StandforUkraine. "Możemy z podniesioną głową patrzeć na resztę Europy"

Polski biznes i administracja zdały egzamin, jeśli chodzi o pierwszy etap pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. Teraz jednak przyszła kolej na cięższe, długofalowe działania. – Musimy opracować wspólną politykę, ponieważ wyzwań jest sporo – chociażby masowa nauka języka dla osób dorosłych, nostryfikacja dyplomów w szpitalach, kwestie mieszkaniowe – podkreślał podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Przez dwa miesiące, które minęły od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą wywołanej przez Rosję, do Polski trafiło łącznie już prawie 3 mln uchodźców, którym pomogliśmy, jak tylko umieliśmy najlepiej. – Sytuacja na Ukrainie nauczyła i pokazała nam wiele. My jako naród z podniesioną głową możemy patrzeć teraz na resztę Europy – podkreślał w trakcie dyskusji Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, ekspert ds. rynku pracy.

Wsparcia uchodźcom, głównie kobietom i dzieciom, udzielali tak naprawdę wszyscy. Od rządu, samorządowców, przez firmy, a na zwykłych obywatelach kończąc. Istotne jednak było pomaganie skuteczne.

– W pierwszych dniach wojny zorganizowaliśmy centrum pomocy humanitarnej w byłym markecie po sklepie Tesco i przylegającym mu pasażu. Dzięki dużemu wsparciu ze strony organizacji biznesowych i ludziom tam zgromadzonym, udało się zorganizować pomoc rzeczową i materialną w tym miejscu w ciągu zaledwie kilku dni – przyznawał Artur Kazienko, prezes Kazar Group. Wspomniane centrum stworzono w Przemyślu, czyli blisko granicy z Ukrainą.

Dużo dobrego zrobiła także grupa Arche, która zorganizowała sztaby kryzysowe, a także udostępniła miejsca noclegowe. – Posiadamy obecnie ponad 2000 miejsc poza hotelami, m.in. w Warszawie. Chodzi o obiekty użyczone od uczelni, banków czy osób fizycznych. W tym głównie się specjalizujemy – podkreślił Władysław Grochowski, prezes firmy.

Dobre partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo istotne

W pomoc mocno zaangażował się Rafał Sonik, który jest prezesem Gemini Holding. Przyznawał, że niezbędna była współpraca z różnymi podmiotami. – Gmina Kraków udostępniła obiekty niezagospodarowane, które były w jej zasobach. W tym przypadku największy był kompleks szpitalny przy ul. Kopernika. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wziął na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się w środku. Stowarzyszenie Siemacha, jako organizacja pozarządowa, zajęła się bieżącym zaopatrzeniem, a my jako przedsiębiorcy – wyposażeniem – tłumaczył Sonik. Tak właśnie wygląda dobre partnerstwo publiczno-prywatne nawiązane w ekspresowym tempie.

O wsparciu dla uchodźców wypowiedziała się również Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania.pl. – Nie mieliśmy pieniędzy, pojęcia, jak to robić i koneksji. Mieliśmy za to do oddania w ubraniach kawałek magazynu, otwarte serca i wiarę w to, że ten „one-way ticket”, który realizujemy, uda się dowieźć. Finał jest taki, że – siłą ludzkich serc i przepływem gotówkowym – zorganizowaliśmy prawie 100 transportów celowych w głąb Ukrainy – przyznawała. Udało się także ulokować 500 rodzin w samej Warszawie. Aby to wszystko uzyskać, wykorzystywano media społecznościowe, zwłaszcza Instagram. W ten sposób na ich prośby reagowały firmy prywatne.

Działalność gospodarcza Ukraińców w Polsce – postulat, który udało się osiągnąć

Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, podniósł w trakcie dyskusji, co oczywiste, temat związany z gospodarką: – My wciąż jesteśmy obecni na Ukrainie. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na pomocy tym przedsiębiorcom, którzy po tamtej stronie zostali. W Polsce natomiast zwróciliśmy uwagę na sprawy legislacyjne. Uczestniczyliśmy w pracach, a jednym z postulatów, który udało się osiągnąć, była kwestia podejmowania działalności gospodarczej przez obywateli ukraińskich w Polsce.

