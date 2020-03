Sukces branży hotelarskiej zależy od pracowników. Warto w nich inwestować

Hotele często mają opracowane wewnętrzne programy szkoleniowe czy adaptacyjne dla nowych pracowników. Chętnie korzystają też ze szkoleń organizowanych przez firmy zewnętrzne.

Obowiązek doszkalania i podwyższania kompetencji nie dotyczy jedynie pracowników recepcji, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Ogromna odpowiedzialność spoczywa także na menedżerach, jak również na pozostałych osobach związanych z funkcjonowaniem obiektu.

Organizując szkolenia, często zapomina się jednak o służbie pięter. To błąd, bo w dużej mierze od poziomu usług housekeepingu zależy, czy klient wróci do hotelu.

Szkolenia nie tylko dla recepcjonistów

Obowiązek doszkalania i podwyższania kompetencji nie dotyczy jedynie pracowników recepcji, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na menedżerach, a także pozostałych osobach związanych z funkcjonowaniem obiektu, np. kucharzach czy ekipie sprzątającej. Liczne szkolenia dostępne na rynku pozwalają zwiększyć nie tylko umiejętności, ale i poszerzyć perspektywę, dzięki czemu wraz z upływem czasu oblicza polskich hoteli i obiektów noclegowych zmieniają się zdecydowanie na plus.

Standardem są już kursy językowe oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych do pracy na poszczególnych stanowiskach, np. w dziale sprzedaży, obsłudze gości restauracji czy na recepcji.

Od housekeepingu zależy czy klient wróci

Organizując szkolenia, często zapomina się jednak o służbie pięter. To błąd, bo w dużej mierze od poziomu usług housekeepingu zależy czy klient wróci do hotelu. Praca housekeepingu ma ogromny wpływ na funkcjonowanie hotelu. Podstawowym zadaniem personelu sprzątającego jest utrzymanie czystości w pokojach oraz we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych. Każdy pracownik służby pięter powinien więc poznać obowiązujące w obiekcie standardy czystości, przestrzegać procedur oraz planu higieny.

Czytaj też: Branża hotelowa narzeka na brak pracowników. Zastępują ich automatyczne narzędzia Szkolenia te z oczywistych względów prowadzone są wewnątrz obiektu. W trakcie zajęć personel uczy się m.in. właściwej kolejności wykonywania zadań i wypracowania automatyzmów zwiększających efektywność pracy. Można je przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić firmie zewnętrznej. Niezwykle ważne są również szkolenia z zakresu prawidłowego stosowania środków czystości i konserwacji sprzętu. - Nieznajomość produktów, używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem i w niewłaściwych proporcjach to główne błędy popełniane przez niewykwalifikowany personel. Skutkiem tego jest brak oczekiwanych efektów, większe zużycie wody i energii oraz wzrost kosztów pracy, które w stosunku do cen środków czystości i tak są już bardzo wysokie. Źle dobrane produkty i techniki mycia mogą przyczynić się też do rozpowszechniania patogenów - mówi Aneta Krupa, Marketing Manager Facility Care, Hospitality, OPL w Ecolab. Czytaj też: Louvre Hotels chce promować wśród młodych ludzi etos pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej Procesów czyszczenia powinni uczyć eksperci z firmy dostarczającej chemię do hotelu, ponieważ oni najlepiej znają swoje produkty. Warto więc sprawdzić czy dostawca świadczy takie usługi i w jakim zakresie. Istotne jest też, aby tego typu szkolenia nie mały jedynie teoretycznego charakteru i uwzględniały pracę z produktem w warunkach rzeczywistych. Kompetencje miękkie też są ważne Nie można zapominać też, że pracownicy służby pięter mają kontakt z gościem hotelowym i nierzadko realizują specjalne życzenia klientów. Powinni zatem posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat atutów oraz usług obiektu i nie bać się rozmawiać z gośćmi. Warto więc postawić również na szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, podczas których pracownicy housekeepingu poznają metody radzenia sobie ze stresem i sztukę autoprezentacji. Umiejętności te przydatne są również w życiu codziennym i pomagają nabrać pewności siebie, a nie od dziś wiadomo, że dowartościowany pracownik to bardzo cenny pracownik.