Stratuje EEC 2020. Wyzwania rynku pracy ważnym punktem kongresu

Pandemia koronawirusa oraz konsekwencje, jakie niesie ze sobą dla rynku pracy. To jeden z wielu tematów, jakie poruszą prezesi, dyrektorzy czy ministrowie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie - organizowane w tych wyjątkowych okolicznościach - rozpoczyna się dziś, 2 września.

Pandemia i wiosenny lockdown zburzyły kalendarz, ale nie zatrzymały Kongresu. Od maja do sierpnia realizował on swoją misję w formule EEC Online. Te doświadczenia organizator, Grupa PTWP, wykorzystał w trakcie przygotowywania wrześniowej „klasycznej” edycji wydarzenia, która stratuje dziś.

Rozpoczynające się największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej to wydarzenie, którego prestiż i rolę w przestrzeni europejskiego dialogu budowano przez ponad dekadę. Europejski Kongres Gospodarczy stał się szerokim forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju.

Ci, którzy będą w Katowicach skorzystają z przywileju bezpośredniej rozmowy i spotkania - oczywiście z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Przy czym warto podkreślić, że część uczestników (prelegentów i widzów) weźmie udział w EEC zdalnie.

Program Kongresu zachowuje jednak wszystkie kluczowe punkty i atuty. Sesja otwarcia będzie poświęcona przyszłości Europy - odbędzie się z udziałem europejskich i polskich polityków odpowiedzialnych za finanse i rozwój. Jednym z kluczowych wątków poruszanych podczas debat będą wyzwania przed jakimi, w związku z pandemią koronawirusa, stoi rynek pracy.

Dyskusja o koronawirusowych wyzwaniach jest ważna szczególnie teraz. Grono ekspertów zastanowi się nad skalą i charakterystyką fali bezrobocia wywołanego pandemią, deficytem kompetencji cyfrowych w obliczu przyspieszenia digitalizacji, bezpieczną produkcją, popytem na usługi. Podejmą próbę odpowiedzi na bardzo aktualne pytania. Jak automatyzacja może zmienić rynek pracy? Czy młodzi na rynku pracy są pokoleniem lockdown? Co powinien umieć „pracownik przyszłości"? A może w związku z cyfryzacją, inwazją maszyn i robotów, praca stanie się przywilejem nielicznych?

Poszukiwania odpowiedzi na te i wiele innych pytań podejmą się przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz polityki. Nie zabraknie Lecha Kaniuka, CEO w SunRoof, Jowity Michalskiej, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw, Macieja Nogi, przewodniczącego rady nadzorczej Grupa Pracuj, managing partner w Pracuj Ventures, Aleksandry Przegalińskiej-Skierkowskiej, filozofa, futurologa z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Swoją obecność potwierdziła niezastąpiona w HR-owych dyskusjach Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens. Obecny będzie z nami - ale online - Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie czy prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W ramach European Tech and Start-up Days (ETSD) - wydarzenia od pięciu lat towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu spotkają się po raz kolejny reprezentanci dwóch światów: firmy młode, oparte na technologach, kreatywne z inwestorami dojrzałymi zainteresowanymi tym, co nowe, mało znane, a obiecujące. Innowacje, technologie i narzędzia cyfrowe, kreatywność i elastyczność będą w zmieniającej się rzeczywistości odgrywać kluczową rolę. Ponad 250 zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge i ich wysoki poziom to dowód na aktywność start-upowego środowiska.

W trakcie Kongresu wyróżnione zostaną nie tylko start-upy, lecz także wyróżniający się inwestorzy zagraniczni w Polsce i polscy w świecie.

HR-owe panele

Dla uczestników, którzy jeszcze nie zdążyli przejrzeć tegorocznej agenty, mamy małą ściągę. Oto lista debat, z których każdy HR-owiec wyciągnie wiele aktualnych i wartościowych informacji.

3 września 2020 r. | 9.30-11.00 - Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat

Bez ograniczeń? Globalizacja, wszechobecność sieci, zdalna gospodarka.

Bez dyletantów. Edukacyjny przełom i głód nowych kompetencji?

Bez odpadów. Zielone strategie – stabilna perspektywa biznesowa?

Bez własności. „Korzystać" zamiast „mieć". Szanse dla mniejszych firm?

Bez ludzi. Inwazja maszyn i robotów. Praca przywilejem nielicznych?

Bez kompleksów. Polska, świat i top-technologie – kto hamuje, kto przyspieszy?

3 września 2020 r. | 13.30-15.00 - Wyzwania rynku pracy

Skala i charakterystyka fali bezrobocia wywołanego pandemią. Młodzi na rynku pracy – pokolenie lockdown? Sytuacja osób u progu kariery zawodowej. Potrzebne nowe kompetencje – zmiany w gospodarce a popyt na pracowników. Pracownicy zagraniczni w nowych realiach. Bezpieczna produkcja, popyt na usługi – jak automatyzacja może zmienić rynek pracy? Schyłkowe zawody i co w zamian.

4 września 2020 r. | 9.30-11.00 - Kadry dla cybergospodarki

Zmiany w systemie kształcenia – modele, cele, wyzwania. Jak kształcić ludzi kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych? Deficyt kompetencji cyfrowych w obliczu przyspieszenia digitalizacji. Co powinien umieć „pracownik przyszłości"? Człowiek i sztuczna inteligencja na rynku pracy. Programowanie, STEM, design thinking, umiejętności miękkie? Nowe specjalizacje i warunki pracy wyzwaniem dla edukacji.

