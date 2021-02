Stefan Batory: bycie szefem to balansowanie na granicy chaosu

- Prowadzenie dynamicznie rozwijającej się firmy wymaga umiejętności równoczesnego skupienia się na dwóch różnych perspektywach. - Z jednej strony trzeba patrzeć bardzo długofalowo, mieć marzenia i jakiś bardzo ambitny cel, ale z drugiej strony ciężko zrealizować ten ambitny cel, jak się nie koncentruje na działaniach tu i teraz - twierdzi w rozmowie z serwisem PulsHR.pl Stefan Batory, prezes i współzałożyciel start-upu Booksy.

Booksy w szybkim tempie rozwija się organicznie, wychodząc także poza branżę beauty, od której zaczynało działalność. Aplikacja umożliwia umawianie wizyt już nie tylko u fryzjerów, barberów i w salonach piękności, ale również m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach. - Korzystają z nas sieci sprzedaży, urzędy, korzystają też z nas na przykład w Hiszpanii domy spokojnej starości, gdzie rodziny mogą umawiać się na wizyty ze swoimi bliskimi właśnie przez Booksy. Korzystają z nas nawet plaże i baseny czy siłownie, w których trzeba było ograniczyć liczbę osób mogących jednocześnie wejść - wylicza prezes firmy.

Obecnie aplikacja posiada 13 mln użytkowników, ale zgodnie z planami start-upu do końca roku powinno być ich już 25-30 mln. Co przy tak szybkim rozwoju młodej firmy sprawia jej szefowi największe problemy?

- Chyba najtrudniejsze jest zawsze znalezienie złotego środka. Z jednej strony trzeba patrzeć bardzo długofalowo, mieć marzenia i jakiś bardzo ambitny cel, ale z drugiej strony ciężko zrealizować ten ambitny cel, jak się nie koncentruje na działaniach tu i teraz - mówi Stefan Batory.

Jak dodaje, w biznesie przydaje się nawet pewnego rodzaju schizofrenia, pozwalająca patrzeć na to, co może się stać za kilka lat, a jednocześnie umożliwiająca skupianie się na tym, co będzie działo się w firmie w przyszłym tygodniu.

- Tym, co widzę u wielu osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę w biznesie i chcą założyć start-up, jest takie trochę odbijanie się od ściany do ściany. To znaczy albo skupienie się wyłącznie na tym wielkim, ambitnym celu, przez co nie radzą sobie operacyjnie, nie radzą sobie z egzekucją i bardzo fajne i ambitne projekty upadają na wczesnym etapie z tego powodu, albo z kolei zbyt dużą koncentrację na tym, co tu i teraz i takie trochę zaplątanie się w bieżącą działalność, czyli stracenie tego dużego, ambitnego celu z horyzontu - tłumaczy Stefan Batory.

Przyznaje przy tym, że przez 20 lat bycia przedsiębiorcą nauczył się balansowania niemalże na skraju chaosu. - Musi być jakiś porządek, bo procesy muszą być poukładane, musi być poczucie stabilności, ale jak jest za duża stabilność, oznacza to, że firma za wolno rośnie. Trzeba więc rosnąć na tyle szybko, żeby być na granicy stabilności i chaosu - twierdzi prezes Booksy.

- W tej pogoni za sukcesem, w pogoni za wielkim marzeniem i próbą zbudowania czegoś dużego, trzeba wiedzieć, w którym momencie po prostu nie przekroczyć tej granicy i w którym momencie nie popaść w taki totalny chaos, którym się nie da zarządzać, wiedzieć, kiedy pewne rzeczy systematyzować i poukładać, bo jak dzisiaj tego nie zrobimy, to za pół roku możemy się przewrócić o swoje rozwiązane sznurówki. To jest chyba najtrudniejsza sztuka w prowadzeniu start-upu, w prowadzeniu szybko rosnącej firmy - przestrzega Stefan Batory.

Zarazem podkreśla, że nie da się skutecznie zarządzać szybko rozwijającą się firmą w pojedynkę. Booksy właśnie zebrało z rundy C finansowania 70 mln dolarów. W sumie inwestorzy zasilili start-up już sumą 120 mln dolarów. Prezes firmy, choć spija teraz za to śmietankę, podkreśla, że nie osiągnąłby tego, gdyby nie miał odpowiednich ludzi na pokładzie. - Mam olbrzymie szczęście i przyjemność pracować z fantastycznymi osobami - mówi Batory.

Jak twierdzi, zebranie tak dużego finansowania nie jest trudne, jeśli spełnia się ważny warunek. - Jest to łatwo zrobić, jak uda się zbudować zespół, na którym można polegać, ma się komu zaufać - wtedy można na jakiś czas zostawić bieżące zarządzanie i skoncentrować się na tym, co jest w danym momencie najważniejsze. W tamtym roku to była runda (finansowa - red.), w tym roku będą to jakieś inne cele, ale bez tego fantastycznego zespołu i bez tych ludzi nie udałoby mi się tego zrobić - podsumowuje Stefan Batory.