Starzejemy się na potęgę. To dopiero początek nadchodzących problemów

Dane ze spisu powszechnego nie pozostawiają złudzeń. Już za dwie dekady możemy mieć ogromny problem z systemem emerytalnym, który stanie się niewydolny. Powód to nie tylko niechęć Polek do rodzenia dzieci, ale również starzejące się społeczeństwo. I to w błyskawicznym tempie.

Autor: KDS

• 31 sty 2022 13:55





W ciągu dekady wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym, czyli osób posiadających uprawnienia emerytalne. (fot. unsplash.com/Abi Howard)

REKLAMA

Dokładnie 38 mln 179 tys. 800 stałych mieszkańców według ostatniego spisu powszechnego wynosi populacja Polski. W ciągu dziesięciu lat spadła ona o 332 tys. osób.

Jednocześnie bardzo wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym, czyli osób posiadających uprawnienia emerytalne. W minionym roku było to blisko 22 proc. ludności (osoby w wieku 60/65 lat).

- Czekająca nas depopulacja ludności będzie jednym z ważniejszych wyzwań gospodarczych dla rządzących na najbliższe lata - uważa Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Polska kurczy się. To fakt, który najnowsze dane GUS-u jedynie potwierdzają. W ciągu dekady liczba mieszkańców naszego kraju zmniejszyła się o 332 tys. osób. To bardzo niepokojące zjawisko. Niestety nie jedyne.

Równie ważna jest zmieniająca się na naszych oczach struktura wiekowa społeczeństwa. Z danych GUS-u wynika, że wyraźnie zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym (w ciągu 10 lat z 16,9 proc. do 21,8 proc.). Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Z kolei odsetek osób w wieku produkcyjnym spadł do 60 proc. w porównaniu z 64,4-proc. odnotowanym w poprzednim spisie powszechnym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na problem na Twitterze zwrócił uwagę również Sławomir Kalinowski, ekonomista z Polskiej Akademii Nauk.

- Liczba osób w wieku produkcyjnym spadła z 64,4 proc. w 2011 r. do 60 proc. w 2021 r. W liczbach bezwzględnych prezentuje się to tak: w 2011 r. w wieku produkcyjnym było 24 mln 797,4 tys. Polaków, teraz to już tylko 22 mln 886,4 tys. - napisał ekonomista.

Mieszka nas w Polsce dokładnie 38 mln 179,8 tys. - i jest to spadek o 1 proc. w porównaniu z poprzednim spisem przed 10 lat. A dokładniej o 338 tys.



Kobiety stanowią w Polsce delikatną większość, tj. stanowią 51,5 proc. ludności.#GUS #Spispowszechny — Sławomir Kalinowski (@Skalinskalin) January 27, 2022

Patrząc na te liczby z innej strony, okaże się, że w naszym kraju ubyło 1,9 mln osób w wieku produkcyjnym, a przybyło 1,8 mln emerytów. Wszystkie prognozy mówią o tym, że w kolejnych latach te proporcje będą szły w złym kierunku. Przegrają mniejsi Prof. Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, który komentował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego w dniu ich prezentacji, podkreślił, że depopulacja oznacza drastyczne zmniejszanie się liczby płatników podatków, zmniejszający się potencjał konsumpcyjny ludności, konieczność utrzymania siatki instytucji lokalnych, które finansowane są przez znacznie mniejszą liczbę ludzi, a także utrudnienia w prowadzeniu biznesów. Co - jak podkreśla socjolog - najmocniej wpłynie na mniejsze ośrodki miejskie. Czytaj więcej: Emerytura uzależniona od dochodów dzieci emeryta? Rząd pracuje nad kolejną rewolucją W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, który podkreślił, że ludność zmienia się w sposób nierównomierny w różnych regionach. - Zdecydowanie wygranymi są duże miasta i ich przedmieścia. Konsekwencje tego będą widoczne w wielu aspektach życia społecznego. Powoli zacznie zanikać przedsiębiorczość w mniejszych miastach, z uwagi chociażby na brak rąk do pracy lub też brak opłacalności prowadzenia biznesu. Będzie występował ograniczony dostęp do usług i kultury. Wszystko to pokazuje, że obecnie marginalizowana i spolaryzowana polityka samorządowa musi odzyskać niezależność i sprawczość, aby skutecznie aktywizować i zapobiegać emigracji wewnętrznej - komentuje wyniki spisu powszechnego. System emerytalny Szukalski zwrócił również uwagę na temat zmiany struktury wieku, której dotyczą takie problemy jak: podwójne starzenie się ludności, dostosowywanie systemu ochrony zdrowia, dostosowywanie pomocy społecznej oraz rozwój srebrnej gospodarki i zbyt niski wskaźnik reprodukcji, czyli liczby urodzin dziewczynek, które dożyją wieku rozrodczego, przypadających na jedną kobietę w Polsce. Od ćwierć wieku jest on w naszym kraju bardzo niski. Wynosi poniżej 0,7 i z roku na rok spada. Oznacza to, że przy obecnym systemie emerytalnym, w przyszłości nie będzie miał kto pracować na emerytury współczesnych 20-30-latków. A to przełoży się na drastyczny spadek ich wielkości. Z wyliczeń ZUS-u wynika, że w 2030 roku relacja średniej emerytury do przeciętnej płacy wyniesie ponad 48 proc. Oznacza to, że za dziewięć lat przeciętna wysokość emerytury będzie oscylowała w okolicy połowy wynagrodzenia. Samo to jest marnym pocieszeniem, a w kolejnych latach będzie tylko gorzej. fot. Pixabay Pracownicy, którzy przejdą na emeryturę w 2040 roku, otrzymają średnio 37,9 proc. przeciętnej pensji. W 2050 roku będzie to już tylko 29 proc., zaś w 2060 roku stopa zastąpienia wyniesie tylko jedną czwartą kwoty średniej płacy. W 2070 roku emeryci otrzymają 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - Czekająca nas depopulacja ludności będzie jednym z ważniejszych wyzwań gospodarczych dla rządzących na najbliższe lata. W ostatnim raporcie dotyczącym zwiększenia aktywizacji kobiet wskazuje się na cztery możliwe drogi, które złagodziłyby konsekwencje dla rynku pracy, a przez to i dla gospodarki, pogłębiającej się zapaści demograficznej. Są to: zapewnienie dostępu i opieki medycznej oraz profilaktycznej dla osób w wieku emerytalnym, zmiana systemu dystrybucji środków w ramach programu 500+, aktywne włączenie mężczyzn w opiekę nad dziećmi i w końcu rozbudowa systemu opieki żłobkowej - wymienia Mariusz Zielonka. Zaznacza, że nie jest również nowością fakt, że Polska będzie potrzebowała większej otwartości na emigrację i uzupełnianie braków w podaży pracy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.