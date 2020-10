Stanisław Szwed nadal odpowiedzialny za obszar pracy? "Nie zaprzeczam ani nie potwierdzam"

Jarosław Gowin stanie na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak podkreślają eksperci, kluczowy będzie dobór zastępcy, z którym będzie konsultował strategię wobec obszaru pracy. Kto nim zostanie? Część związkowców w tej roli widziałaby Stanisława Szweda, obecnego wiceministra pracy.

W poniedziałek (5 października) prezydent Andrzej Duda miał wręczyć nominacje nowym ministrom. Jednak u Przemysława Czarnka, który ma wejść do rządu, potwierdzono rano zakażenie koronawirusem. W związku z tym zaprzysiężenie przeniesione zostało przełożone na wtorek (6 października).

Jarosław Gowin stanie na czele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Chociaż doświadczenia w obszarze rynku pracy nie ma - dotychczas był ministrem sprawiedliwości oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego - to pod jego skrzydła trafi obszar pracy. Jak jednak podkreślają eksperci, kluczowy będzie dobór zastępcy, z którym będzie konsultował strategię rozwoju tego sektora. Kto obejmie to stanowisko? Związkowcy i przedstawiciele pracodawców nie chcą spekulować na temat nazwiska osoby, która będzie w nowym ministerstwie odpowiedzialna za obszar pracy.

- Nie wiemy, kto pokieruje obszarem pracy w nowym ministerstwie. Mamy nadzieję, że dział ten będzie na tyle ważny, że będzie za niego odpowiedzialna osoba z rangą sekretarza a nie podsekretarza stanu - mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan.

- Na razie tematy związane z pracą były traktowane po macoszemu. Mimo że w ostatnich latach została utworzona Komisja Kodyfikacyjna, która pracowała nad zmianami w Kodeksie pracy, to nic się nie zadziałało. Liczymy, że to się zmieni, szczególnie że od jakiegoś czasu postulujemy o zmiany dotyczące pracy zdalnej, która powinna w trybie pilnym zostać uregulowana - dodaje Fedorczuk.

Co z obecnym wiceministrem pracy?

Gdyby szukać kandydata w obecnym zespole odpowiedzialnym za pracę, najbardziej prawdopodobny wydaje się Stanisław Szwed. Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się departamentami: prawa pracy, rynku pracy, funduszy, a także dialogu i partnerstwa społecznego. Wchodzi w skład Rady Dialogu Społecznego. W tej roli widzieliby go związkowcy z Forum Związków Zawodowych, którzy nie mają nic przeciwko temu, aby wiceminister przeszedł do nowego resortu i nadal był odpowiedzialny za obszar pracy.

- To osoba, która w jakimś stopniu sprawdziła się na tym stanowisku i nie widzę szczególnego powodu, dla którego nie mogłaby nadal współzarządzać tym działem. Atmosfera naszej dotychczasowej współpracy z ministrem Szwedem była poprawna. Nie popełniał on znaczących błędów, a jego decyzje nie spotkały się nigdy z oburzeniem reprezentatywnych central związkowych - mówi Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Forum Związków Zawodowych.

Bardziej krytyczna nie tylko wobec Stanisława Szweda, ale całego resortu pracy, jest Związkowa Alternatywa, która liczy na zmiany nie tylko personalne.

- Działamy w kilku spółkach Skarbu Państwa i musimy powiedzieć, że nigdy resort pracy w rządzie PiS nie miał kompletnie nic do powiedzenia - nie był w ogóle aktywny. Minister pracy nie reagowała na nasze pisma dotyczące trudnej sytuacji w PLL LOT czy Poczcie Polskiej. Na nasze apele odpowiadał ewentualnie Jacek Sasin czy Mateusz Morawiecki. Resort nie zabrał także głosu w sprawie zapisów w tarczy antykryzysowej umożliwiającej zwolnienia w budżetówce w czasie pandemii - ocenia w rozmowie z PulsHR.pl Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa .

