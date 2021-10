Stanęły fabryki, ludzie zostali w domu. Czegoś takiego nie było nigdy wcześniej

Zakwaterowanie i gastronomia czy górnictwo i wydobycie. W tych branżach w czasie pandemii najmocniej skrócił się czas pracy. Rekord to blisko 4,5 godz. w tygodniu mniej. Takie wnioski płyną z najnowszej analizy Głównego Urzędu Statystycznego, który podsumował, jak wyglądał rynek pracy w pandemicznym 2020 roku.

Co piąta osoba posiadająca pracę nie wykonywała jej przez co najmniej tydzień (Fot. Shutterstock)

- Pojawienie się w Polsce wirusa SARS–CoV–2, ogłoszenie stanu epidemii w marcu 2020 r. i podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia obywateli poskutkowało zaburzeniem dotychczasowych trendów na rynku pracy. Wprowadzane restrykcje związane z izolacją społeczną przejawiały się też w odgórnym zamykaniu czy ograniczaniu działalności poszczególnych branż, co z kolei miało wpływ na inne sektory gospodarki, tworzące sieć naczyń połączonych - podkreślają autorzy analizy "Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19".

Jak zaznaczają, jednocześnie interwencja państwa w postaci uchwalenia szeregu specustaw tworzących tzw. tarcze antykryzysowe umożliwiła ochronę miejsc pracy i dochodów ludności (m.in. możliwość korzystania z tzw. przestojów ekonomicznych, ale też wsparcie dla pracowników w sytuacji m.in. zamykania szkół i przedszkoli poprzez wypłacanie dodatkowych zasiłków opiekuńczych).

- Wprowadzenie nowych przepisów dopuszczających pracę zdalną „zrewolucjonizowało” i zwiększyło możliwość wykonywania pracy na odległość (w tych segmentach gospodarki, gdzie to było możliwe) - czytamy w raporcie.

Jak te zmiany wyglądały w liczbach? Pandemia negatywnie odbiła się przede wszystkim na sytuacji zawodowej osób młodych. W 2020 w ich przypadku liczba pracujących była niższa, tak samo jak wskaźniki zatrudnienia. Zwiększyła się za to grupa biernych zawodowo.

W IV kw. 2020 r., po wzroście liczby zachorowań związanych z pandemią COVID19, liczba osób regularnie pracujących zdalnie wyniosła 1009 tys., w III kw. 2020 r. było to 520 tys. osób, a w II kw. 2020 r. 1493 tys. osób.

Z danych GUS wynika, że w I kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. ubyło 124 tys. pracujących w wieku 15–34 lata (88 tys. mężczyzn i 35 tys. kobiet, tj. 3,0 proc. i 1,6 proc.). W kolejnych kwartałach zmiany w ujęciu rok do roku były wyraźniejsze, bowiem w II kwartale ubyło 329 tys. młodych pracujących (155 tys. mężczyzn i 173 tys. kobiet, tj. 5,3 proc. i 7,7 proc.), w III kwartale zmniejszenie tej zbiorowości rok do roku wyniosło 356 tys. (176 tys. mężczyzn i 180 tys. kobiet, tj. 5,9 proc. i 8,0 proc.), a w IV kwartale populacja ta zmalała rok do roku 329 tys. (176 tys. mężczyzn i 152 tys. kobiet, tj. o 6,0 proc. i 6,9 proc.). Analitycy GUS wskazują, że głębsze zmiany in minus dotyczyły zbiorowości osób w wieku 15–24 lata.

- Kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode, nie tylko w Polsce. To one najczęściej traciły pracę w wyniku kryzysu, a uderzenie tego kryzysu w rynek pracy jest czterokrotnie silniejsze niż kryzysu finansowego z 2008 i 2009 roku. Większość młodych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, nie trafia do rejestru osób bezrobotnych. Ci młodzi ludzie wpadają w bierność zawodową - co ma fatalne skutki na przyszłość - już kilka miesięcy temu na łamach PulsHR.pl zwracał uwagę na ten problem Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytut Ekonomicznego.

Zaczął się lockdown, stanęły zakłady

Z danych GUS wynika, że w dwóch ostatnich tygodniach marca, czyli dwóch pierwszych tygodniach lockdownu, nastąpił m.in. znaczący wzrost odsetka pracujących, którzy czasowo nie wykonywali swojej pracy. Co piąta osoba posiadająca pracę nie wykonywała jej przez co najmniej tydzień (19,0 proc., podczas gdy w całym I kwartale 2020 r. odsetek ten wyniósł 8,1 proc., dla porównania – 5,2 proc. w I kwartale 2019 r.).

