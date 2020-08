Starzenie się społeczeństwa to nie tylko brak pracowników. Przed pracodawcami nowe wyzwanie

Pełnienie ról opiekuńczych jest wśród pracowników zjawiskiem masowym. W najbliższych latach szczególnie istotna stanie się kwestia opieki nad dorosłymi osobami zależnymi. Czy firmy są gotowe na wsparcie pracowników w ich obowiązkach opiekuńczych?

Łączenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi jest wśród polskich pracownic i pracowników zjawiskiem powszechnym. Dotyczy co trzeciego gospodarstwa domowego w Polsce. Ponad 6,2 mln pracowników i pracownic w Polsce, czyli połowa zatrudnionych na umowę o pracę, pełni role opiekuńcze, zajmując się dziećmi i/lub rodzicami. - wynika z raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”.

Konieczne jest więc wdrażanie przez pracodawcę działań wspierających te osoby w łączeniu takich ról. Wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom może zapobiec wycofywaniu się z rynku pracy osób wartościowych dla pracodawców, w szczególności kobiet, których te obowiązki dotyczą w największym stopniu.

W najbliższych latach szczególnie ważne będzie wsparcie pracowników w pełnieniu ról opiekuńczych nad osobami dorosłymi - rodzicami czy dziadkami pracowników. Wynika to z prognoz demograficznych dla Polski. Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią w Polsce około 25 proc. ogółu mieszkańców, do 2030 roku takich osób będzie 10,8 mln. Tymczasem aż 30 proc. badanych nie wie, czy ich koledzy lub koleżanki opiekują się kimś dorosłym - czytamy w badaniu.

- Pandemia i jej skutki ekonomiczne mogą w sposób negatywny wpłynąć na rozwijający się dotychczas trend “rynku pracownika”. Spodziewane ograniczenia kosztów, poszukiwania oszczędności przez firmy czy zagrożenie zwolnieniami mogą prowadzić do wycofywania się biznesu z realizowanych strategii i projektów z zakresu work-life balance - mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Odsetek wskazań obecności pracowników opiekujących się zarówno dziećmi, jak i dorosłymi jest wyższy w organizacjach dużych (250+) niż w mniejszych. Powstaje jednak pytanie co to oznacza dla organizacji? Zdaniem jednej trzeciej pracowników badanych w raporcie kwestia obecności w ich miejscu pracy osób z obowiązkami opiekuńczymi związanymi z dziećmi to istotne wyzwanie dla ich firmy (jako bardziej istotną kwestię postrzegają ją kobiety). Obecność w miejscu pracy osób opiekujących się dorosłymi jest istotnym wyzwaniem dla firmy w opinii nieco ponad jednej czwartej pracowników. W tym obszarze zgodne są też opinie pracowników oraz managerów.

Obecność osób z obowiązkami opiekuńczymi a wynikające z tego wyzwania dla zespołu w miejscu pracy (Źródło: Raport FOB)

- Jak pokazują rezultaty badania, z jednej strony pracodawcy muszą zmierzyć się z problemem braku wiedzy, narzędzi, dobrych praktyk i wzorców dla osób odpowiadających w sektorze biznesowym za zatrudnienie, kreowanie polityk HR oraz wdrażanie rozwiązań wspierających pracowników. Z drugiej zaś strony, potrzebne są rozwiązania systemowe, współpraca z administracją i samorządami, których zadaniem jest m.in. zwiększenie dostępności miejsc opieki zarówno dla dzieci, jak i potrzebujących tego dorosłych - zaznacza Marzena Strzelczak.

- Konieczna jest współpraca między wszystkimi interesariuszami, tak, by nie dopuścić do pozostawienia pracownic i pracowników samych sobie. Rola pracodawców jest tu jednak szczególna, w kontekście konieczności łączenia obowiązków prywatnych, w tym rodzinnych, opiekuńczych z pracą. Trendy demograficzne, a także oczekiwania zatrudnionych wskazują na pilną konieczność zadbania o wsparcie kobiet i mężczyzn w tym zakresie w sposób adekwatny, odpowiadający na realne potrzeby - dodaje Strzelczak.

Na koniec 2018 r. liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej sięgała ponad 9,5 mln, co oznacza 24,8 proc. ogółu populacji, podczas gdy w 2010 roku było to 19,6 proc. Co więcej, liczba osób w wieku powyżej 80 lat już w tej chwili wynosi ok. 1,8 mln, a szacuje się, że w 2030 r. ogółem 17,3 proc. gospodarstw jednoosobowych będzie prowadzonych przez osoby w wieku 80 lat i więcej - wynika z raportu.

Postrzeganie pracowników opiekunów (Źródło: Raport FOB)

Zatem liczba osób dorosłych, które będą wymagały opieki będzie rosła, a co za tym idzie coraz więcej pracownic i pracowników będzie łączyło swoją pracę z opieką nad takimi osobami pokazuje badanie.

27 proc. badanych jest zdania, że osoby opiekujące się dziećmi spotykają się z większym zrozumieniem niż opiekunowie niesamodzielnych osób dorosłych. Opinię, że to osoby opiekujące się dorosłymi znajdują więcej zrozumienia wyraża jedynie 10 pro. badanych. Najwięcej badanych ocenia, że osoby opiekujące się dziećmi oraz osoby opiekujące się dorosłymi są traktowane w pracy przez kolegów i przełożonych tak samo.

