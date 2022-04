Stracisz pracę szybciej niż myślisz. Wystarczy kilka słów

Pracownik ma prawo do krytyki pracodawcy, z kolei pracodawca nie może odgórnie zakazać pracownikom udziału w internetowych dyskusjach. Nie może też monitorować działalności pracowników w internecie na ich prywatnych profilach. Zdarza się jednak, że z powodu wpisów w mediach społecznościowych pracownicy zostają zwolnieni. Gdzie leży granica, której nie można przekroczyć?

Poczta Polska zwolniła pracownika, który na jednym z portali społecznościowych wyraził swoją opinię na temat wojny na Ukrainie. Sprawa wyszła na jaw za sprawą użytkownika „Coolfon”, który na Twitterze opublikował pismo, jakie otrzymał pracownik.

"Korzystając z portalu społecznościowego Facebook podpisując się pełnym imieniem i nazwiskiem i ujawniając w swoim profilu miejsce pracy: ekspedient pocztowy w Poczta Polska, dokonał Pan następującego wpisu, cyt.: Putin tylko chce wykończyć bandę UPA co go popieram. Pana oświadczenie opublikowane na portalu Facebook stoi w całkowitej sprzeczności z wartościami propagowanymi nie tylko przez Pocztę Polską S.A., ale niemal cały świat" - czytamy w upublicznionym piśmie.

Poczta Polska także na swojej stronie internetowej odniosła się do sytuacji.

"Nie możemy pozwolić, by nazwa czy logo Poczty Polskiej pojawiły się w przestrzeni publicznej przy okazji szerzenia wpisów wulgarnych, nienawistnych czy w inny sposób godzących w dobre imię pocztowców. Szanujemy wolność słowa, jednak obowiązujące normy społeczne wyznaczają jej granice. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nieodpowiedzialne słowa i zachowanie jednego pracownika, posługującego się nazwą czy logiem Spółki w mediach społecznościowych, przyćmią całokształt naszego codziennego zaangażowania i służby Polakom. Konsekwencją takiego działania może być naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności działanie na niekorzyść Poczty Polskiej, polegające na naruszeniu dobrego imienia Poczty Polskiej. Jest to jasno wyartykułowane w pocztowym Regulaminie pracy" - czytamy.

Inny przykład. Ukrainiec Igor Hołod, który pracował w restauracji Rizzi w Baden-Baden w Niemczech, stracił pracę po opublikowaniu wideo na temat rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Jak przekazał szef MSZ w Kijowie Dmytro Kułeba, "kierownictwu lokalu, zorientowanego na rosyjskojęzyczną ludność miasta, nie spodobała się prawda o tysiącach zabitych ukraińskich cywilów, ponad stu zabitych dzieciach, dziesiątkach zniszczonych miast wskutek rosyjskiej agresji".

W jakich przypadkach pracodawca może zwolnić pracownika za wpis w sieci? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Agnieszka Anusewicz, adwokat, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski, zwraca uwagę, że możliwość pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności będzie zależała od okoliczności konkretnego przypadku.

- Ważnym jest, aby dana osoba została zidentyfikowana jako pracownik danego pracodawcy, a jego działania przez połączone z zakładem pracy. W praktyce chodzi o sytuacje, w której dana osoba na swoim profilu lub w swoich wypowiedziach identyfikuje się jako pracownik firmy, wśród znajomych na profilu ma innych pracowników firmy lub klientów. Konieczna jest też każdorazowa analiza wpisu pod względem jej formy. Nie można akceptować wpisów obraźliwych, nawołujących do agresji czy nienawiści itp. - komentuje Agnieszka Anusewicz.

Prawo do głosu

Jak zauważa Agnieszka Anusewicz, pracodawca nie może odgórnie zakazać pracownikom udziału w internetowych dyskusjach. Co do zasady bowiem pracodawca nie może kontrolować pracownika poza godzinami pracy.

- Nie może też monitorować działalności pracowników w internecie na ich prywatnych profilach, zwłaszcza jeżeli nie są one powiązane w żaden sposób z miejscem pracy. Jednak należy też pamiętać, że pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy. Obowiązek ten nie ogranicza się jedynie do godzin pracy i nie jest rozumiany jedynie jako obowiązek dbania o materialne składniki w zakładzie pracy. Chodzi też w tym wypadku o dobre imię pracodawcy. Jeżeli zatem dana osoba wypowiada się w internecie w sposób, który mógłby godzić w dobre imię zakładu pracy, również przez to, że osoba ta jest jego pracownikiem, to wobec takiego pracownika mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne - mówi Agnieszka Anusewicz.

- Trudno jest jednak generalnie zakazać publikowania pracownikom swoich opinii w internecie. Można natomiast zwrócić uwagę w szczególności na formę, jaką powinny cechować te wypowiedzi oraz wskazać treści, które nie są akceptowalne w wypowiedziach pracowników, również tych internetowych - dodaje adwokat.

Dr Monika Sońta, ekspertka w obszarze kultury organizacji z Akademii Leona Koźmińskiego, zwraca uwagę na employee advocacy, którego celem jest budowanie marki pracodawcy przez eksponowanie głosu pracownika – uczynienie z pracowników ambasadorów, którzy od środka opisują rzeczywistość firmową.

- Naturalne jest zatem, że komentarze są formą reakcji pracownika i pokazania swojego stanowiska, szczególnie w sytuacji wojny w Ukrainie, gdzie od firm oczekiwane jest przyjęcie stanowiska, za którym idzie decyzja o wycofaniu biznesu z Rosji - komentuje Sońta.

