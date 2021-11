Stracili 3 miliardy złotych. Proszą premiera o pomoc

O całkowite umorzenie otrzymanej subwencji z tzw. PFR Tarczy 2.0, wraz nadwyżkami, firmom, których do września nie stać było na uzyskanie wystarczających przychodów, by pokryć bieżące koszty zwraca się do premiera Polska Izba Przemysłu Targowego.

Autor: KDS

• 22 lis 2021 16:00





Na zdjęciu targi w Hanowerze w 2017 roku (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Pandemia COVID-19 blisko na półtora roku zablokowała branżę targową. To największy kryzys, jaki spotkał ją od 1989 roku. Obecnie straty branży targowej w Polsce przekroczyły już 3 miliardy złotych.

Większość firm z tego sektora podjęła jednak wysiłek, aby przetrwać tę trudną sytuację i w pełnej gotowości ruszyć do pracy od 1 września tego roku.

Teraz branża wystosowała apel do premiera Mateusza Morawickiego. Prosi w nim o całkowite umorzenie otrzymanej subwencji z tzw. PFR Tarczy 2.0.

Licząca około 4 i pół tysiąca firm branża targowa należy do najbardziej poszkodowanych przez pandemię. Z powodu odwołania imprez firmy z tego sektora pozbawione zostały zleceń. Skorzystać mogły ze wsparcia jedynie z niektórych tarcz. Jedną z nich była PFR Tarcza 2.0. Te pieniądze trzeba jednak rozliczyć i zwrócić nadwyżki do marca 2022 r. Obecnie jej straty branży przekroczyły już 3 miliardy złotych.

Izba szacuje, że z PFR Tarczy 2.0. skorzystało ok. 80 proc. firm sektora targowego. Z informacji Izby wynika, że kłopot z rozliczeniem tej dotacji może mieć ok 10 proc. firm. Stąd apel wystosowany do premiera RP.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Firmy targowe, pomimo odmrożenia branży w czerwcu 2021 r., mogły w praktyce pozyskać pierwsze przychody dopiero 5 miesięcy później tj. we wrześniu 2021 r. Od kwietnia do września 2021 r. były one niemal całkowicie pozbawione wpływów – zwraca uwagę w piśmie do premiera Beata Kozyra – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Izba chce, aby rząd odpowiedzialnie potraktował te przedsiębiorstwa, które w okresie całkowitego unieruchomienia imprez targowych, zdane były niemal wyłącznie na wsparcie z PFR Tarczy 2.0.

- Środki finansowe, które firmy otrzymały w ramach wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0. zostały co do zasady wyliczone i wypłacone według przygotowanych przez te firmy prognoz przychodów i kosztów stałych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021r – wyjaśnia w piśmie do premiera prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego i tłumaczy, że okres, na który była udzielona pomoc, zakończył się 31 marca 2021 r. i zgodnie z regulaminem programu niewydatkowaną kwotę subwencji należy zwrócić przy jej formalnym rozliczeniu.

Odmrożenie 2 miesiące po zakończeniu tarczy

- Targi zostały formalnie odmrożone w czerwcu 2021 r., czyli 2 miesiące po zakończeniu Tarczy PRF 2.0. Ponieważ na przygotowanie imprezy targowej potrzebne są 2-3 miesiące, pierwsze imprezy targowe mogły odbyć się dopiero we wrześniu 2021r. toteż firmy branży targowej, mając problemy z utrzymaniem do tego czasu płynności finansowej, wykorzystały nadwyżki na bieżące koszty utrzymania – w ten sposób Beata Kozyra uzasadnia apel, jaki w imieniu firm targowych skierowała do Mateusza Morawieckiego. - Zwracam się do pana premiera z apelem w sprawie całkowitego umorzenia otrzymanej subwencji wraz nadwyżkami, które powstały w wyniku szacunkowego określenia planowanych przepływów finansowych przy składaniu wniosku o subwencję PFR Tarcza 2.0. firmom, które z przyczyn obiektywnych do września 2021 r. nie mogły osiągnąć przychodów wystraczających na pokrycie bieżących kosztów – przeczytać można w piśmie Izby do prezesa Rady Ministrów. Beata Kozyra przypomina też spowodowane pandemią kłopoty tego sektora i tłumaczy, dlaczego różnią się one innych, które od razu po odblokowaniu wróciły do działania i generowania przychodów. - Jako branża targowa mamy ogromne poczucie niesprawiedliwości. Przy rozliczaniu subwencji z Tarczy PFR 2.0 firmy branży targowej są stawiane na równi z firmami branż, które zostały odmrożone w kwietniu czy w maju 2021 r. i mogły natychmiast podjąć działania komercyjne. Firmy targowe, pomimo odmrożenia branży w czerwcu 2021 r., mogły w praktyce pozyskać pierwsze przychody dopiero 5 miesięcy później tj. we wrześniu 2021 r. Od kwietnia do września 2021 r. były one niemal całkowicie pozbawione przychodów – zauważa. Jak uważa Izba, uwzględniająca specyfikę branży targowej rządowa decyzja o wsparciu, znacznie ułatwiła by funkcjonowanie firmom tego sektora. - Pomimo naszych wielokrotnych apeli do pana premiera oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii o przedłużenie wsparcia z Tarczy rządowej 9.0 (która zakończyła się w kwietniu 2021 r,) dla firm z branż najbardziej poszkodowanych przez COVID-19 (w tym branżę targową), a pozostających przez kolejne miesiące w zastoju, wsparcie to nie zostało przedłużone – konstatuje Beata Kozyra w piśmie do premiera.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.