Stabilizacja przede wszystkim. Coraz mniej osób chce zmienić pracę

Globalne wyzwania gospodarcze, takie jak walka z inflacją, sprawiają że biznes odczuwa rosnącą presję na osiąganie dobrych wyników. Efekty badania wskazują, że to zjawisko odczuwa 61 proc. ankietowanych firm. Co ciekawe, podobnego zdania jest jedynie 47 proc. pracowników. Jak wskazuje EY, różnica wynosząca 14 pkt. procentowych świadczy o tym, że zatrudnione osoby oceniają kondycję ich przedsiębiorstw ze znacznie większym optymizmem.

Widoczne jest to szczególnie w branży energetycznej, gdzie różnica pomiędzy ocenami organizacji a pracowników wynosi 24 pkt. proc. (68 proc. potwierdzeń wśród firm i 43 proc. wśród pracowników). Zbliżone wyniki odnotowywane zostały w sektorach motoryzacyjnym i administracji publicznej – różnice wynosiły odpowiednio 21 i 20 pkt. procentowych. Najbardziej zbieżne podejście wśród przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich osób odnotowano w branży zaawansowanej produkcji (9 pkt. proc.) i technologii, mediów oraz telekomunikacji - TMT (8 pkt. proc.).

Przyszłość rynku pracy będzie ściśle skorelowana ze sztuczną inteligencją

Przyszłość rynku pracy będzie ściśle skorelowana z rozwojem i implementacją narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Wyniki badania EY "Work Reimagined Survey" wskazują, że już 49 proc. pracowników używa lub zacznie używać w ciągu 12 miesięcy tego rodzaju rozwiązań.

Najwyższy odsetek (73 proc.) dotyczy sektora TMT, a najniższy (31 proc.) przedstawicieli administracji publicznej. W przypadku organizacji podobną deklarację składa 84 proc. firm. Dwie strony sektorowej skali pozostały niezmienne – 91 proc. w przypadku TMT, a 62 proc. w przypadku budżetówki.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy przewidują, że sztuczna inteligencja pozytywnie przełoży się na produktywność. Łączny dla obu badanych grup współczynnik net positive, czyli różnica pomiędzy odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi, wyniósł 33 proc.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy przewidują, że sztuczna inteligencja pozytywnie przełoży się na produktywność (fot. Pixabay)

Pracodawcy znacznie wyżej oceniają również pozytywny wpływ AI na produktywność. W przypadku firm współczynnik net positive wynosi 41 proc., a wśród zatrudnionych osób – 24 proc. Co ciekawe, jeszcze większa różnica – wynosząca aż 20 pkt. proc. (52 proc. do 32 proc. - na korzyść przedsiębiorstw) – dotyczy zakresu współpracy w ramach zespołów.

- Nikt nie ma wątpliwości, że rozwój sztucznej inteligencji zmieni rynek pracy. Otwarte zostaje jedynie pytanie o skalę i tempo, które będzie inne dla różnych gałęzi gospodarki. W efekcie będzie to proces rozciągnięty w czasie, co stworzy wielu pracownikom możliwość odpowiedniego dostosowania się do zmian. Na pracodawcach już teraz spoczywa jednak ogromna odpowiedzialność. Szczególnie dotyczy to obszaru kultury korporacyjnej i tłumaczenia, dlaczego zmiany są wprowadzane, a także co oznaczają one dla konkretnych osób - komentuje Wioletta Marciniak-Mierzwa, starsza menedżerka w zespole workforce advisory w EY Polska.

W biurze jeden, dwa, trzy, a może pięć dni? A może wcale?

Wśród pracowników dominuje preferencja maksymalnie jednego dnia w biurze (51 proc.). Opcja dwóch-trzech dni (37 proc.) uzyskała nieznaczną przewagę nad w pełni zdalnym świadczeniem usług (34 proc.).

W przypadku pracodawców proporcje mają inny charakter. Niemal połowa (47 proc.) firm preferowałaby powrót do biur na 2-3 dni. Jeden dzień uzyskał 39 proc. wskazań, a praca w pełni zdalna tylko 22 proc.

- W coraz bardziej cyfrowym świecie na znaczeniu jeszcze mocniej będzie zyskiwać kwestia lokowania pracowników i ich potrzeb emocjonalnych w centrum zmian, która będzie stanowiła przewagę konkurencyjną w utrzymywaniu i pozyskiwaniu najlepszych talentów – dodaje Wioletta Marciniak-Mierzwa.

