Sukcesja to nadal wyzwanie. Podpowiemy jak przeprowadzić przez nią firmę i rodzinę

Co trzecia spółka notowana na warszawskiej giełdzie to firma rodzinna - wynika z raportu Grant Thornton przygotowanego pod patronatem GPW. Jak mogą utrzymać przewagę konkurencyjną w niestabilnym otoczeniu?

W pandemii spółki rodzinne wykazały wyższą rentowność niż pozostałe, ale wyzwaniem pozostaje zmiana pokoleniowa właścicieli tych spółek (Fot. Shutterstock)

Choć wielu twórców i głównych akcjonariuszy spółek rodzinnych zbliża się obecnie do wieku emerytalnego i z problemem sukcesji wkrótce będą musieli się zmierzyć, to tylko w przypadku 17 proc. tych spółek akcje są już w rękach przynajmniej jednego sukcesora.

O firmach rodzinnych i sukcesji będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 20-22 września w Katowicach.

Co trzecia spółka notowana na warszawskiej giełdzie to firma rodzinna - wynika z raportu Grant Thornton przygotowanego pod patronatem GPW. Wskazano w nim, że w pandemii spółki rodzinne wykazały wyższą rentowność niż pozostałe, ale wyzwaniem pozostaje zmiana pokoleniowa właścicieli tych spółek.

Jak wynika z omawianego raportu, wśród notowanych na GPW firm rodzinnych nadal niewiele jest takich, które mają uporządkowaną kwestię sukcesji pokoleniowej. Widać to na przykład po akcjonariacie analizowanych przedsiębiorstw. Choć wielu twórców i głównych akcjonariuszy spółek rodzinnych zbliża się obecnie do wieku emerytalnego i z problemem sukcesji wkrótce będą musieli się zmierzyć, to tylko w przypadku 17 proc. tych spółek akcje są już w rękach przynajmniej jednego sukcesora.

O tym, jak przeprowadzić mądrą i skuteczną sukcesję, jak przeprowadzić firmę i rodzinę przez ten trudny proces będziemy rozmawiać podczas debaty "Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań", która odbędzie się 22 września (9.30-11.00) w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Do dyskusji zostali zaproszeni Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego w KPMG w Polsce, Adrianna Lewandowska, prezes i założyciel Instytut Biznesu Rodzinnego, Adam Mokrysz, prezes grupy Mokate, Marcin Ochnik, prezes firmy Ochnik, Grzegorz Płatek, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Jan Sarnowski, podsekretarz stanu i pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT w Ministerstwie Finansów.

