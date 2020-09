Startuje finałowy dzień EEC 2020. Tematów dla HR nie brakuje

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Dziś rozpoczyna się trzeci i ostatni dzień XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W piątek (4 września) HR-owe wątki poruszą m.in. Łukasz Czajkowski, dyrektor generalny, Software Development Association Poland czy Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu PERN. Zapraszamy do śledzenia relacji oraz oglądania transmisji online.

Piątkowy dzień rozpocznie się od debaty poświęconej rynkowi pracy. Już o godz. 9.30 przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki będą dyskutowali podczas panelu "Kadry dla cybergospodarki".

Wezmą w nim udział Łukasz Czajkowski, dyrektor generalny Software Development Association Poland, Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniku Śląskiej, Łukasz Otta, Digital Transformation Director w Siemens, Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Poznańskiej, Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu PERN, Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dyskusję poprowadzi Marcin Lis, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Jakie wątki poruszą eksperci? To m.in. zmiany w systemie kształcenia – modele, cele, wyzwania czy też deficyt kompetencji cyfrowych w obliczu przyspieszenia digitalizacji. Co powinien umieć „pracownik przyszłości”? Paneliści postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak kształcić ludzi kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych. W jakim miejscu na rynku pracy znajduje się człowiek i sztuczna inteligencja.

O tej samej godzinie (9.30) startuje inna z debat, które powinny znaleźć się w grafiku HR-owców, chcących być na czasie z trendami. Mowa o panelu "Jutronauci: Robotyzacja i automatyzacja przemysłu w czasach pandemii". Udział w niej wezmą Karol Muszyński z Wydział Nauk Społecznych KU Leuven w Belgii, Dariusz Wabik, Sales Manager w FANUC Polska, Paweł Zarudzki, dyrektor Lider Robotic & Cognitive Automation w Deloitte.

Dyskusję poprowadzi Dominika Maciejasz, dziennikarka Gazety Wyborczej.

Warto zarezerwować sobie czas również w kolejnej turze debat. O godz. 11.30 zaplanowano start panelu "Elastyczne zarządzanie". Dyskusja będzie toczyła się wokół takich zagadnień jak to, w jaki sposób organizacje zareagowały na pandemię. Eksperci postarają się wskazać największe błędy i wyciągnąć z nich wnioski. Tematem rozmów będzie też: zdolność przystosowania firm i instytucji do zmiennych warunków otoczenia jako główny wyznacznik ich efektywności, elastyczność działań, struktur oraz menedżmentu i załogim a także nowe kompetencje pracowników, podatność na zmiany, samodzielność i delegowanie zadań. Uczestnicy dyskusji zastanawiać się będą również. jak łączyć permanentną gotowość do zmiany z konsekwencją w działaniu?

Udział w sesji wezmą Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego KPMG, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Beata Drzazga, prezes zarządu BetaMed, Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimeksie [online], Barbara Piontek, zastępca prezesa, członek zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Artur Pollak, prezes zarządu APA Group. Dyskusję poprowadzi Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.

Transmisje i relacje wcześniejszych sesji można obejrzeć tutaj.