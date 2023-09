Stabilizacja w branży IT. "Zwolnienia to już echo przeszłości"

Choć istnieją obawy, że nasz rynek wypełnią pracownicy np. z Indii, to według Michała Szuma z Just Join IT taki scenariusz nam nie grozi (fot. Christina@wocintechchat.com/Unsplash)

Choć istnieją obawy, że nasz rynek wypełnią pracownicy np. z Indii, to według Michała Szuma z Just Join IT taki scenariusz nam nie grozi (fot. Christina@wocintechchat.com/Unsplash)

Jak twierdzi head of customer care w Just Join IT Michał Szum, fala zwolnień z początku roku dotarła do Polski ze znacznym opóźnieniem i o wiele mniejszym impetem, a jej skutki dotknęły głównie firmy realizujące projekty dla większych graczy zza oceanu oraz twórców gier.

- Korekta na rodzimym rynku nie była bardzo głęboka, część firm zredukowała nadwyżki w zespołach i zamroziła rekrutacje, aby wrócić do rentowności. Z drugiej strony biznes wciąż realizował kluczowe projekty IT i obserwowaliśmy sektory, których "kryzys w IT" niemal zupełnie nie dotknął, takie jak finanse i bankowość - mówi Szum.

Jak dodaje, obecnie wciąż są realizowane priorytetowe plany, co widać m.in. po inwestycjach, jakie zapowiedzieli w Polsce giganci pokroju Intela, Visy czy Volvo, ale też po rekrutacjach.

- Coraz więcej klientów Just Join IT wraca do zatrudniania, trudno jednak o jednoznaczną prognozę dla całego rynku. Jedni inwestują, inni wyczekują, ale myślę, że zwolnienia to już echo przeszłości i w najbliższym półroczu możemy oczekiwać większego spokoju - komentuje Michał Szum.

Polska wyróżnia się na tle krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. I nie chodzi tu tylko o pieniądze

Polska nie jest jedynym celem dla firm, które chcą utworzyć centra outsourcingowe w Europie. W porównaniu do innych krajów wyróżnia się jednak kilkoma kluczowymi czynnikami. Jak wskazują autorzy raportu Business Centre Club „Perspektywy i trendy w prawie pracy” z sierpnia 2023 r., Polska to największy kraj w regionie, co oznacza dostęp do znacznej puli potencjalnych pracowników, posługujących się wieloma językami obcymi. Ponadto Polska może pochwalić się kilkoma dużymi miastami, które są jednocześnie ważnymi ośrodkami akademickimi.

Aktualnie Polska ma ogromny potencjał rozwojowy w tej dziedzinie, z co najmniej 18 większymi miastami, wspartymi przez miasta satelickie, które są dobrze skomunikowane z lokalnymi uczelniami. Przykładem jest Warszawa, gdzie funkcjonuje ponad 100 centrów operacyjnych zatrudniających tysiące pracowników z sektora finansowego.

Poza Warszawą większość tych centrów znajduje się w miastach takich jak Kraków, Wrocław czy Trójmiasto. Niemniej jednak te miejsca są już mocno nasycane inwestycjami, co otwiera perspektywy rozwoju tego typu działalności w innych miejscach, zwłaszcza tych o charakterze akademickim. Jak zaznaczają eksperci, lokalizacjami które mogą cieszyć się największym zainteresowaniem w przyszłości są Poznań, Łódź, Katowice, Rzeszów, Opole czy Białystok.

- W kontekście przewag nad sąsiadami oczywiście najmocniejszym argumentem są pieniądze: w Polsce mamy wciąż relatywnie niskie stawki dla specjalistów średniego szczebla i konkurencyjne ceny powierzchni biurowych. Dodatkowo tworzone są strefy gospodarcze, firmy korzystają podatkowo. Co nie zmienia faktu, że nasze ośrodki akademickie coraz lepiej kształcą kolejne pokolenia pracowników IT - ocenia Michał Szum.

