, żeby dopasowywać do nich warunki pracy. Kobiety muszą mieć bardzo silną determinację, by sobie z tym poradzić. Drugi element to wsparcie, jakie otrzymują od rodziny i partnera. Nie zawsze jest z tym różowo. Zazwyczaj to na nie spada więcej obowiązków domowych. Dlatego w życiu zawodowym przeważnie mają trudniej niż mężczyźni - mówi szefowa firmy medycznej.

Anna Rulkiewicz (fot. Piotr Gajek)

Dodaje też, że z jej obserwacji wynika, iż generalnie kobiety nie są tak „drapieżne” jak mężczyźni. Rzadziej walczą o swoje za wszelką cenę. Są ostrożne w tym, co robią i często brakuje im wiary we własne siły. Jednak na brak sukcesu wielu kobiet składają się również działania pracodawców.

- Często na kierownicze stanowiska wolą zatrudnić mężczyznę, który nie będzie brał urlopu macierzyńskiego, szedł na zwolnienie lekarskie, jeśli coś będzie nie tak w czasie ciąży, czy brał zwolnienia na opiekę nad dzieckiem - wskazuje na problem. I zaznacza: - Kobiety bardzo często w naturalny sposób odnajdują się w roli liderów. Potrafią łączyć różne punkty widzenia i mają bardzo cenną zdolność wyciągania z ludzi tego, co najlepsze. Kobiety-liderki potrafią świetnie działać bez kompleksów, odważnie i z przebojowością.

Joanna Burnos podkreśla, że w tym przypadku bardzo istotne jest wsparcie systemowe, aby kobietom umożliwić jak najsprawniejszy powrót do pracy, ale także działania promujące pracę jako wartość - okazję do rozwoju i budowania życiowej satysfakcji.

- Jednak w Polsce od kilku lat prowadzone są działania osłabiające motywację kobiet do aktywności zawodowej; obserwujemy powrót do patriarchalnych wzorców rodziny - zaznacza założycielka Leaderis Institute.

Joanna Burnos (fot. Piotr Gajek)

Kolejną przyczyną, która zniechęca kobiety do aktywności na rynku pracy, pozostaje luka płacowa. Kobiety w Polsce zarabiają bowiem 20 procent mniej niż mężczyźni wykonujący tę samą pracę.

- To problem, który bardzo skutecznie osłabia pozycję kobiet na rynku pracy, budzi frus­trację i niechęć do aplikowania na wyższe stanowiska, skoro w ślad za większą odpowiedzialnością nie pójdzie adekwatny wzrost wynagrodzenia - podkreśla nasza rozmówczyni.

Trend wzrostowy - tempo mierne

Wróćmy do raportu Deloitte. Poza informacją na temat odsetka kobiet stojących na czele firm, płynie z niego jeszcze jedna dobra wiadomość. Okazuje się, że Polska to dziś jeden z nielicznych krajów na świecie, w którym obserwujemy wzrost reprezentacji kobiet w radach nadzorczych. Tendencję rosnącą widać również na najwyższych stanowiskach - prezesów czy dyrektorów zarządzających. Jednak tempo wzrostu nadal jest mocno rozczarowujące.

Przed wieloma krajami stoi jeszcze dużo wyzwań, jeśli chodzi o wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Przy obecnym tempie zachodzących zmian możemy założyć, że na świecie osiągnięcie parytetu (30-procentowy udział kobiet) nastąpi w 2045 roku, czyli jedynie o siedem lat wcześ­niej niż zakładały poprzednie prognozy. Niby jest powód do radości, ale okraszony szczyptą goryczy.

Parytet - sprawa naturalna

- Organizacje same muszą zadbać o możliwości rozwoju kobiet. Wyróżnienie młodych, ambitnych pracownic i zaproponowanie im ścieżki rozwoju może okazać się lekarstwem na nudę i wypalenie zawodowe w długiej kolejce oczekiwania na awans - przekonuje Małgorzata Bednarska. - Dostrzeżenie potencjału i zadbanie o rozwój sprawia, że zyskujemy zaangażowaną pracownicę, projektantkę, kierowniczkę. Rynek pracy jest w tej chwili mocno konkurencyjny i pozyskanie najlepszych specjalistów nie jest łatwe. Zmiany demograficzne, pandemia i kultura pracy zdalnej stawiają przed pracodawcami, szefami firm nowe wyzwania. A jedną z odpowiedzi na to wyzwanie jest właśnie otwarcie się na większą liczbę kobiet w przedsiębiorstwach dotychczas postrzeganych jako męskie. Budownictwo i przemysł są także miejscami pracy dla pań.

