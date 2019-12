Sukces na wysokim obcasie chodzi

„Stilleto”, czyli szpilka, pochodzi z języka włoskiego i oznacza mały sztylecik. Pamiętacie Mirandę Priestly, bohaterkę filmu „Diabeł ubiera się u Prady”? Pewna siebie, z klasą, pozycją i... w butach na wysokim obcasie. Zresztą „diabelskie” czerwone szpilki były dominującym elementem plakatu promującego film. Zarówno grana przez Meryl Streep bohaterka, jak i pracujące w prowadzonej przez nią redakcji kobiety chodziły w butach na wysokim, czasem nawet bardzo wysokim obcasie.

Buty na obcasie znane były już w czasach starożytnych. Najczęściej noszone były... przez mężczyzn. Obcasów (nie szpilek) używali perscy jeźdźcy, którzy w ten sposób podtrzymywali stopy w strzemionach. Antyczni aktorzy w ten sposób dodawali sobie na scenie kilka centymetrów.

Obcas jednak nie był obcy kobietom, które już wtedy zdawały sobie sprawę z siły wizerunku i „magicznej mocy” wyższych butów.

- Często piszę o tym, że królowa Saby, Nefretete, Kleopatra czy Hatszepsut - silne kobiety władzy - przywiązywały ogromną wagę do tego, jak wyglądały, do detalu, stroju i makijażu czy właśnie butów. Jeśli kobieta jest niższa, a generalnie jest statystycznie niższa od mężczyzny, wysokie buty to skarb! Szpilki nie tylko wysmuklają, one powodują, że jesteśmy wyższe, a to działa na podświadomość osób, z którymi się spotykamy – tłumaczy Dorota Stasikowska-Woźniak, założycielka i przez 10 lat dyrektorka Dress for Success w Polsce.

Ostatecznie buty na obcasie trafiły do kobiecych szaf. I prócz klasycznych czarnych szpilek (najlepiej z czerwoną podeszwą) stają się coraz bardziej wymyślne. O ich wartości (nie tylko materialnej) mówią ceny. Najdroższe kosztowały blisko... milion złotych. 200 000 funtów kosztują robione na zamówienie z ponad dwóch tysięcy diamentów buty Christophera Michaela Shellisa i House of Borgezie zamówione przez wokalistkę Beyonce.

Dajcie dziewczynie odpowiednie buty, a podbije świat

Marilyn Monroe, którą można śmiało mianować ambasadorką szpilek, powiedziała kiedyś: „Dajcie dziewczynie odpowiednie buty, a podbije świat”. I w tym zdaniu jest dużo prawdy. Odchodząc od tego, że szpilki w widoczny sposób wpływają na nasz wygląd – wysmuklają, napinają odpowiednie mięśnie, sprawiają, że nasza postawa jest inna – mają także, a może przede wszystkim, duży wpływ na to, co „dzieje się w naszej głowie”.

- To, jak wyglądamy, wpływa na nasze samopoczucie i na to, jak odbierają nas inni. A inni odbierają nas tak, jak same się czujemy i jak to demonstrujemy. Od naszej siły, która często jest uzależniona od tego, jak wyglądamy, będzie zależało to, jak odbiorą nas inni – podkreśla Dorota Stasikowska-Woźniak.

Szpilka = sukces?

Ta dość kontrowersyjna teza nie jest do końca nieprawdziwa. Potwierdzają to przykłady z całego świata. Wierna butom na obcasie była konserwatywna w swoim stylu premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Nie rozstaje się nimi Oprah Winfrey, wspomniana Beyonce czy księżna Kate.

Co łączy podane przykłady? Sukces. Premier Wielkiej Brytanii oceniana jest jako jedna z najbardziej wpływowych kobiet XX wieku. Oprah Winfrey typowana była jako kandydatka na prezydenta USA, Beyonce przez lata była najlepiej zarabiającą kobietą w przemyśle muzycznym (w 2019 roku zdetronizowała ją Taylor Swift, również miłośniczka butów na wysokim obcasie).

- Na co dzień noszę buty dość płaskie. Ale na spotkania biznesowe, towarzyskie zawsze zakładam buty na obcasie. But na obcasie sprawia, że się inaczej trzymamy, inaczej zachowujemy, inaczej wygląda nasza sylwetka. I co może zabrzmi karkołomnie, ale jest prawdziwe: wówczas ludzie wokół patrzą na nas inaczej. Zaczynają traktować nas poważniej, bo tak naprawdę nasza garsonka, no i właśnie szpilki, są dla nas odpowiednikiem męskiego garnituru. Garnitur to jest strój biznesowy męski, szpilki są elementem naszego – dodaje Stasikowska-Woźniak.

Oczywiście nie chodzi tu o niebotyczny obcas, a raczej buty na tzw. słupku. Jednak reguły są jasno określone. Szpilki biznesowe powinny mieć między 3,5 a 5,5 cm wysokości

Jak podkreśla Stasikowska-Woźniak, „kobiety na obcasie” spotkamy na całym świecie. Nie zawsze jest to szpilka. Mogą to być buty na wysokim słupku, mogą być na średnim obcasie (z takim właśnie nie rozstawała się Margaret Thatcher).

Obcasy jednak to tylko symbol.

- Już dawno, w wielu środowiskach na świecie, dziewczyny, które mówią o sobie, że są feministkami, doszły do wniosku, że naprawdę nasz wygląd jest bardzo istotny. Jest rodzajem zbroi, mundurem. To, jak wyglądamy, w jaki sposób kreujemy nasz wizerunek, wpływa na naszą bardzo namacalną rzeczywistość. Nasz strój kreuje w pewnym stopniu to, w jakim świecie żyjemy. Jeśli chcemy zrobić odpowiednie wrażenie, ubieramy się tak, jak naszym zdaniem powinna wyglądać osoba zajmująca konkretne stanowisko, piastująca urząd, o określonym zawodzie. Inaczej wygląda dziennikarka, inaczej poetka, inaczej powinna wyglądać bizneswoman - podkreśla Stasikowska-Woźniak.

Pewność siebie pilnie poszukiwana

Szpilki (jak już poczujemy się na nich stabilnie) dodają pewności siebie. A tego, jak pokazują wyniki badania "Manager w szpilkach", najbardziej brakuje polskim kobietom.

Przebadane przez HRK kobiety podkreślają, że to, co je blokuje w rozwoju kariery, to najczęściej właśnie niskie poczucie własnej wartości oraz brak wiary w siebie i swoje umiejętności (39 proc.). Na podium znalazły się jeszcze problemy z połączeniem obowiązków rodzinnych z pracą (26 proc.) oraz stereotypy (25 proc.)

Potwierdzać to mogą obserwacje kobiet za granicą. Im dalej na zachód, tym częściej spotyka się buty na mniejszym obcasie. Dorota Stasikowska-Woźniak zapytana przez nas, czy to potwierdzenie teorii, że polskie kobiety muszą mimo wszystko podpierać "małym sztylecikiem" swoje kompetencje, odpowiada:

- Na Zachodzie oczywiście jest wciąż wiele do zrobienia, ale u nas zdecydowanie więcej. Choć ja uważam, że jest już naprawdę całkiem nieźle. Im bardziej na wschód, tym bardziej musimy podkreślać swój profesjonalizm i bardzo starannie podchodzić do troski o swoje miejsce pracy i o to, jak jesteśmy odbierane. Dlatego te symboliczne szpilki są takie ważne.