Szum dodaje też, że tylko w 2023 r. czytaliśmy o 10-15 dużych inwestycjach zagranicznych w zakłady, centra usług i huby technologiczne, co pokazuje atrakcyjną pozycję Polski dla inwestorów. Jak podkreśla, polscy programiści należą do światowej czołówki, a koszty ich zatrudnienia są wciąż dużo mniejsze niż w USA czy Szwajcarii, dlatego jeszcze długo nasz rynek będzie pozostawał dobrym miejscem na otworzenie biura.

Czy rynek pracy zostanie zalany przez Hindusów? Taki scenariusz nam raczej nie grozi. Najlepsi znajdą jednak w Polsce pracę

Wzrost inwestycji tego rodzaju oznacza, że rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej korzystny dla pracowników. Trzeba zwrócić uwagę, że Polska wciąż pozostaje stosunkowo tanim miejscem do świadczenia usług outsourcingowych w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Europą Zachodnią i krajami skandynawskimi. Wynagrodzenia w Polsce są nadal znacznie niższe, pomimo dostępu do wykwalifikowanych specjalistów. Ten trend powinien utrzymać się przez kolejne lata.

Warto również zauważyć, że mimo diametralnych zmian w poziomie kosztów w ciągu ostatnich 10 lat, pracodawcy nie tylko nie wycofali się z rynku, ale nadal pojawiają się nowi gracze. Tworzenie centrum outsourcingowego wiąże się z wykształceniem personelu, dostępem do przestrzeni biurowej, nawiązywaniem złożonych relacji z dostawcami oraz skomplikowanym wdrożeniem technologii informatycznych.

Dla wielu firm Polska to nie tylko tańsi pracownicy czy powierzchnie biurowe, ale przede wszystkim dostęp do wykwalifikowanej kadry (fot. Danial Igdery/Unsplash)

Polska nadal cieszy się reputacją stabilnego kraju w oczach firm zagranicznych, co pozwala przypuszczać, że będzie nadal atrakcyjnym miejscem dla tego typu inwestycji w przyszłości.

Warto zwrócić uwagę, że obecne zmniejszenie liczby procesów rekrutacyjnych w sektorach technologicznych nie ma wpływu na obniżenie oczekiwań kandydatów. Kandydaci wciąż utrzymują swoje oczekiwania finansowe na niezmienionym poziomie i domagają się większej elastyczności ze strony pracodawców, w tym możliwości wyboru między umową o pracę a kontraktem B2B, oraz zapewnienia, że będą pracować nad konkretnym projektem.

Ze względu na wysoko cenioną polską kadrę z sektorów technologicznych specjaliści nie są skłonni akceptować obniżenia swoich warunków zatrudnienia lub współpracy. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do migracji specjalistów z polskiego rynku pracy, szczególnie jeśli koszty życia w Polsce będą rosły szybciej niż zarobki. W takim przypadku polscy specjaliści mogą znaleźć bardziej opłacalne możliwości pracy i życia poza granicami kraju. W rezultacie może to skutkować koniecznością sprowadzania specjalistów z innych krajów, takich jak Indie, choć proces ten wydaje się długotrwały i raczej nie będzie miał miejsca w najbliższych kilku latach.

- Od lat obserwujemy migrację zarobkową ze wschodu na zachód, czy to lokalnie, jak w przypadku Ukrainy i Polski lub Polski i Niemiec, czy globalnie. W Indiach jest wielu utalentowanych specjalistów IT, obecni szefowie wielu największych spółek tech, np. Microsoftu i Google, pochodzą lub mają korzenie z tego kraju. Pamiętajmy jednak, że już jeden eksperyment z ostatniej dekady, by przerzucić całe wsparcie IT do Indii, się nie udał. To są olbrzymie różnice kulturowe, językowe oraz w dużej skali także merytoryczne. Uważam, że najlepsi Hindusi znajdą pracę w Polsce, natomiast nie będziemy mieć do czynienia z zalewem siły roboczej z Indii w IT - ocenia Michał Szum z Just Join IT.