Parytet w zarządzie udało się osiągnąć w Grupie Żabka. Firma może pochwalić się również wysokim odsetkiem kobiet w zes­pole oraz wśród franczyzobiorców. Udział kobiet pośród zatrudnionych w Żabce utrzymuje się na stałym poziomie około 40 procent. Kierują one tak istotnymi obszarami jak dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy adaptacja. Z kolei wśród franczyzobiorców kobiety stanowią większość - około 60 proc.

Marta Wrochna-Łastowska (fot. Piotr Gajek)

Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu ds. finansowych, podkreśla, że osiągnięcie równości płci w ich przypadku nie było wymuszonym działaniem - parytet pojawił się niejako naturalnie.

- W naszej firmie płeć nie gra ważnej roli. Liczą się przede wszystkim kompetencje, doś­wiadczenie i motywacja do rozwoju, a różnorodność pracowników jest istotnym elementem naszego DNA. Takie podejście przekłada się na efektywność działań, przyciąga talenty, ma wpływ na tworzenie dodatkowej wartości dla siebie i otoczenia. Płeć jest jednak istotnym czynnikiem różnorodności, dlatego ważne jest dla nas, by w zarządzie firmy zasiadali przedstawiciele obu płci, a także by zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli się realizować na wysokich, dyrektorskich czy menedżerskich stanowiskach. Osiągnięcie parytetu w zarządzie było zatem naturalną konsekwencją prowadzonych od lat działań. Zbudowaliśmy organizację, która wspiera kobiety i daje im takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyznom - wyjaśnia Marta Wrochna-Łastowska.

Dyrektywa o kobietach

Problem zbyt małej liczby kobiet na czele firm zauważyła również Unia Europejska i postanowiła się nim zająć. Na początku czerwca 2022 roku negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie z Radą Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy o kobietach we władzach spółek giełdowych. Podjęcie decyzji trwało dekadę, ale dziś na stole są konkrety. Do 30 czerwca 2026 roku 40 procent stanowisk dyrektorów niewykonawczych mają piastować kobiety lub 33 procent stanowisk w ramach zarządów i rad nadzorczych. Regulacje te dotyczą spółek notowanych na giełdzie, zatrudniających ponad 250 osób, ale przecież zmiany konieczne są także w mniejszych organizacjach.

UE skupiła swoją uwagę również na kwes­tiach transparentności rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatki na dane stanowisko na podstawie kompetencji z zaznaczeniem, że w przypadku jednakowego wyniku posada będzie oferowana płci niedoreprezentowanej. Spółki będą zobowiązane również do przygotowywania corocznych sprawozdań. Unia Europejska przewiduje także system kar dla spółek niestosujących się do wytycznych dyrektywy.

- Niezależnie od rozmiaru firmy programy mentoringowe wewnątrz organizacji to coś, co powinno się już dziać od dawna, a wciąż jest dość rzadkie. Ważna jest przejrzysta ścieżka awansu, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja całych organizacji w zakresie różnorodności i jej roli w uzyskiwaniu lepszych rezultatów oraz budowaniu zrównoważonego przywództwa - komentuje Joanna Burnos.

W jej opinii poza ustawowymi zapisami konieczne jest też wprowadzenie większej elastyczności, możliwości pracy hybrydowej.

- Niezbędny jest powrót do podstawowych wartości, szacunku i wzajemnego wsparcia. Kobiety na szczeblach zarządczych często wskazują, że na pewnym etapie kariery spotkały osoby, które podały im pomocną dłoń, zachęciły do wzięcia większej odpowiedzialności i rozwoju. To jest zawsze największa wartość. Dzisiejszy świat nie wymaga skomplikowanych strategii, ale większej uważności i powrotu do wartości etycznych. Coś, co przez wielu może być uważane za banał, dziś stało się towarem najbardziej deficytowym - podsumowuje.