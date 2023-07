Stare nawyki wywal do kosza. Oto, co teraz króluje w HR

Pandemia COVID-19 spowodowała, że nowe modele pracy - rozproszona, zdalna i hybrydowa – stały się codziennością w wielu firmach. Było to możliwe dzięki rozwojowi zarówno nowych technologii, jak i praktyk zdalnego zarządzania zespołami. Jednak wraz z przyzwyczajaniem się do zmian okazało się, że taki model pracy może zarówno przyczyniać się do rozwoju pracowników, jak i przytłaczać.

Maciej Noga, założyciel Pracuj.pl oraz inwestor edukacyjnego serwisu rozwojowego Youniversity.be podkreśla, że już nie trend work-life balance a work-life integration, powinien znaleźć się na liście zainteresowań firm, które chcą tworzyć skuteczne, angażujące i włączające środowisko pracy.

Koncepcja zakłada, że obie sfery życia – osobista i zawodowa – mogą ze sobą współistnieć, w przeciwieństwie do work-life balance, które oddzielało je grubą kreską. Wraz z popularyzacją pracy zdalnej czy hybrydowej normalne stało się bardziej elastyczne podejście do czasu pracy i korzystanie np. z możliwości wyjścia z biura lub domu podczas standardowych godzin pracy, by np. udać się do lekarza czy odebrać dziecko ze szkoły.

- Mimo początkowych obaw okazało się, że model work-life integration działa, a efektywność pracowników nie spadła. Możemy zatrudnić najlepszą osobę wykonującą dobrze swoje obowiązki z dowolnego miejsca na świecie poza typowymi godzinami 8-16, zgodnie ze swoimi preferencjami – mówi Maciej Noga.

Oczywiście, musi to działać również w drugą stronę – pracodawca może oczekiwać, że pracownik na home office odpisze na maila lub odbierze służbowy telefon w niestandardowych godzinach. W podejście work-life integration wpisuje się też samodzielne rozwijanie kompetencji zawodowych w czasie wolnym.

W podobnym tonie wypowiada się Iwo Paliszewski, CEE marketing & employer branding manager w Antal Polska.

- Integracja między życiem zawodowym a prywatnym koncentruje się na przekonaniu, że nie ma między nimi rozróżnienia i że oba muszą współistnieć w harmonii. Zamiast postrzegać pracę i czas osobisty jako oddzielne jednostki, pracownicy mogą pójść na kompromis. W wielu polskich firmach idea work-life integration wciąż jest czymś nowym. Jednak, jak się okazuje, zupełnie nie ma się czego obawiać – o wiele łatwiej jest te dwie sfery łączyć niż rozdzielać na siłę - mówi.

Nowe doświadczenie pracowników są na wagę złota

Kolejny trend, który dotarł do HR, w największym stopniu zapoczątkowało pokolenie „Z”, które wymusiło przeprojektowanie klasycznego Employee Experience (EX) na bardziej nowoczesne podejście. Na doświadczenie pracownika składają się 3 główne komponenty:

kultura organizacyjna – wartości, przekonania i normy,

otoczenie – przestrzeń i warunki pracy,

technologia – dostępne narzędzia

- Najmłodsze pokolenie na rynku potrzebuje poczucia zaopiekowania już od procesu onboardingu. Następnie oczekuje możliwości wykonywania różnorodnych zadań, a także właściwego wykorzystania swojej kreatywności. Istotna jest też dla nich identyfikacja z misją i wartościami firmy – dodaje Maciej Noga.

Nowoczesne zarządzanie to klucz do zaangażowania pracownika

Jak wskazują badania Youniversity, 70-80 proc. zaangażowania pracownika wynika z relacji z bezpośrednim przełożonym, dlatego kolejnym istotnym trendem jest nowoczesne przywództwo. Tymczasem mamy obecnie do czynienia z poważnym kryzysem zaangażowania. Według raportu Instytutu Gallupa, na świecie tylko 23 proc. ludzi odczuwa satysfakcję z pracy. W Europie mamy spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem 2022 i jest to 13 proc. W Polsce, tak jak w ubiegłym roku, zaangażowanych w pracę jest 14 proc. pracowników.

Według raportu Instytutu Gallupa, na świecie tylko 23 proc. ludzi odczuwa satysfakcję z pracy (fot. Austin Distel / Unsplash)

- Dzisiaj mówimy o przywództwie bliskości, a pracownicy zdecydowanie podążają za empatycznymi liderami, których siła ujawnia się m.in. w sytuacjach stresowych. Rozumieją oni różnorodne potrzeby, które wynikają z rozproszonej pracy w modelu zdalnym czy hybrydowym – dodaje Radosław Drzewiecki, twórca serwisu Youniversity.

Najbardziej cenieni są ci szefowie, którzy potrafią wykazać się empatią i rozmawiać ze swoim podwładnym. Jak wynika z Raportu Satysfakcji z Pracy, opartego na Ogólnopolskich Badaniach Satysfakcji z Pracy, przeprowadzonych przez Youniversity w 2022 roku, korelacja pomiędzy oceną bezpośredniego przełożonego a satysfakcją z pracy jest bezdyskusyjna.

Najsilniejsza korelacja (aż 69 proc.) dotyczy szacunku, jakim lider darzy innych ludzi. Równie wysoko plasują się takie cechy jak utożsamiane się z wartościami organizacji, komunikatywność i otwartość na nowe pomysły i inicjatywy pracowników. Badanie firmy Gartner natomiast, że liczba pracowników, których uznano za wysoce zaangażowanych, wzrosła z 40 do 60 proc. w momencie, gdy ich organizacje i liderzy zajmowali się aktualnymi kwestiami społecznymi.

