Strach ma wielkie oczy. Oto dlaczego roboty nie zastąpią ludzi

Wprowadzanie innowacyjnych narzędzi to standard w handlu. Samoobsługowe kasy, aplikacje, sklepy bez obsługi to powoli norma. Innowacje to odpowiedź na rosnące potrzeby klientów i budowanie przewagi konkurencyjnej. Gdzie w tym wyścigu jest człowiek? Bezpośredniego kontaktu z obsługą długo nie zastąpi automat (fot. Bill Nino/Unsplash)

- Zmiany technologiczne następują bardzo szybko, ale jeszcze przez długie lata pracownik nie zostanie wyparty przez maszyny w kontekście liczby zatrudnionych - szybciej w znaczeniu zajmowanego stanowiska, kompetencji - mówi Maciej Pawłowicz z ASM Group.

- Niezależnie od tego, czy mówimy o obsłudze klientów, typowej pracy papierkowej czy nawet asyście w programowaniu, sposób, w jaki wykonujemy naszą pracę i korzystamy z dóbr konsumenckich, przejdzie potężną rewolucję - zauważa Waldemar Antonowicz.

Digitalizacja i nowe technologie będą szeroko omawiane podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Katowicach. Samoobsługowe kasy, aplikacje bukujące hotele czy wizyty np. u fryzjera, aplikacje pozwalające płacić za zakupy bez konieczności podchodzenia do kasy, informacje na stronach internetowych o stanie magazynowym i dokładnej, fizycznej lokalizacji produktu w sklepie – rozwiązań, które mają ułatwiać zakupy i przede wszystkim skracać sam proces jest coraz więcej. Automatyzacja przyspiesza, co przekłada się na rynek pracy Wprowadzanie rozwiązań upraszczających procesy handlowe budzi spore obawy wśród pracowników. Z ostatniego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat automatyzacja i robotyzacja znacznie przyspieszyły. - Przyspieszenie automatyzacji widać nie tylko w naszym badaniu, ale również w ostatnim raporcie IFR „World Robotics 2022”. Wykazał on, że w 2021 roku instalacja nowych robotów przemysłowych wzrosła o 24 proc. w Europie, a w Polsce o aż 56 proc. Mimo iż przedsiębiorcy mierzą się z szalejącą inflacją i są skupieni na rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności, to automatyzacja pozostaje ważna. Wdrożenie jej to proces kosztowny, ale firmom opłaca się podjęcie tego wysiłku w perspektywie długoterminowej. Pracownicy muszą się na tę rewolucję przygotować – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Przekłada się to bezpośrednio na rynek pracy. 12 proc. przebadanych przez Personnel Service pracowników zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku w wyniku automatyzacji wdrożonej w firmie stracił pracę (w poprzedniej edycji badania było to 13 proc). Czytaj więcej Roboty zabierają ludziom pracę. W Polsce to już codzienność Doświadczenie utraty pracy na rzecz robota częściej na swoim koncie mają osoby młodsze. 19 proc. osób w grupie wiekowej 18-24 lata w porównaniu do 11 proc. 45-54-latków oraz 7 proc. osób powyżej 55. roku życia. Przyspieszająca automatyzacja jest dla pracowników jednym z impulsów do zdobywania nowej wiedzy i kompetencji. Wskazuje też na dużą świadomość zatrudnionych, co do tego, jak niezbędne jest ciągłe kształcenie się. W badaniu Personnel Service 51 proc. osób deklaruje, że planuje zdobywać nowe umiejętności. Rynek musi poradzić sobie z brakami kadrowymi, pracownicy z wyzwaniem kompetencyjnym - Rozwój i adaptacja nowych technologii nierozłącznie związane są z wyzwaniami biznesowymi, które napotykają firmy. W ostatnich kilku latach jednym z większych problemów są braki kadrowe, które dotknęły niemal wszystkie gałęzie gospodarki, w tym branżę hotelarską, dla której dostarczamy technologię – mówi chief product officer w Profitroom Waldemar Antonowicz. Znalezienie sposobu na poradzenie sobie z problemami kadrowymi jest dla rynku jednym z kluczowych wyzwań. - Wyzwanie to stało się bodźcem do intensywnego rozwoju w obszarze automatyzacji ludzkiej pracy, ale pośrednio wpłynęło też na zachowania konsumentów, którzy przywykli i zaadoptowali mechanizmy samoobsługowe. Warto wspomnieć, że prawdziwa rewolucja w tym obszarze puka już do naszych drzwi i jest nią sztuczna inteligencja. Dzięki projektom takim jak ChatGPT od Open AI czy Bard od Google, AI pokazuje nam swoje ludzkie, przede wszystkim bardzo praktyczne oblicze – dodaje Antonowicz. Znalezienie sposobu na poradzenie sobie z problemami kadrowymi jest dla rynku jednym z kluczowych wyzwań (fot. Shutterstock) Maciej Pawłowicz kierujący działem sprzedaży w ASM Group przypomina, że