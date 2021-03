Straciłeś pracę przez pandemię koronawirusa COVID-19, pracowałeś w restauracji. Gdzie znaleźć nową pracę?

Blisko 200 tysięcy osób – tylu pracowników gastronomii straciło pracę lub zmieniło formę zatrudnienia w 2020 roku. 24 marca mija pięć miesięcy odkąd lokale mogą serwować dania tylko na wynos lub z dowozem. Sytuacja wielu lokali jest krytyczna i, jak zapowiadają eksperci, należy spodziewać się kolejnych zwolnień i bankructw.

km

km • 24 mar 2021 13:20





24 marca mija pięć miesięcy odkąd lokale mogą serwować dania tylko na wynos lub z dowozem (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Pracownicy gastronomii, którzy zmuszeni byli szukać nowej pracy, skorzystać mogli ze wzrostu tych branż, na które rozpędziła pandemia.

Jak zauważa, w zdecydowanie gorszej sytuacji znalazły się pracujące w gastronomii kobiety. - One zwykle poszukiwały pracy w usługach i handlu, a jak wiadomo, ten również mocno cierpi wskutek pandemii – dodaje.

Anna Sudolska prognozuje, że gdy minie pandemia, wykwalifikowani kucharze i profesjonalna obsługa kelnerska będzie w cenie.

Ewelina pod koniec 2019 roku postawiła na siebie i otworzyła małe bistro. Przez pierwsze miesiące przekonała do siebie klientów, zaczęła budować markę. Przyszedł marzec 2020 roku, pierwsze zamknięcie i początek kłopotów. Konkurencja bowiem na rynku gastronomii w mieście, w którym działała, jest duża. Zamówienia na wynos nie przynosiły niezbędnego do utrzymania lokalu i pracowników dochodu. Pierwszy kryzys.

Dzięki wspólnikowi, który mimo sytuacji na rynku gastronomii postanowił zaryzykować, udało się ruszyć, delikatnie odbić. I przyszedł październik 2020 roku i decyzja o zamknięciu lokali gastronomicznych na dwa tygodnie. Dziś od tego dnia mija pięć miesięcy. Ewelina już nie jest właścicielką własnego bistro. Przebranżowiła się. Jak sama mówi, jest spokojniej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bistro to już zamknięty temat . Teraz mam tzw. normalną pracę. W biurze. Jest naprawdę w porządku. Tęsknię, ale mam w głowie myśl, że będzie lepiej – spokojniej. Nie potrafię jeszcze nie reagować zdziwieniem, jaki moi koledzy z pracy mówią o 16: to co, zbieramy się? Ja jestem ciągle zaskoczona, że to już i że jak, przecież jeszcze tyle rzeczy można zrobić do wieczora – mówi w rozmowie z PulsHR.pl.

Osób, które znalazły się w podobnej sytuacji, jest na polskim rynku wiele. Z analizy statystyk wynika, że z gastronomii odeszło 200 tysięcy pracowników.

- Pracownicy gastronomii mają problemy ze znalezieniem dla siebie miejsca na rynku pracy. Nie wiadomo jeszcze, jak długo lokale będą zamknięte, obserwujemy bardzo poważny kryzys branży i ogromna rzesza dotychczasowych pracowników restauracji czy kawiarni zmienia zawody i podejmuje się zatrudnienia w odległych sektorach. Oczywiście bardziej mobilni są młodzi ludzie – mówi Anna Sudolska, członek zarządu Idea HR Group. – Studenci i młodzi ludzie pracujący w gastronomii zwykle w ogóle rezygnowali z pracy i skupiali się na nauce, ewentualnie trafiali do handlu lub innego sektora usług.

Gdzie znaleźć pracę, jeśli zwolnili cię z restauracji? Może w e-commerce

Jak wyjaśnia Anna Sudolska, pracownicy gastronomii, którzy zmuszeni byli szukać nowej pracy, skorzystać mogli ze wzrostu tych branż, które rozpędziła pandemia. - Branża e-commerce przeżywa obecnie największy rozkwit w historii. Pracownicy magazynów, ale i kurierzy to osoby bardzo pożądane na rynku pracy. Zauważyliśmy sporą fluktuację: młodzi pracownicy gastronomii np. kelnerzy czy kucharze, bardzo często podejmowali pracę w e-commerce i logistyce. Inny kierunek to praca w charakterze dostawcy czy kierowcy. Był moment, że zapotrzebowanie na kierowców było naprawdę duże – mówi Anna Sudolska. Jak zauważa, w zdecydowanie gorszej sytuacji znalazły się pracujące w gastronomii kobiety. - One zwykle poszukiwały pracy w usługach i handlu, a jak wiadomo ten również mocno cierpi wskutek pandemii – dodaje. W zdecydowanie gorszej sytuacji znalazły się pracujące w gastronomii kobiety (fot. Shutterstock) Anna Sudolska prognozuje, że gdy minie pandemia, wykwalifikowani kucharze i profesjonalna obsługa kelnerska będą w cenie. - Wyobrażam sobie, że jeżeli po Wielkanocy gastronomia wróci do funkcjonowania, to wiele osób, które pracowało w tym sektorze, powróci do pracy. Niestety im dłużej trwa pandemia, tym to odradzanie będzie powolniejsze i bardziej skomplikowane – mówi ekspertka. Bowiem, to jak długo sytuacja pandemiczna potrwa, jakie będą kolejne obostrzenia i przede wszystkim jak długo będą obowiązywały, mocno wpływają na podejmowane przez pracowników decyzje o ewentualnym powrocie. Odchodząc z restauracji czy kawiarni lub baru, pracownicy zdecydują się na powrót tylko w sytuacji, gdy pandemia będzie w realnym odwrocie: - Dzisiaj mija 5 miesięcy od momentu, gdy gastronomię zamknięto na dwa tygodnie. To najdłuższe dwa tygodnie w dziejach świata. Walka z pandemią trwa i należy z wyrozumiałością podchodzić do restrykcji, które obowiązują w całej Europie. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że sytuacja gastronomii i branż objętych bezpośrednio lockdownem jest najtrudniejsza – dodaje Sudolska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.