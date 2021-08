Stworzyli system zarządzania pracownikami. Teraz wchodzą na europejskie rynki

Producent systemu do zarządzania pracownikami i procesami w przedsiębiorstwach - firma Timate, została zaproszona do współpracy przez europejską organizację pozarządową wspierającą i promującą technologie, które podnoszą jakość życia i pomagają w rozwoju społeczeństw - EU Tech Chamber. Organizacje będą współpracować minimum dwa lata.

System Timate mierzy czas pracy i ocenia jego wykorzystanie na podstawie danych o ruchu i lokalizacji (fot. Shutterstock)

EU Tech przygląda się technologiom tworzonym w różnych krajach europejskich i wybiera te, które mają szansę podnieść konkurencyjność Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

- Timate jest w pełni gotowy do tego, by wejść na rynki zagraniczne. Nasz system został przystosowany do działania w wielojęzycznym środowisku i odpowiada na potrzeby globalnych firm - twierdzi Sebastian Młodziński, prezes firmy Timate.

System działa za pomocą prostej karty, która z jednej strony jest elektronicznym identyfikatorem pracownika, a z drugiej mierzy czas pracy i ocenia jego wykorzystanie na podstawie danych o ruchu i lokalizacji.

Europejska Izba Technologiczna zrzesza ludzi i organizacji, które podzielają wizję budowania wspólnej przyszłości opartej na technologii. Innowacje, na które stawia EU Tech, mają rozwiązywać problemy, wzmacniać pozycję obywateli i pomagać dbać o środowisko.

Przedstawiciele EU Tech promują technologie, które ich zdaniem są w stanie poprawić dobrobyt i wpłynąć na upowszechnienie cyfrowej transformacji w Europie.

- Timate jest w pełni gotowy do tego, by wejść na rynki zagraniczne. Nasz system został przystosowany do działania w wielojęzycznym środowisku i odpowiada na potrzeby globalnych firm, którym zależy na poprawie jakości zarządzania pracownikami i procesami, na oszczędnościach, automatyzacji działań oraz na stałym wglądzie w to, jak działają poszczególne zespoły. Współpraca z EU Tech Chamber pomoże nam dotrzeć do potencjalnych klientów i partnerów biznesowych oraz technologicznych poza granicami Polski - mówi Sebastian Młodziński, prezes firmy Timate.

- Cieszę się, że dołącza do nas Timate, który reprezentuje to, czego zawsze szukamy w firmach wchodzących do Izby: europejską innowacyjność, technologię i przedsiębiorczość. Nie mogę się doczekać naszej współpracy - mówi Manuel Gonzalez Villavecchia, dyrektor Komisji Finansów w EU Tech Chamber. EU Tech działa od 2015 roku i wspiera międzynarodową współpracę między rządami, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami, środowiskiem akademickim, firmami technologicznymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi budowaniem ery cyfrowej. System Timate to automatyczne i bezobsługowe narzędzie do kompleksowego zarządzania ludźmi i procesami w firmie. System działa za pomocą karty, która z jednej strony jest elektronicznym identyfikatorem pracownika, a z drugiej mierzy czas pracy i ocenia jego wykorzystanie na podstawie danych o ruchu i lokalizacji. Rozwiązanie z założenia wspiera pracę zdalną i zadaniową, dba o to, aby pracownicy przestrzegali przepisów BHP. Pozwala też na bieżącą ocenę realizacji zadań przez pracowników i zespoły oraz pełni funkcję systemu motywacyjnego. Korzystając z możliwości technologii IoT (internetu rzeczy) oraz IoB (internetu zachowań), system gromadzi, analizuje i przekazuje w czytelny sposób dane dotyczące pracy poszczególnych pracowników i całych zespołów. fot. mat. pras. Z rozwiązania korzystają głównie przedsiębiorstwa logistyczne i produkcyjne, zatrudniające przynajmniej kilkuset pracowników. Obecnie na terenie Polski działa kilka tysięcy kart Timate. Przeczytaj: Zapomnij o spotkaniach bez kamerki. Komunikacja musi się zmienić

