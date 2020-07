Strach przed przyszłością czy lojalność? Co wpływa na nasze zaangażowanie

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa na początku maja 2020 roku (czyli kilka miesięcy po wybuchu pandemii koronawirusa) wynika, że odsetek zaangażowanych pracowników w USA - tych, którzy są entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy i samego miejsca pracy - osiągnął 38 proc. Mimo fali zwolnień i światowego kryzysu gospodarczego, jest to najwyższy wynik, odkąd Gallup zaczął badać dane z rynku pracy w 2000 r.

Jak podkreślają autorzy badania, na rosnący poziom zaangażowania duży wpływ mają sami pracodawcy. Ci w Stanach Zjednoczonych – jak pokazują statystyki – dość dobrze poradzili sobie z komunikacyjnym kontekstem efektów pandemii koronawirusa. Informowali swoich pracowników o sytuacji w firmie, przygotowywali ich do nowych sytuacji czy możliwych scenariuszy.

To Stany Zjednoczone. A jak jest w Polsce? Choć nie przeprowadzono badań, które pokazałaby skalę zaangażowania polskich pracowników w ostatnich miesiącach, to test z zarządzania i komunikacji kryzysowej przeszła większość polskich firm. Efekt? Jak wynika z raportu „Efekt COVID-19 w kontekście środowiska pracy”, przeprowadzonego przez MC2 Innovations około 70 proc. respondentów dobrze lub bardzo dobrze oceniło sposób komunikacji w swojej firmie. Z kolei 43 proc. osób zatrudnionych w branży IT lub branży telekomunikacyjnej wybrała najwyższą wartość skali. Ze sposobu komunikacji w organizacji w trakcie trwania epidemii COVID-19 niezadowolonych jest jedynie niespełna 10 proc. Co piąty badany przyjął umiarkowane stanowisko.

Komunikacja to jednak nie wszystko, gorzej że pokusą dla słabych menedżerów jest zarządzanie poprzez strach, na zasadzie - albo się podporządkujesz, oddasz część pensji, będziesz pracował więcej, albo kończymy współpracę.

Dla większości firm, marzec był tak na prawdę pierwszym z kilku egzaminów. Jak podkreśla analityk Josh Bersin, dla wielu firm czas postpandemiczny to czas wielkich zmian określanych mianem „big reset”. Zmiany jakie powinny przejść organizacje mają na celu odbudować zaufanie, zaangażowanie i bezpieczeństwo pracowników i klientów.

Podtrzymanie ducha walki

Do tej pory morale w zespole podnosiły projekty z zakresu well-being. Z tych, firmy szukając oszczędności rezygnowały w pierwszej kolejności. Warto jednak pamiętać, że w kryzysowej sytuacji liczą się przede wszystkim dobre relacje i umiejętność rozmowy. Komunikacja to jak podkreślają specjaliści jeden z kluczowych elementów podtrzymania w zespole ducha walki.

- Pandemia jest testem odporności firm i pracowników na kryzys. Nikt nie ma w obecnym otoczeniu rynkowym idealnego rozwiązania jak radzić sobie z sytuacją, towarzyszącą nam niepewnością. Niektóre korporacje prześcigają się w pomysłach na kreatywne rozwiązania, by zredukować stres i poprawić samopoczucie zespołu. To świetny kierunek. Jednak rozmowa to jeden z najprostszych, najbardziej ekonomicznych i efektywnych sposobów na podgrzewanie zaangażowania w zespole - wyjaśnia Paulina Łączek-Ciećwierz, prezes RICG (Recruitment International Consulting Group).

O tym jak istotne jest szczere przekazywanie informacji pracownikom, mówił w rozmowie z PulsemHR profesor Jacek Santorski.

- Trzeba na wdechu powiedzieć o tym, jak trudna jest sytuacja, jakie mamy warianty - możliwe scenariusze. Na wydechu trzeba powiedzieć: jest mi ciężko, zwłaszcza kiedy myślę o wariancie redukcji. Trzeba poprosić o współpracę. Pokazać - jestem dla was wsparciem, ale oczekuję też waszego wsparcia. Tak, by każdy miał poczucie, że przez ten problem przechodzi się razem - tłumaczy Santorski.

A to, jak pracownicy weszli w sytuację kryzysową, ma spore przełożenie na ich zachowanie i odczucia po kryzysie.

