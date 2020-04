Stanowiska pracy oddalone o 1,5 m. "To może być paraliż w wielu zakładach produkcyjnych"

Zdaniem ekspertów dosłowne wprowadzenie nowych zasad w życie może oznaczać paraliż prac w wielu zakładach produkcyjnych, które technicznie nie mogą się przystosować do takiej formy pracy.

Jeżeli firmy będą chciały rygorystycznie podejść do zapisów, skończy się to albo zamknięciem produkcji, albo dużymi kosztami związanymi z przestawianiem parku maszynowego - uważa Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP.

Wątpliwości budzi również to, czy odległość 1,5 metra dotyczy stanowiska pracy, czy odległości między ramieniem jednego pracownika a kolejnego – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę ze słuszności i dobrej motywacji zaleceń rządowych, ale w kwestii ostatnich ograniczeń na przeszkodzie stoją sprawy techniczne i logistyczne. Spora część zakładów produkcyjnych może mieć przez to znacznie utrudnione funkcjonowanie, a niektóre nie będą w stanie działać.

- Dostajemy sygnały od przedsiębiorców, że dla części z nich zapisy rozporządzenia są po prostu niewykonalne. Przykładem jest przemysł zbrojeniowy, w którym związkowcy i pracownicy BHP zwracają uwagę, że niektóre czynności po prostu nie mogą być wykonywane w założonej w ustawie odległości między pracownikami. Podobnie firmy m.in. z przemysłu produkcji okien wskazują, że pomimo dużej automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnej niektóre elementy muszą być wykonane przez pracowników w odległości, którą narzuca linia montażowa – wymienia Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP.

Arkadiusz Pączka sygnalizuje, że jeśli firmy będą chciały rygorystycznie podejść do zapisów, może dojść do konieczności zamknięcia produkcji lub będzie się to wiązało z dużymi kosztami wynikającymi z przestawiania parku maszynowego.

- Ta druga opcja jest jednak często niemożliwa, a koszty zbyt duże, by wdrożyć ją tymczasowo. W praktyce może się zatem okazać, że firmy produkcyjne będą starały się zachować wytyczne zawarte w rozporządzeniu, ale jednak z pewnymi odstępstwami, licząc na to, że kontrolerzy będą w tym względzie wyrozumiali dla ich sytuacji - dodaje wicedyrektor Pracodawców RP.

Eksperci Personnel Service są podobnego zdania. - Wiele firm produkcyjnych, dla których dostarczamy pracowników, jest teraz w trudnej sytuacji. Ich właściciele zastanawiają się nad tym, jak wdrożyć założenia rozporządzenia. Część mówi wprost, że zmiany linii montażowych są po prostu niemożliwe. Praca maszyn ustawionych jedna obok drugiej jest ze sobą powiązana, stąd nie ma możliwości ich rozdzielenia. Wątpliwości budzi również to, czy odległość 1,5 metra dotyczy stanowiska pracy, czy odległości między ramieniem jednego pracownika a kolejnego – zwraca uwagę Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. Sprawdź Premier: Tarcza Antykryzysowa pozwoli polskiej gospodarce i firmom przetrwać kryzys. Eksperci apelują do rządu o doprecyzowanie wspomnianych zapisów, co umożliwi pracodawcom jak najlepiej zastosować się do zaleceń. Sugerują, że dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie zapisu, który mówi o tym, że ograniczenie dotyczy wszystkich zakładów pracy, w których wprowadzenie 1,5 metrowej przestrzeni między stanowiskami nie wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo pracowników oraz jakość i szybkość produkcji.