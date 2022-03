Sukces według Polaków. Są ważniejsze rzeczy niż dobra praca i wysokie zarobki

Kwestie zawodowe nie są dla nas najistotniejsze, jeśli mówimy o sukcesie w życiu. Dużo ważniejsze niż dobra i stabilna praca oraz wysokie zarobki jest zadowolenie i satysfakcja z codziennego życia, możliwość spełniania marzeń oraz posiadanie rodziny.

KDS

• 31 mar 2022 20:00





Kwestie zawodowe nie są najważniejsze do osiągnięcia sukcesu w życiu (fot. Unsplash)

Na łamach serwisu LiveCareer.pl przeprowadzono badanie „Jak Polacy postrzegają sukces?”.

Wzięło w nim udział ponad 1400 osób, które podzieliły się swoimi opiniami na temat tego, co uznają za sukces, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.



Trzy najważniejsze wyznaczniki sukcesu to zadowolenie i satysfakcja z codziennego życia (53 proc.), możliwość spełniania marzeń (49 proc.) oraz posiadanie rodziny (42 proc.). Jedynie 15 proc. (8. miejsce w ogólnym zestawieniu) Polaków uznało wysokie zarobki za symbol sukcesu.

Autorzy badania zapytali uczestników o to, czym dla nich jest sukces - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Okazuje się, że dla ponad połowy (53 proc.) badanych najważniejsza jest satysfakcja z codziennego życia. Niewiele mniej (49 proc.) wybrało możliwość spełniania marzeń, a 42 proc. wskazało na posiadanie rodziny. Dalej 40 proc. badanych wskazało na posiadanie celu w życiu.

Dopiero na piątej pozycji znalazły się kwestie zawodowe, na które wskazało jednak dużo mniej badanych. 23 proc. ankietowanych postawiło na stabilne zatrudnienie, 21 proc. na posiadanie mieszkania lub domu, 18 proc. na bycie ekspertem w dowolnej dziedzinie, 15 proc. wskazało na wysokie zarobki, 11 proc. na ukończenie studiów i społecznie użyteczną pracę, 7 proc. na sławę, a najmniej (6 proc.) – na prestiż i uznanie (uczestnicy wybierali po trzy możliwe odpowiedzi - przyp. red.).

- Sukces to bardzo szerokie, abstrakcyjne i subiektywne pojęcie. Dla każdego może oznaczać coś zupełnie innego. Uważam jednak, że warto przyglądać się, co różne osoby uznają za warunek do odniesienia sukcesu w życiu. Nie bez powodu sieć i media społecznościowe zalane są artykułami o nawykach ludzi sukcesu i często skupiają się na miliarderach oraz uprzywilejowanym 1 proc. populacji. Dla większości ludzi ten styl życia jest jednak trudno osiągalny, a poza tym niekoniecznie stanowi drogę do szczęścia, spełnienia i satysfakcji - komentuje Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

Grafika: LiveCareer.pl Badani zapytani o to, czy odnieśli sukces w życiu, w ponad połowie odpowiedzieli twierdząco. 58 proc. uważa, że odniosło w życiu sukces, w tym 59 proc. kobiet i 57 proc. mężczyzn. Zapytani o to, kto ich zdaniem odniósł sukces w życiu, wskazywali najczęściej Roberta Lewandowskiego, Elona Muska, Billa Gatesa, Cristiano Ronaldo, a także naszego aktualnego prezydenta Andrzeja Dudę. Sukces zawodowy, czyli co? Osobnym wątkiem w badaniu były kwestie związane z sukcesem w życiu zawodowym. W końcu w pracy spędzamy co najmniej 8 godzin dziennie – trudno, aby nie wpływała ona na nasze poczucie spełnienia. Najwięcej osób (80 proc.) wskazało bycie ekspertem w dowolnej dziedzinie, 79 proc. podało posiadanie stabilnej pracy (wśród osób poniżej 25. roku życia sądzi tak aż 88 proc.), 75 proc. wykonywanie społecznie użytecznej pracy, która polega m.in. na pomaganiu innym. Ponadto 74 proc. badanych wskazało na prestiż i uznanie, 65 proc. na wysokie zarobki, a 51 proc. na sławę. Grafika: LiveCareer.pl Jak wyglądają kwestie finansowe? Są ważniejsze dla mężczyzn niż dla kobiet. Ze stwierdzeniem, że wysokie zarobki są dowodem na odniesienie w życiu sukcesu, zgodziło się 70 proc. panów i 61 proc. pań. Co więcej, w badaniu widać też korelację pomiędzy wiekiem ankietowanych a ich opinią na temat związku sukcesu z zarobkami. Wśród najmłodszych respondentów, poniżej 25. roku życia, aż 78 proc. (w tym 29 proc. zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie zgadzam się") uważa, że wysokie zarobki są wyznacznikiem sukcesu. Wraz z wiekiem znaczenie pieniędzy staje się coraz mniejsze. Na ich wartość w osiągnięciu sukcesu wskazuje w grupie od 25 do 37 lat 73 proc. badanych, wśród osób w wieku 38-59 lat 65 proc., a wśród najstarszych respondentów (60+) 52 proc. Ile trzeba zarabiać, żeby mówić o wysokich zarobkach? 18 proc. badanych wskazało kwotę poniżej 100 tys. zł, 39 proc. podało przedział 101-300 tys. zł, 26 proc. podało kwoty w graniach 301-500 tys. zł. Z kolei o przedziale 501-800 tys. zł mówiło 9 proc. badanych, 801-999 tys. zł tylko 3 proc., a o przekroczeniu 1 miliona zł 5 proc. (kwoty netto w ujęciu rocznym - przyp. red.). - Jak widać z wyników badania, dla Polaków sukces wcale nie wiąże się z oszałamiającą karierą i wysokimi zarobkami. Wielu badanych ceni bardziej wartości związane z codziennością, osobistymi marzeniami czy spełnieniem w życiu prywatnym. To podważa obraz człowieka sukcesu, jako bogacza w przeszklonej willi za grube miliony - podsumowuje wyniki badania Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.