- My, niezależnie od tego, jak bardzo walczymy teraz o życie, dosłownie i w przenośni, pamiętajmy o jednym. Przed tymi, którzy te trudności pokonają, jest przyszłość. On w tym swoim wpisie spuentował to tak: pracownicy nie zapamiętają tego, co im mówiłeś, nie zapamiętają nawet tego, co kazałeś im robić. Zapamiętają to, jak się wtedy czuli - mówi prof. Santorski .

Lojalność czy strach?

Wróćmy jednak do zaangażowania. Uzasadnione wydaje się być pytanie, czy w czasach negatywnych dla gospodarki skutków pandemii koronawirusa zwiększone zaangażowanie to bardziej efekt lojalności w stosunku do pracodawcy, czy jednak bardziej mówimy tu strachu przed utratą pracy?

- Obstawiam raczej to drugie. Jeśli firma jest/była dobrym miejscem pracy to ludzie byli zmotywowani i przed pandemią. Jeśli nastąpiła nagła zmiana zachowań pracowników - moim zdaniem w dużej mierze jest to wynikiem niepewności o przyszłość, docenienia pracy, którą się obecnie ma – wyjaśnia Bruno Żółtowski, z firmy Silleo.

Paulina Łączek-Ciećwierz zauważa, że pandemia koronawirusa jest pandemią strachu. A na to uczucie należy patrzeć dwutorowo. Z jednej strony strach krótkotrwały może mieć pozytywne skutki. Z drugiej jednak, długotrwały ma niszczący charakter. A „zarządzanie przez zastraszanie” i wykorzystywanie aktualnej, mocno stresogennej sytuacji niestety w wielu firmach się pojawia.

- Strach w ograniczonych dawkach motywuje, w nadmiernych może niszczyć. Zarówno obawa przed utratą pracy, widoczne na rynku rosnące bezrobocie jak i poczucie wspólnej walki motywują do większego zaangażowania. Jednak motywowanie przez strach to nie jest to sposób - mówiąc obrazowo - by przebiec maraton. Jest to jednak sposób, by biec krótkie dystanse. Długotrwały stres zwykle kończy się szeregiem chorób i nieobecnościami w pracy, a więc kosztami dla firmy – podkreśla.

Jak zauważa, w obecnej sytuacji warto wykorzystać doświadczenia zza oceanu.

- Badacze Instytutu Gallupa sugerują, że przede wszystkim reakcja pracodawcy, rozmowa o rozwoju sytuacji na rynku, planach firmy jest decydującym czynnikiem budującym zaangażowanie i lojalność. Myślę, że przede wszystkim poczucie bycia potrzebnym, gry do jednej bramki przekłada się na chęć działania. "Zaangażowani" są także mniej zestresowani – dodaje Łączek-Ciećwierz z firmy doradztwa personalnego RICG

Stres wrogiem pracowników

Sytuacja w której się znaleźliśmy, ilość niewiadomych, mało optymistyczne informacje płynące z rynku pracy i jeszcze mniej optymistyczne scenariusze przyszłości są źródłem stresu. Ten jednym z czynników wpływających na obniżenie efektywności pracy.

- Permanentny stres niszczy nas, relacje w pracy, w życiu prywatnym, i naturalnie obniża produktywność. Dlatego warto znajdować sposoby, by go rozładowywać. Wiele zależy od pracownika, jego podejścia, umiejętności zarządzania emocjami. Jednak wsparcie szefa jest kluczowe. Regularne nawet krótkie rozmowy z pracownikami, wysłuchanie ich obaw i obserwacji, podzielenie się swoimi obawami na temat rynku, ale jednoczesne zapewnienie, że zrobimy wszystko, by utrzymać miejsca pracy pomaga podtrzymać ducha walki w zespole – wyjaśnia Paulina Łączek-Ciećwierz.

Permanentny stres i pośpiech są przede wszystkim przyczyną zmęczenia. Mówiąc obrazowo: każda tkanka i każdy organ, kiedy są przeciążone, męczą się. Nie inaczej jest z naszym mózgiem.

