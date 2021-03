Spyrosoft, ITDS Poland, Delante Media w rankingu Financial Times. Cieszą się z sukcesu i szukają pracowników

Spyrosoft, ITDS Poland, Delante Media, Semantive, Obido. Tak prezentuje się pierwsza piątka polskich firm technologicznych, które znalazły się w rankingu Financial Times 1000 najszybciej rozwijających się firm na świecie. W sumie nasz kraj reprezentuje 31 firm.

Autor:KDS

• 2 mar 2021 20:00





Konrad Weiske (po lewej), CEO Spyrosoft S.A. i Tomasz Bienkiewicz (po prawej), CEO Spyrosoft Solutions (fot. Spyrosoft)

We wtorek 2 marca brytyjski dziennik Financial Times opublikował najnowszą listę 1000 najszybciej rozwijających się firm technologicznych na świecie.

Wysoką, piątką lokatę zajęła w nim wrocławska spółka giełdowa Spyrosoft, producent oprogramowania zajmujący się kompleksową obsługą projektów.

Cieszymy się z prestiżowego wyróżnienia i szukamy nowych programistów do nowych projektów - mówi Konrad Weiske, prezes spółki.



Spośród 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie w tegorocznej edycji rankingu Financial Times 31 pochodzi z Polski. Tegoroczna edycja rankingu FT1000 to zmienione zasady uczestnictwa. Do zestawienia mogły zakwalifikować się firmy, które w 2016 roku wygenerowały minimum 100 tys. euro przychodu, a na koniec 2019 roku wynik ten nie mógł być niższy niż 1,5 mln euro. W dodatku w zestawieniu nie mogą występować firmy powiązane ze sobą kapitałowo. Nowe reguły mogły wpłynąć na globalną liczbę spółek z Polski, które zakwalifikowały się do rankingu.

Spyrosoft rekrutuje

Najwyższą, piątą pozycję w zestawieniu zajęła firma Spyrosoft, która tworzy oprogramowanie zajmujące się kompleksową obsługą projektów. W „przedpandemicznym” 2019 roku przychody grupy Spyrosoft wyniosły 71,5 mln zł, a zysk 5,4 mln zł i był prawie dwukrotnie wyższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej. W ostatnim kwartale 2020 roku grupa Spyrosoft odnotowała znaczące wzrosty przychodów we wszystkich swoich spółkach i wypracowała zysk na poziomie blisko 2,2 mln zł.

Tak duża skala wzrostu powoduje, że firma cały czas poszukuje nowych pracowników. Tylko w styczniu i lutym 2021 roku spółka zdążyła zatrudnić 57 specjalistów IT: tzw. seniorów, liderów technicznych, architektów, a także „tradycyjnych” ekspertów od Javy i innych obszarów. Obecnie pracuje dla nich blisko sześciuset specjalistów, a do nowych kontraktów poszukiwani są inżynierowie IT w wielu specjalnościach, szczególnie zajmujący się obszarem DevOps oraz językiem kotlin. Spyrosoft zatrudnia także juniorów, czyli młodych informatyków tuż po studiach, ale ze względu na niewielkie umiejętności muszą oni przejść dodatkowe szkolenia.

- Dla nich powołujemy Akademię Spyrosoft, która będzie doszkalać specjalistów w najbardziej pożądanych segmentach IT - zdradza Konrad Weiske.

Z kolei Agata Orlik, dyrektor ds. rekrutacji w Spyrosoft dodaje, że obecnie firma zatrudnia programistów do projektów w Niemczech, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i w Polsce, a ich rozpiętość tematyczna, np. internet rzeczy czy rozwiązana chmurowe przyciągają do nich nowe osoby.

31 firm

W sumie w najnowszej edycji rankingu znalazło się 31 firm z Polski. Ponad połowa firm znad Wisły odnotowanych w zestawieniu działa w obszarze nowoczesnych technologii. To one najczęściej od początku istnienia rankingu, czyli od 2017 roku, reprezentują nasz kraj. Poza Spyrosoft FT zauważyło również ITDS Poland, Delante Media, Semantive, Obido, Domator24.com, RTB House, VirtusLab, Brainhub, Pomorska Platforma Pracy, Enpire, Nanovo, Green Cell, Etno Cafe, Seargin, Skyrise.Tech, ITFS, Selsey, Groupe Satis TT, Predica Consulting Services, TenderHut (Group), Global Control 5, Pakar Service, Qpony, AppUnite, CSHARK, Drukarnia piga, DONE Deliveries, j-labs, Meblobranie, Ogrodosfera oraz Tooploox. Mateusz Gabryś założył Piga.pl w 2012 roku. Holding Piga.pl znalazł się w zestawieniu „Financial Times 1000” po raz drugi z rzędu. W latach 2016-2019 firma osiągnął wzrost przychodów z 876,589 tys. euro do 2 mln 958 tys.. - Jesteśmy dużym e-commerce'em z potencjałem. Konsekwentnie realizujemy naszą ścieżkę. Świadomie, co jest już coraz większym trendem wśród przedsiębiorstw, w naszym modelu biznesowym pomijamy pośredników. Chcemy mieć kontrolę nad całym procesem od początku do końca. Tworzymy i kreujemy produkty, a następnie za pomocą platform sprzedażowych umożliwiamy ich zakup praktycznie na całym świecie. Wizja wzrostu - mimo pandemii - jest realna - mówi prezes tyskiej firmy. Obecnie Piga.pl zatrudnia około 130 osób, które zajmują się nie tylko produkcją, ale także całościową obsługą e-commerce. Wszystkie najważniejsze zadania realizują w ramach własnych struktur. A większość z zatrudnionych to mieszkańcy Tychów i okolic. Po raz czwarty z rzędu w zestawieniu pojawia się między innymi Grupa Kapitałowa TenderHut z Białegostoku. Spółka awansowała w stosunku do ubiegłorocznego rankingu o 62 pozycje plasując się na 565 miejscu w całym zestawieniu i na 13 wśród polskich spółek IT. – TenderHut jest coraz większą spółką i cały czas utrzymuje dynamiczne tempo wzrostu. To dla mnie powód do dumy – mówi Robert Strzelecki, prezes TenderHut. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku w zestawieniu pojawiła się także spółka córka wchodząca w skład grupy TenderHut. SoftwareHut zajął wówczas pierwsze miejsce wśród polskich technologicznych spółek i 33. w ogólnym zestawieniu.