– Biznes był bardzo sprawny w tym działaniu. Szybko zareagował, to jest swoisty fenomen – podkreślał Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

W debacie wziął udział ponadto Paweł Pustelnik, wiceprezes Software Development Association Poland, który również przyznał, że w pomocy ogromną rolę odgrywa współpraca. – Połączyliśmy siły z innymi firmami informatycznymi, skoordynowaliśmy działania, aby się nie dublować.

Pomoc humanitarna to jedno, ale SDAP skupia się również na cyberbezpieczeństwie, walce z dezinformacją i długofalowym spojrzeniu. – W planach są także szkolenia dla uchodźczyń. Myślimy również o kobietach, które nie mają doświadczenia w branży IT, ale mają wyższe wykształcenie i znają język angielski – podkreślał Pustelnik.

Trzeba dać uchodźcom „wędkę”. Wszystko po to, aby mogli się usamodzielnić

W drugiej części debaty podjęto temat dalszych działań, które powinny być wprowadzane w etapie długoterminowej pomocy dla uchodźców z Ukrainy w naszym kraju.

– Musimy opracować wspólną politykę, ponieważ wyzwań jest sporo – chociażby masowa nauka języka dla osób dorosłych, nostryfikacja dyplomów w szpitalach, kwestie mieszkaniowe – podkreślał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Istotne jest przejście z pierwszego etapu do drugiego, bardziej skomplikowanego. – Teraz naszym wspólnym wysiłkiem powinno być to, żebyśmy poszli dalej – stworzyli odpowiednie struktury i mechanizmy – dodał Grzegorz Gruca, wiceprezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej.

Rozmówcy zgodnie podkreślali, że uchodźcom należy dać „wędkę”, aby mogli poradzić sobie bez większych kłopotów z życiem w Polsce i chcieli tu zostać. Dzięki temu nasza gospodarka będzie mogła się również intensywnie rozwijać. – Ważne są działania usamodzielniające, które pomogłyby tym ludziom jak najszybciej zaopiekować się własną rodziną i potrzebami, żeby nie musieli polegać wyłącznie na systemie pomocy. Czas odciążyć Polaków i pokazać sprawczość Ukraińców. To nie są ludzie, którzy tu przyjechali, by tylko bezpłatnie jeździć tramwajami czy pociągami. To nie jest ich cel – przyznawał Arem Zozulia, prezes Fundacji Ukraina, która od 2013 roku działa we Wrocławiu.

Czas siąść do „okrągłego stołu”

– Mamy za sobą dwa miesiące bardzo intensywnych działań. Należy teraz wyciągnąć wnioski, w którą stronę tę politykę uchodźczą kształtować i jak powinna ona wyglądać. Są rzeczy, które działają wyjątkowo sprawnie i poprawiają nam zarządzanie bieżącą sytuacją. Pojawiają się jednak kolejne wyzwania, które musimy wziąć pod uwagę – podkreślał Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Pewne plany zapowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, która również uczestniczyła w katowickiej debacie. – Teraz musimy stworzyć projekt systemowy – nazwaliśmy go roboczo „systemowym pakietem adaptacja”. Prace nad nim obecnie trwają, koordynuje to wszystko minister Paweł Szefernaker. Nie boimy się krytyki. Przede wszystkim musimy odważnie rozmawiać o tym, co jest dobre, na każdym etapie – to jest potrzebne. W ten sposób będziemy działać – przyznała.

Aby działania, które w najbliższych miesiącach będą podejmowane, były skuteczne, musi zostać podtrzymana owocna współpraca na wszystkich szczeblach. – Powinniśmy siąść do tzw. „okrągłego stołu”, aby wypracować wspólną politykę. Ten kryzys się nie skończy. Nawet, jeśli wojna, czego sobie wszyscy życzymy, dobiegnie końca, to część z tych ludzi nie będzie miała dokąd wrócić – nie miał wątpliwości Karnowski.