sklepy bezobsługowe istnieją na polskim rynku od jakiegoś czasu. Podobnie jak bezobsługowe magazyny i prawie bezobsługowe apteki, gdzie robot przygotowuje zamówienie, a farmaceuta tylko kontroluje prawidłowe wydanie leku pacjentowi. - Zmiany technologiczne następują bardzo szybko, ale jeszcze przez długie lata pracownik nie zostanie wyparty przez maszyny w kontekście liczby zatrudnionych - szybciej w znaczeniu zajmowanego stanowiska, kompetencji. Będą następowały zmiany pełnionych obowiązków, podnoszone oczekiwania kwalifikacji. Musimy być bardziej elastyczni, otwarci na nowe wyzwania, naukę i podążać za zmianami, a co ważniejsze, nie bać się tego - komentuje. Czytaj więcej 2/3 przedsiębiorstw zwiększy budżet na IT, ale nie ma się co bać automatyzacji Jak dodaje, wszystkie działania automatyzujące procesy to przede wszystkim odpowiedź na wyzwania rynku. - Z pewnością jest to i wciąż będzie forma szukania oszczędności przez podmioty, a szybkie bezobsługowe zakupy i płatności będą testowane coraz częściej i nie ma przed tym trendem ucieczki. W krótkoterminowej perspektywie nie zagrożą znacząco pracownikom, natomiast w dłuższym horyzoncie (mówimy min. o dekadzie) będą miały przełożenie na liczbę zatrudnionych osób w tym konkretnym obszarze - mówi Pawłowicz. W jakich obszarach automat może zastąpić człowieka? Nie jest tajemnicą, że chodzi przede wszystkim o czynności powtarzalne czy żmudne. - Niezależnie od tego, czy mówimy o obsłudze klientów, typowej pracy papierkowej, czy nawet asyście w programowaniu, sposób, w jaki wykonujemy naszą pracę i korzystamy z dóbr konsumenckich, przejdzie potężną rewolucję. Dzisiaj ciężko jeszcze przewidzieć jej długofalowe efekty, ale jedno jest pewne - będzie bardzo interesująco – podkreśla Waldemar Antonowicz. Automatyzacja tak, ale nie wszędzie i nie w każdej sytuacji Skracanie procesu płacenia za zakupy lub zamawiania terminów wizyt to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby klientów. Nie zawsze i nie wszędzie jednak takie rozwiązania (na tę chwilę) będą się sprawdzały. Przykładem jest branża gastronomiczna. Z jednej strony mamy usprawnienia procesów płatności. - W szeroko pojętej gastronomii mamy obszary, w których zautomatyzowanie obsługi w zakresie zamówienie/płatność ma sens i pojawia się, ale tylko w sektorze fast-food – zauważa prezes Mex Polska Paweł Kowalewski. Automatyzacja zastąpi przede wszystkim o czynności powtarzalne czy żmudne (fot. Shutterstock) Z drugiej strony mamy bezpośredni kontakt z obsługą, którego długo nie zastąpi automat. - W mojej ocenie jednak wszędzie tam, gdzie od gastronomii oczekuje się czegoś więcej niż tylko zaspokojenia głodu i pragnienia, tego typu „usprawnienia” jeszcze przez jakiś czas będą źle odbierane. Kontakt z obsługą, możliwość zapytania o szczegóły dotyczące dań, o polecenie czegoś szczególnego czy wreszcie chwila zamienienia tzw. słowa to nieodzowny element wizyty w restauracji, pubie czy hotelowym barze i tego nasi goście jeszcze długo będą od nas oczekiwali – dodaje. Czytaj więcej Automatyzacja nie zabierze nam pracy, wręcz przeciwnie. Podniesie też pensje Negatywnego wpływu na zatrudnienie nie przewiduje się także w branży e-commerce. - Rozwiązania AI dla sektora e-commerce mogą na przykład polegać na profilowaniu klientów, badaniu wpływu reklam i kampanii na zachowania klientów, grupowania klientów w oparciu o ich historię zakupów oraz ich zachowania podczas procesu zakupowego. Zebrane informacje są wykorzystywane w aplikacjach, które doradzają i pomagają klientom w dokonywaniu decyzji zakupowych. Zastosowanie takich rozwiązań wymaga od pracowników podejmowania szeregu decyzji związanych ze skonfigurowaniem algorytmów AI. To ludzie muszą podjąć decyzję, jak ma postępować AI. “Czy algorytm ma maksymalizować zyski jednostkowe? Czy bardziej wpływać na utrzymanie klienta?” - pojawi się szereg decyzji związanych z rozwojem określonych grup produktów, kierunków rozwoju sprzedaży czy promowaniem wskazanych grup konsumenckich - mówi data scientist w Unity Group Wojciech Moszczyński. Jak dodaje, te aktywności bardzo angażują pracowników. - Zatem wdrożenie algorytmów AI nie doprowadzi do redukcji etatów, lecz spowoduje wzrost zapotrzebowania na wszechstronnie wykształconych ekspertów z zakresu psychologii behawioralnej, strategii i finansów - dodaje. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