- Dla prawie 14 proc. posiadających pracę czasowe jej niewykonywanie związane było bezpośrednio z sytuacją epidemiczną. Najczęściej wymienianym powodem była przerwa w działalności zakładu pracy – w dwóch ostatnich tygodniach marca dotyczyło to 6,6 proc. ogółu pracujących (w całym I kwartale 2020 r. – 1,3 proc., w I kwartale 2019 r. – 0,2 proc.). W drugiej kolejności wskazywano na „inne przyczyny", które swoim zakresem obejmowały m.in. opiekę nad dziećmi – tę grupę przyczyn wskazało 4,6 proc. pracujących (w całym I kwartale 2020 r. analogiczny odsetek wyniósł 0,9 proc., a w I kwartale 2019 r. – 0,1 proc.) - wymieniają autorzy raportu.

fot. Shutterstock

Dodatkowo w tym samym okresie zwiększyła się liczba pracujących w niepełnym wymiarze czasu oraz miał miejsce gwałtowny przyrost osób wykonujących swoją pracę zawodową w domu. Odsetek pracujących, którzy zwykle wykonywali swoją pracę zawodową w domu ukształtował się na poziomie 14,2 proc. (w całym I kwartale 2020 r. wyniósł on 6,4 proc., a rok wcześniej – 4,8 proc.), a zdecydowana większość (3/4) tej zbiorowości jako bezpośredni powód pracy w domu wskazała

właśnie sytuację epidemiczną i związane z nią uwarunkowania.

Czas pracy

Z danych GUS wynika, że w 2020 r. - w porównaniu z sytuacją rok wcześniej - skróceniu uległ przeciętny tygodniowy czas pracy (dotyczy osób, które pomimo pandemii nadal pracę wykonywały). Zjawisko to najsilniej występowało w pierwszej połowie 2020 r. – w I kwartale o ok. 40 minut (z 38 godzin i 40 minut do 37 godzin), w II kwartale o 25 min (z ok. 37 h 35 min do 37 h 10 min). Analitycy zaznaczają, że różnie to wyglądało w zależności od rodzaju działalności głównego miejsca pracy.

- Znaczące skrócenie tygodniowego czasu pracy miało miejsce w rodzajach działalności należących do sekcji zakwaterowanie i gastronomia (w I kwartale przepracowano średnio mniej o 1 h 40 min, krócej przepracowano także w II i III kwartale – o 4 h 20 min oraz o prawie 2h), górnictwie i wydobywaniu (w kwartałach I – III mniej o prawie 1 h, a w IV kwartale o 1 h 10 min tygodniowo). Minimalnie wydłużyły się przeciętne tygodniowe godziny pracy w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (w III i IV kwartale o prawie 20 min i o ok. 10 min) - czytamy w raporcie.

Wystrzeliła praca z domu

Nie można pominąć faktu, że 2020 upłynął pod hasłem pracy zdalnej. Rozpowszechnienie tej formy pracy miało ścisły związek z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem epidemii COVID-19 i przyjętymi w szybkim tempie kolejnymi „specustawami”.

W II kwartale 2020 r. pracę w domu regularnie wykonywało 1 493 mln osób, co stanowiło 9,2 proc. wszystkich pracujących. W III kwartale, tj. po zniesieniu części obostrzeń „okołocovidowych” w trybie „home office” pracowało regularnie 520 tys., tj. 3,3 proc. pracujących. W IV kwartale, po ponownym wzroście liczby zachorowań i wprowadzonych w związku z tym obostrzeniach w gospodarce, populacja osób regularnie pracujących zdalnie ponownie przekroczyła milion osób (1 009 tys.), a odsetek pracujących w tej formie osób wyniósł 6,1 proc.

fot. Shutterstock

Warto zaznaczyć, że duża część osób wykonywała pracę zdalną okazjonalnie. W II kwartale 2020 r. „od czasu do czasu” z domu pracowało 746 tys. osób, co stanowiło 4,6 proc. ogółu pracujących. W kolejnych dwóch kwartałach ich liczba wynosiła 507 tys. osób oraz 802 tys., tj. odpowiednio 3,1 proc. i 8 proc. ogółu pracujących w tych kwartałach.

Sylwia Bilska, general manager w Edenred Polska, wskazuje jednak, że te kilka procent osób pracujących z domu, to niewielka część pracowników.

- Dobrze by było, abyśmy się zastanowili, jak w rzeczywistości postpandemicznej zaaplikować rozwiązania, które będą wsparciem dla ludzi, którzy ze względu na strukturę swojej pracy nie mogą jej wykonywać zdalnie. A polska gospodarka to przemysł, rolnictwo, budownictwo, gdzie większość pracowników nie może pracować z domu - komentuje Sylwia Bilska.

Jej zdaniem rozwiązaniem może być niepełnoetatowa praca, która powszechna jest w krajach UE.

- Przykładowo w Holandii ponad 70 proc. kobiet pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, u nas 10 proc. i to tylko dlatego, że wracają z urlopu macierzyńskiego - zauważa.