- Wojna w Ukrainie jest wojną przeciwko wartościom, które były podkreślane nie tylko w życiu społecznym, ale w sferze profesjonalnej – przez wartości firmowe, wizje zrównoważonego rozwoju czy działania związane z odpowiedzialnością społeczną. Pracownicy, komentując i wyrażając swój sprzeciw przeciwko łamaniu tych wartości, powinni mieć prawo to robić - dodaje ekspertka ALK.

Krytyka pod adresem firm

Warto też zwrócić uwagę na krytykę skierowaną pod adresem niektórych pracodawców. Jak zauważa Monika Sońta, pracownicy firm z „listy wstydu” otwarcie mówili, że zawiedli się na swoich pracodawcach, często kierując dosadne hasztagi wobec nich, np. #ShameOnYou. Jest to kolejny przejaw odważnego stania na straży wartości i alarmowania otoczenia, kiedy ktoś łamie obietnice związane z etyką w biznesie.

- Przecież w EVP (Employer Value Proposition) mamy już zawartą obietnicę tego, w jakiej firmie będziemy pracować. Sama definicja Value Proposition Alexandra Osterwaldera jest definiowana jako „obietnica wartości”. Jeśli firma łamie obietnicę, pracownicy mają prawo się do tego odnieść, aby podkreślić, że nie zgadzają się z takim postępowaniem firmy - komentuje Monika Sońta.

- W sytuacji tak wysokich emocji reakcje pracowników są prawdziwe. Nie ograniczajmy tych emocji, a raczej ich słuchajmy. Wojna trwa, nie przyzwyczajajmy się do niej i pozwólmy naszym pracownikom pokazywać te emocje - dodaje.

Jak wygląda sytuacja z perspektywy prawa pracy? Agnieszka Anusewicz zaznacza, że pracownik ma prawo do dozwolonej krytyki pracodawcy. Zgodnie z orzecznictwem pracownik może otwarcie, krytycznie i we właściwej formie wypowiadać się w sprawach dotyczących pracodawcy, zwłaszcza w sprawach dotyczących organizacji pracy.

- Jeżeli krytyka działań pracodawcy mieści się w granicach prawa, ma na celu obronę interesu publicznego (albo nawet indywidualnego, zasługującego na poparcie) oraz została wyrażona w formie, która nie narusza dóbr osobistych pracodawcy i zasad współżycia społecznego, to pracownika nie można pociągnąć do odpowiedzialności za krytykowanie pracodawcy. W związku z tym każda wypowiedź pracownika (również ta wyrażająca sprzeciw wobec braku zawieszenia działalności w Rosji) krytykująca pracodawcę podlega ocenie, czy była ona dozwolona, czy przekroczyła tę granicę - wyjaśnia Agnieszka Anusewicz.

Warto również zwrócić uwagę na granicę między krytyką a hejtem. Zdaniem Agnieszki Anusewicz krytyka oznacza wystąpienie przeciwko jakiemuś zjawisku, osobie, faktowi lub sposobowi rozwiązania problemu i jest powiązana z negatywną oceną tych faktów. W przypadku krytyki analizujemy argumenty drugiej strony, poddajemy je rzeczowemu osądowi i przedstawiamy swoje, odmienne argumenty.

Natomiast w przypadku hejtu nie ma mowy o żadnych argumentach - jest to obraźliwa, subiektywna, nieprawdziwa ocena danej osoby lub czyichś działań.

Zasady wypowiadania się w sieci

Monika Sońta podkreśla, że pracodawca może przypomnieć pracownikom zasady wypowiadania się w sieci, szczególnie w sytuacji, w której jest możliwe zidentyfikowanie tej osoby jako pracownika danej firmy. Warto pamiętać o zbiorze zasad i dobrych praktyk, który definiuje, w jaki sposób pracownicy naszej firmy mogą korzystać z portali społecznościowych.

- Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jeżeli znając reguły, decydujemy się na złamanie zasad, trzeba liczyć się z konsekwencjami naszych czynów - mówi Monika Sońta.

- Wojna w Ukrainie pokazała, że głos pracowników został wykorzystany do jawnego sprzeciwu. Oczywiście są normy wyrażania takiej opinii i jeśli styl oraz ton są uznane za agresywne, wulgarne, to można zwrócić na to uwagę, ale znowu mówimy tu o formie, a nie o treści - dodaje.

Zbiory zasad i dobrych praktyk u pracodawców istnieją, ale jak podkreśla Agnieszka Anusewicz - przeważnie są powiązane z procedurami dotyczącymi przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

- Pracodawca może zwracać pracownikom uwagę, że pozostają pracownikami również poza zakładem pracy, a więc również w sieci powinni podejmować tylko takie działania, które nie naruszają dobrego imienia zakładu pracy. Internet nie jest anonimowy i dlatego coraz częściej działania, jakie dana osoba podejmuje w sieci, mają przełożenie na jej status jako pracownika - radzi adwokat.

Zdarza się także, że pracodawcy przygotowują regulamin social media. Co może się w takim dokumencie znaleźć?

- Pracodawca każdorazowo przygotowując taki regulamin, powinien wziąć pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale również ochronę danych osobistych i dóbr osobistych pracownika. W związku z tym pracodawca nie może np. żądać od pracownika informowania, na jakich stronach ma założone profile, jaką aktywność podejmuje w internecie, kiedy podejmował aktywność w internecie. Pracodawca nie może też nakazywać określonej działalności w internecie, jeżeli nie jest to związane z zakresem obowiązków pracownika. Pracodawca nie może również monitorować pozasłużbowej działalności pracowników w internecie - ocenia Agnieszka Anusewicz.