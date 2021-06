Strategia Demograficzna 2040. Podstawą zapewnienie elastycznej i stabilnej pracy

Zapewnienie elastycznej i stabilnej pracy rodzicom jest jednym z punktów ogłoszonego w czwartek (17 czerwca) projektu Strategii Demograficznej 2040.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku wzmacnia rodziny materialnie, kulturowo i społecznie.

- Robimy to na wszystkich możliwych polach, ale ciągle mamy niedosyt – powiedział. - Widzimy, że jeżeli tu i teraz w Strategii Demograficznej 2040 nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść lub paraliż w systemie emerytalnym i spowolni się wzrost gospodarczy - dodał.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg stwierdziła, że „Strategia Demograficzna 2040” jest wyzwaniem, ponieważ polityka demograficzna nie jest działaniem jednej kadencji. Musi to być więc stabilne działanie, które zabezpieczy i da bezpieczeństwo polskim rodzinom.

Jednym z punktów strategii jest zapewnienie elastycznej i stabilnej pracy dla rodziców. Bowiem, jak przekonują autorzy projektu, badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego.

- Całkowicie nowy instrument w zakresie opieki i wsparcia to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Rodzina12000plus. Polityka prorodzinna to nie tylko działanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ale działanie całego rządu, międzyresortowe. Ta międzyresortowość jest bardzo ważna – podkreśliła minister Maląg.

Rozwiązania zwiększające elastyczność pracy:

- Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.

- Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.

- Gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy (dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem).

Rozwiązania zwiększające stabilność pracy:

- Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy.

- Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka).

- Propozycja zmian obejmuje: Rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

- Wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.

- Wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Liczy się dzietność

Strategia 2040 koncentruje się na dzietności, ponieważ zdaniem rządu długofalowo jest to najlepszy sposób na przywrócenie korzystnej struktury demograficznej polskiego społeczeństwa. W zamierzeniach ma ona doprowadzić do zastępowalności pokoleń do 2040 roku.

Cele szczegółowe to: wzmacnianie rodziny, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk.

- Działania dla rodzin rozpoczęliśmy poprzez nasze programy Rodzina 500plus, Dobry Start, Mama 4plus, Maluch Plus. To szerokie wsparcie, gdzie tworzymy koalicję rządową i samorządową, co pokazaliśmy w konkursie Samorząd Pro Familia – wyliczyła Marlena Maląg.

Według minister strategia jest zbudowana na konkretnych badaniach i odpowiada na wszystkie potrzeby - polityka mieszkaniowa, podatkowa, stabilna praca, opieka nad dziećmi do lat 3. A rząd jest w pełni gotowy i przygotowany do realizowania konkretnych działań.