Start-up czy korporacja? Decyzja należy do Ciebie

Korporacje w dzisiejszych czasach nie cieszą się dobrą sławą. Nastawione na wyniki, ustrukturyzowane, pełne sztywnych zasad. Z drugiej strony mamy start-up'y, które w powszechnym rozumieniu charakteryzują się zupełnie innymi zasadami. Co decyduje o tym, jakiego pracodawce wybieramy? Jak wskazują badania, wpływ na naszą decyzję ma kilka czynników.

Raport firmy Devire "Rynek zmiany pracy" szukał miedzy innymi odpowiedzi na pytanie, w jakich organizacjach chcą pracować Polacy. Wyniki mogą zdziwić.

28 proc. przepytanych przez firmę rekrutacyjną odpowiedziało, że chciałoby pracować w korporacji. W średniej wielkości firmie , zatrudniającej minimum 250 pracowników chciałoby pracować 24 proc. respondentów. Najmniejszym powodzeniem cieszą się małe firmy (9 proc.) oraz start-up'y (4 proc.). Niechętnie wybierana jest także forma freelancera (6 proc.).

"Okazuje się, że okryta złą sławą korporacja nie jest tak straszna, jak ją malują. To pierwszy wybór specjalistów i managerów – kolejno 25 proc. i 34 proc. wskazań przez osoby, na tych stanowiskach. Jednocześnie jak wynika z przeprowadzonego badania – aż 30 proc. respondentów nie wie, jaką organizację by wybrało lub nie ma to dla nich znaczenia. Może być to dobra wiadomość dla mniejszych firm szukających pracowników z know-howem wyniesionym z międzynarodowych firm. Dobrze przemyślana oferta powinna skłonić ich do podjęcia rozmów o potencjalnej współpracy" czytamy w raporcie.

Jak pokazują badania, prace w korporacji częściej wybierają osoby z większym doświadczeniem zawodowym. Osoby, które mają więcej niż 11 lat doświadczenia najchętniej wybiorą stabilną, międzynarodową korporację – 31 proc. Na drugim miejscu znajdują się firmy średniej wielkości (zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników) – taką organizację wybrałoby 24 proc. badanych. Analogiczną sytuację obserwujemy wśród osób ze stażem większym niż 21 lat – kolejno 27 proc. i 25 proc. Najmniej atrakcyjnym miejscem zatrudnienia dla obu grup jest start-up.

U osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym (do 5 lat) sytuacja nie jest już tak klarowna. "Dla większości nie ma znaczenia czy będzie to firma średniej wielkości czy korporacja – każda z tych opcji ma po 25 proc. wskazań. Jednocześnie stanowią oni największą grupę, która chciałaby dołączyć do start-up`u - aż 8 proc respondentów" czytamy.

Rozwój, stabilizacja, zarobki - co wziąć pod uwagę

Kinga Szydlik z firmy doradztwa personalnego HRK podkreśla, że jest kilka płaszczyzn które powinniśmy wziąć pod uwagę decydując się na prace w konkretnej organizacji.

Jedną z najistotniejszych są niewątpliwie zarobki. Z badania Devire wynika, że dla 50 proc. respondentów praca stabilny finansowo jest tym z kategorii "wymarzony". Wynagrodzenie jest ponadto jednym z elementów decydujących o tym, że myślimy o zmianie pracy.

- Korporacje są często utożsamiane z wyższymi wynagrodzeniami, jednak w dobie szybko rozwijających się start-up'ów oraz ogromnych środków finansowych, jakie do nich płyną, te różnice powoli się wyrównują, przez co mikrofirmy stają się konkurencyjne na rynku pracy pod względem płac. Oczywiście, wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności – w przypadku start'upów technologicznych pensje mogą być znacznie wyższe niż w korporacjach, ich wysokość zależy również od inwestora. W przypadku firm nie posiadających dużego zaplecza finansowego, pracownicy niestety nie mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie - podkreśla Kinga Szydlik.

Analizując rynek wynagrodzeń pracowników działów IT widać wyraźnie, że start-up daje zdecydowanie większe możliwości finansowe. Java Developer z doświadczeniem do 4 lat w korporacji zarobi od 11 000 do 13 000 złotych brutto, natomiast w startupie od 15 000 – 16 000 złotych brutto. W przypadku pozycji takich jak IT Business Analyst te różnice są nieco mniejsze, w korporacji ten specjalista zarobi do 13 000 złotych brutto, natomiast w startupie do 15 000 złotych brutto.

Praca w korporacjach niewątpliwie jest dla osób lubiących hierarchiczność i jasno ustalone zasady.

- Hierarchia i struktura organizacyjna jest sztywna, a do uzyskania awansu niezbędne jest zrealizowanie ściśle określonych celów oraz wykazanie się ponadprzeciętną pracą. Dodatkowo, by osiągnąć wysokie stanowisko trzeba przejść przez wszystkie szczeble kariery, co jest niewątpliwą zaletą – zaczynając pracę na pozycji juniorskiej uczymy się podstaw naszego zawodu pod okiem przełożonego, z każdym szczeblem nabywamy nowe umiejętności i rozwijamy się w naszej specjalizacji, by po upływie kilku lat stać się pożądanym na rynku pracownikiem - podkreśla Szydlik.

W start-up'ach awans może zagwarantować nam kreatywność, innowacyjność oraz zaangażowanie. Sam rozwój zawodowy często opiera się na metodzie "prób i błędów", a takie ryzyko nie każdemu może odpowiadać.

Osoby szukające lub zmieniające prace często podkreślają, że istotna jest dla nich samodzielność w podejmowaniu decyzji.

- Ciężko mówić o samodzielności w korporacji, bowiem często ogranicza się ona do specjalizacji czy sektora, w którym działa dany pracownik. Kwestia spoza jego dziedziny jest oddelegowywana do osoby z wyspecjalizowanego w tym zakresie działu. W startupie problem może stanowić wyzwanie i okazję do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin. Również inaczej wygląda podejście do elastyczności w działaniu. W mikrofirmach jest ona wręcz pożądana, ponieważ rozwijająca się w dynamicznym tempie organizacja próbuje być jak najbardziej efektywna. Stąd też od osób pracujących w tym środowisku wymaga się umiejętności dostosowywania do zmiennych warunków i okoliczności pracy - podkreśla Kinga Szydlik.