- W mózgu znajduje się struktura, którą nazywamy układem nagrody - zajmuje się czynnościami poszukiwawczymi. Sprawia, że nam się w ogóle chce, że potrafimy się mobilizować, wstawać z łóżka i rozpoczynać nowe projekty. Sprawia także, że odczuwamy radość, satysfakcję i spełnienie. Żadna tkanka w człowieku nie jest niezniszczalna, również układ nagrody. Jeśli nadużywamy naszego mózgu, naszego układu nagrody, przeciążamy go i dochodzi do jego wyczerpania. W medycynie nazywa się to neurastenią, a potocznie mówimy o tym wypalenie zawodowe lub zespół przewlekłego zmęczenia - tłumaczy dr hab. n. med. Marek Krzystanek, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Korzystny wpływ na nasze samopoczucie, zdolność radzenia sobie z trudnościami, a także zdrowie psychiczne i fizyczne ma m.in. wsparcie społeczne. Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, p.o. dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla, że jest ono również ważne, by skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, problemami i przeciwnościami, na które napotykamy w naszym życiu zawodowym. Dlatego tak istotne pozostaje wsparcie ze strony menedżerów.

- Okazywanie wsparcia przez liderów nie tylko sprzyja budowaniu rezyliencji (umiejętność skutecznego "zwalczania" czy uśmierzania stresu o dużym nasileniu - przyp. red.) u pracowników, ale i wzmacnia w nich przekonanie, że są ważni. To z kolei pomaga budować wzajemne zaufanie i opartą na nim wysokojakościową relację pomiędzy pracodawcą oraz pracownikami, która stanowi „kapitał zaufania”, będący cennym zasobem organizacji – wyjaśnia.

Ograniczając koszty nie można jednak zapominać o jednym. Nawet najbardziej szczera rozmowa, choć niezwykle potrzebna i doceniana przez pracowników, nie zastąpi spotkania ze specjalistą.

- Rozmowa z szefem jest tańsza - jak najbardziej. Informacje o tym jaka jest sytuacja firmy są potrzebne zespołom i świetnie jeśli szefowie mogą je przekazać (czasem nie są umocowani przez zarząd by to robić). Natomiast nie zapominajmy, że szef to niekoniecznie dobry coach czy trener i nie pomoże pracownikom dobrze radzić sobie ze stresem, odpowiadać na potrzeby pracy zdalnej etc. Dlatego firmy decydują się na zakup sesji tego typu – wyjaśnia Bruno Żółtowski.

Bunt na pokładzie?

Ostatnie zmiany trendów na rynku pracy spowodowały przemodelowanie relacji pracodawca – pracownik. Pandemia koronawirusa zatrzęsła „erą rynku pracownika”. Czy powróci znany na polskim rynku „folwarczny styl zarządzania”?

- W ostatnich latach rynek pracownika wymusił w wielu organizacjach ewolucję z folwarcznego stylu zarządzania, w którym top dog (jak mówią anglosasi) rządzi, w bardziej partnerskie relacje. Dbanie o wizerunek firmy i troska o pracowników stała się konieczna. Dziś pod wpływem kryzysowej sytuacji "folwarczny styl zarządzania" poprzez strach może być częściej widoczny. Jednak pocieszający jest fakt, że wśród menedżerów, szefów jest coraz większa świadomość budowania partnerskich relacji, rozmów z pracownikami, wspierania ich w ścieżce zawodowej – wyjaśnia Paulina Łączek-Ciećwierz.

Kolejnym pytaniem jakie niesie za sobą aktualna sytuacja, jest to o granice cierpliwości pracowników, przyzwyczajonych do partnerskich układów. Czy dziś stać ich będzie na bunt? Czy jednak niepewna przyszłość studzić będzie rewolucyjne zapędy?

- Myślę, że praca w otoczeniu skrajnej niepewności, będzie powodowała zgodę na wiele ustępstw najczęściej wśród najmniej wykwalifikowanych pracowników. Talenty przetrwają, czas kryzysu może być nawet punktem zwrotnym w ich karierze. Jednak część osób, mimo posiadanych kompetencji wstrzymuje się ze zmianą pracy, obawiając się utraty stabilizacji, pewnego źródła dochodu. Wciąż jest zbyt wiele niewiadomych, by prognozować sytuację rynkową, ale zasada, o której mówił m.in. Richard Branson - jeśli zadbasz o pracowników, oni zatroszczą się o klientów - jest uniwersalna, wciąż aktualna – wyjaśnia Paulina Łączek-Ciećwierz.

W podobnym tonie wypowiada się Bruno Żółtowski.

- Prawda jest taka, że nie wiemy jak będzie. Wiele firm wróciło do swojego poprzedniego trybu pracy i nie czuje jeszcze kryzysu. Niektóre na kryzysie zarobiły. Nie ma krachu na rynku - na niektóre stanowiska nadal ciężko zrekrutować dobrych kandydatów.