Występowanie niespodziewanych sytuacji (Źródło: Raport FOB)

- Kwestia łączenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi szacunkowo dotyczy ok. 37 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Jest to więc bardzo ważny czynnik, który wpływa na wszystkich pracowników banku i który jako odpowiedzialny pracodawca musimy adresować w naszych działaniach - mówi Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santander Bank Polska odpowiadająca za Pion Partnerstwa Biznesowego.

Opieka kosztem pracy

Raport FOB „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce” wskazuje, że niemal wszyscy pracownicy (99 proc.) posiadający dodatkowo obowiązki opiekuńcze podejmowali już różnego rodzaju działania mające na celu zapewnić równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym.

- Najczęściej odbywały się one kosztem pewnych form aktywności poza pracą. Natomiast jeśli chodzi o działania z obszaru aktywności zawodowej - głównie podejmowane kwestie to przejście w tryb elastycznego czasu pracy. Z perspektywy pracodawcy kluczowe jest więc odpowiednie dopasowanie dostępnych rozwiązań do oczekiwań i potrzeb pracowników, jednocześnie będących w zgodzie z regulacjami prawnymi oraz zapewniającymi stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyjaśnia.

Działania podejmowane dla zapewnienia równowagi praca-życie prywatne (Źródło: Raport FOB)

Jak dodaje sytuacja pandemiczna, z którą się obecnie mierzymy, zaskoczyła cały rynek pracy.

- Pracodawcy w krótkim czasie zmuszeni byli wdrożyć procedury przejścia na tryb pracy zdalnej, a pracownicy - łączyć obowiązki zawodowe z domowymi w systemie „home office”. Praca zdalna, wcześniej traktowana jako przywilej, przysługujący jedynie nielicznym, powoli staje się standardem. W Henklu już trzeci rok obowiązuje zasada, że każdy pracownik, którego charakter pracy na to pozwala, a przełożony wyraża zgodę, może korzystać do 10 dni w miesiącu z opcji „home office” - zaznacza Dorota Strosznajder.

Jednak - jak zaznacza - wpisanie pracy z domu do regulaminu firmy nie zamyka sprawy – potrzebne są dalsze rozwiązania organizacyjne i systemowe ułatwiające łączenie pracy z obowiązkami domowymi czy też pełnieniem ról.

Udogodnienia ze strony pracodawców pomagające pracownikom (Źródło: Raport FOB)

- W Henkel Polska podchodzimy z szacunkiem i zrozumieniem do aspiracji osobistych naszych pracowników, także tych związanych z ich życiem i zobowiązaniami prywatnymi. Dlatego też staramy się tworzyć przyjazne środowisko pracy, umożliwiające łączenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi oraz osobami zależnymi, by nikt nie musiał rezygnować z szans i możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej - wyjaśnia Dorota Strosznajder

Praca i opieka - jak je pogodzić w dobie starzejącego się społeczeństwa?

Ponad 80 proc. pracowników i pracownic ma w swoim miejscu pracy osoby z obowiązkami opiekuńczymi. Według co czwartego ankietowanego kwestia obecności w ich miejscu pracy osób, które zajmują się dorosłą osobą zależną to istotne wyzwanie dla ich firmy. Tego zdania są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. - wynika z raportu.

Jednak odsetek osób, które wiedzą o tym, że kolega czy koleżanka z pracy opiekuje się kimś dorosłym, wynosi zaledwie 39 proc. - czytamy w raporcie. - Co trzeci badany nie był pewny, czy takie osoby są w jej miejscu pracy. Widać zatem, że wciąż temat osób opiekujących się osobami dorosłymi jest nieobecny w rozmowach i przestrzeni publicznej. Uderzające są też różnice pomiędzy rozwiązaniami preferowanymi przez pracowników, a tymi, które oferują im pracodawcy.

Podejście do oferowania dodatkowych możliwości i praw w miejscu pracy dla pracowników-opiekunów (Źródło: Raport FOB)

Ważnym elementem wsparcia w realizacji obowiązków opiekuńczych jest wyrównywanie szans zawodowych kobiet. Cztery na dziesięć kobiet oceniły bowiem, że w związku z koniecznością realizacji zobowiązań opiekuńczych straciły pewne szanse zawodowe. Zwiększanie zaangażowania mężczyzn w pełnienie ról opiekuńczych i zwiększanie liczby rozwiązań wspierających kobiety - opiekunki będzie służyło wyrównywaniu szans na rynku pracy. Z oceną, że gdyby mężczyźni bardziej zaangażowali się w opiekę, kobietom byłoby łatwiej rozwijać swoją karierę zgadza się aż 81 proc. kobiet - wynika z raportu.

* Raport przedstawia rezultaty badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrealizowanego w partnerstwie z Santander Bank Polska i Henkel Polska, dotyczącego łączenia ról opiekuńczych i zawodowych przez pracowników firm działających w Polsce. Publikacja zwraca uwagę na sytuację osób zajmujących się dorosłymi osobami zależnymi oraz możliwość włączania się mężczyzn w obowiązki opiekuńcze. Zestawia też działania wprowadzane przez pracodawców z oczekiwaniami pracowników oraz zawiera rekomendacje dla ustawodawców, samorządów i firm.