Również Monika Fedorczuk zauważa niską aktywność ministerstwa w czasie pandemii.

- Wiele inicjatyw wychodziło z Ministerstwa Rozwoju. Ponadto tylko część rozwiązań, wspierających utrzymanie miejsc pracy była realizowana przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy - znaczna część była pod skrzydłami ZUS. Koronawirus pokazał, że resort pracy nie do końca jest przygotowany do działania w sytuacjach kryzysowych, wymagających kreowania nowych, nietypowych rozwiązań - mówi Fedorczuk.

Z kolei Stanisław Szwed zapytany o to, czy nadal będzie kierować obszarem pracy, mówi tak:

- Nie zaprzeczam ani nie potwierdzam. Dużo się w ostatnim czasie zmieniło. Prace cały czas trwają i na ostateczny kształt rządu musimy jeszcze zaczekać. Wiemy natomiast, że dział „praca” zostanie przeniesiony do Ministerstwa Rozwoju. Nie zapadła jednak decyzja, czy wszystkie obszary trafią do nowego resortu - w tej kwestii czekamy na rozstrzygnięcie - komentuje obecny wiceminister pracy.

Choć Stanisław Szwed nie ujawnił swoich planów, to jednak z nieoficjalnych informacji, do których dotarł serwis PulsHR.pl wynika jednak, że obecny wiceminister pracy opuści tę działkę i nie będzie kierował tym obszarem.

- Nieoficjalnie słyszymy, że Stanisław Szwed ma opuścić rząd. Nie ubolewamy nad tym, ale dymisja Szweda potwierdzałaby, że ministerstwo idzie w kierunku liberalnego skrzydła rządu - mówi Piotr Szumlewicz w rozmowie z PulsHR.pl.

Trudny moment na rynku pracy

Niezależnie od tego, kto będzie odpowiedzialny za obszar pracy, osoba ta będzie musiała się zmierzyć z szeregiem wyzwań, który spotęgowała pandemia. Dlatego też - zdaniem Moniki Fedorczuk - musi rozumieć zarówno interesy pracodawców jak i pracobiorców. Powinna też być otwarta na dialog i wykazać się racjonalizmem w podejmowaniu decyzji. Ponadto musi uwzględnić sytuację, w jakiej się w tej chwili znajdujemy i wziąć pod uwagę dużą niepewność związaną z przebiegiem epidemii oraz stanem gospodarki.

- Osoba na tym stanowisku powinna rozumieć, że przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o finansowanie różnego typu działań. W tej chwili należy ułatwiać utrzymanie miejsc pracy, a nie wprowadzać dodatkowe obciążenia. Mamy obawy chociażby związane z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego dotyczącymi podwyżki płacy minimalnej, która w 2025 roku miałaby osiągnąć 4 tys. zł brutto. Zeszłoroczna podwyżka była bardzo duża, w tym roku także jest wyższa niż ustawowa. Pojawia się więc pytanie, czy inwestować w zatrudnienie czy automatyzację - mówi Monika Fedorczuk.

Innym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się zmierzyć resortowi pracy będzie ZUS od każdej złotówki, czyli projekt oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych (także podpisanych przez studentów)

- Zgodnie z zapowiedziami projekt ten nie wejdzie w 2021 r. To dobra wiadomość. Istnieje natomiast duże prawdopodobieństwo, że to rozwiązanie wejdzie w życie w 2022 r. Pytanie, czy to dobry moment na tego typu działania. Wpływy do ZUS są mniejsze, chociażby ze względu na rozwiązania wprowadzone przez tarcze antykryzysowe zwalniające ze składek w czasie pandemii. Rozumiemy, że jest to próba podreperowania budżetu i zwiększenia przyszłych świadczeń emerytalnych, niemniej jednak nie wiem, jak będzie wyglądała gospodarka w 2022 r. i czy pracodawcy udźwigną dodatkowe koszty. Pamiętajmy, że będą musieli też zrekompensować pracownikom ubytek w wynagrodzeniach netto - dodaje Fedorczuk.