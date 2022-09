Stworzyli miejsce do spotkań dla ludzi z IT. Oferują darmowe napoje i pizzę

KDS

• 16 wrz 2022 16:44





W Gdańsku powstał DevOne HUB - bezpłatna przestrzeń kreatywna, która umożliwia wymianę doświadczeń między specjalistami z sektora IT. DevOne HUB jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 22:00 (Fot. materiały prasowe)

Firmy z sektora IT na rynku trójmiejskim zatrudniają tu łącznie już około 18 tysięcy programistów, co plasuje region na czwartym miejscu w kraju. Lokalni specjaliści należą też do najlepiej zarabiających w Polsce. Według raportu IT Market Snapshot Q2 2022 mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż eksperci pracujący w Warszawie.

Na tak konkurencyjnym rynku swoją przewagę w oczach pracodawców pracownicy mogą zbudować, dokształcając się i rozszerzając swoje kompetencje. Poza możliwościami rozwoju dostępnymi w ramach wewnętrznych narzędzi zawodowych w firmach szansą zarówno dla początkujących jak i doświadczonych specjalistów jest działalność nieformalnych grup ekspertów z branży IT. W samym Trójmieście działają takie organizacje, jak Agile 3M, Domain Driven Design (DDD) GDA, Baltic Power Platform, Tricity Kotlin User Group oraz 3QA.

Jest nowa, bezpłatna przestrzeń coworkingowa w Trójmieście

Od niedawna korzystają one z DevOne HUB – bezpłatnej przestrzeni kreatywnej przeznaczonej dla pasjonatów i pasjonatek z branży IT. To miejsce umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy między lokalnymi specjalistami, którzy zdobywają je w trakcie swojej kariery.

Miejsce stworzone przez firmę technologiczną Dynatrace wyposażone jest sprzęt - ekrany, projektory, mikrofony - niezbędny do organizacji spotkań i prezentacji. Firma zapewnia entuzjastom IT bezpłatne napoje i przekąski, a podczas przerw networkingowych - pizzę. Rozwiązanie było dotychczas testowane w formie pilotażu, w trakcie którego odbyło się już 11 wydarzeń.

- Przestrzeń jest naprawdę ogromna i zawsze można ją dostosować do potrzeb konkretnego rodzaju wydarzenia. Dodatkowo, obecność firm technologicznych w pobliżu umożliwia pozyskiwanie wiedzy z pierwszej ręki. Za nami już pierwsze, bardzo udane spotkania w DevOne HUB, a w planach mamy kolejne – mówi Piotr Suwała, organizator wydarzeń z ramienia grupy specjalistów Domain Driven Design GDA.

Spotkania w DevOne HUB trwają około trzech godzin. W zależności od tematyki i potrzeb organizatorów, grupy liczą średnio od 15 do 55 osób. DevOne HUB jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17:00 do 22:00 w siedzibie Dynatrace przy Alei Grunwaldzkiej 411. Aby bezpłatnie skorzystać z przestrzeni należy wypełnić formularz dostępny na stronie firmy, w którym należy opisać swoje potrzeby i wstępny program planowanego wydarzenia.

