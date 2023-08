Stres uderza w zdrowie pracowników i finanse firmy

Jak wynika z raportu MultiSport Index 2023, prawie połowa zatrudnionych ma poczucie nadmiernego przytłoczenia liczbą obowiązków. Co trzeci przyznaje, że towarzyszy mu uczucie rozdrażnienia lub niepokoju.

Jak wynika z raportu MultiSport Index 2023, co trzeci ankietowany pracownik przyznaje, że ma w swoim otoczeniu osoby z zaburzeniami nastroju.

W regeneracji nie pomaga też nieustające przebodźcowanie. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu w San Diego do przeciętnego człowieka dociera codziennie około 105 000 słów, co w połączeniu z innymi bodźcami może przełożyć się na aż 34 GB danych.

Jak mówi dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu MultiLife w Benefit Systems Piotr Szostak, współczesny tryb życia odbija się zarówno na zdrowiu pracowników, jak i ich efektywności – kluczowej z perspektywy pracodawców. Według niego istotne jest tworzenie przez firmy warunków wspierających regenerację fizyczną i psychiczną zatrudnionych – także poprzez odpowiednie benefity.

Z przewlekłym stresem zmaga się w pracy 90 proc. pracowników (fot. Shutterstock)

- Obecnie 3 na 5 pracowników w Polsce twierdzi, że nie otrzymuje żadnego wsparcia antystresowego od swojego pracodawcy. Co więcej co dziesiąty pracownik przyznaje, że zdarzyło mu się wziąć wolne z powodu gorszego samopoczucia lub problemów związanych z pracą, co z perspektywy efektywności organizacji z pewnością nie jest dobrą informacją dla pracodawców. Kluczowa jest zatem profilaktyka zdrowia psychicznego. Jeśli zadbamy o zdrowie pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem, nikogo nie będą już interesowały benefity z postaci urlopu od stresu, którymi obecnie zainteresowanych jest 71 proc. zatrudnionych w Polsce – komentuje Piotr Szostak.

Przewlekły stres uderza w zdrowie i finanse firmy

Rozwiązaniem mogą okazać się programy redukujące stres i wspierające wyciszanie się po intensywnym dniu pracy. Mimo ich dostępności, oferuje je obecnie jedynie 7 proc. przedsiębiorstw.

- Badania wskazują, że intensywny i długotrwały stres w pracy jest przyczyną ostrego zapalenia mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, dusznicy bolesnej czy zawału serca. Do innych skutków stresu należą zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa, zaburzenia metabolizmu), endokrynologicznego, cukrzyca (głównie u kobiet), nadczynność tarczycy, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia odporności, choroby skóry, alergie, migreny – mówi dr hab. Dorota Molek-Winiarska, psycholog oraz doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Wspieranie pracowników to mierzalny efekt dla finansów firmy.

- W badaniach T. Coxa 1 dolar wydany na realizację programu na poziomie jednostki przynosi do 5,5 dolarów zysku dla organizacji w następstwie wzrostu wydajności pracy i zmniejszenia siły objawów stresu. Inne dane wskazują, że średni zwrot z inwestycji 1 dolara w programy profilaktyki zdrowotnej wyniósł 6 oraz 13 dolarów (13 dolarów w następstwie spadku absencji i zwiększenia produktywności). W badaniach holenderskich wskazano, że spadek absencji o 3 proc. w następstwie programów redukujących stres przyniósł 40 mln euro oszczędności, a w brytyjskich - 1,13 mln funtów w okresie dwóch lat od wdrożenia – dodaje dr hab. Dorota Molek-Winiarska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl