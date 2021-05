Spuszczone spodnie, "nie jestem kotem" i inne. Najgorsze wpadki podczas wideokonferencji

Niby bez pośpiechu, dojazdów, makijażu czy eleganckich ubrań. Praca zdalna ma jednak swoją ciemną stronę. Wystarczy chwila nieuwagi, by cały świat zobaczył nas w majtkach, czasem nawet bez, uprawiających seks czy słuchających zapewnień doświadczonego prawnika, że nie jest on kotem. Wybraliśmy wpadki podczas telekonferencji, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się śmieszne. Z pewnością takie nie są dla ich bohaterów.

Bohaterem najnowszej historii jest Joshua Wolf Shenk. Autor książek „Lincoln's Melancholy” i „ Powers of Two ” zrezygnował ze stanowiska redaktora naczelnego magazynu Believer oraz dyrektora artystycznego i wykonawczego Black Mountain Institute po tym, jak współpracownicy przez przypadek zobaczyli jego przyrodzenie.

Mężczyzna brał udział w telekonferencji, siedząc w wannie. Choć górną część ciała miał zakrytą koszulą, to na dole był jak go Pan Bóg stworzył. Nikt by się nie dowiedział o nietypowym miejscu rozmowy naczelnego Believera, gdyby ten, wstając po ładowarkę do laptopa, nie zapomniał wyłączyć kamerki. Sprzęt odłożył i zabrał się za wychodzenie z wanny. Wtedy pracownicy zobaczyli szefa z nieco innej strony.

Decyzją opolskiego kuratora oświaty pracę stracił również nauczyciel informatyki z jednej ze szkół pod Opolem, który podczas zdalnych lekcji udostępnił uczniom materiały o treści pornograficznej. Jego sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny kuratorium.

Z pewnością sporo nieprzyjemności związanych z zajściem na Zoomie miał dziennikarz magazynu "New Yorker" Jeffrey Toobin. W trakcie przerwy w spotkaniu online wszedł na stronę z treściami pornograficznymi i masturbował się przed komputerem. Podobnie jak jego kolega z Believera zapomniał wyłączyć kamerkę, tym samym jego seksualne uniesienia na żywo oglądali współpracownicy z redakcji. Za ten czyn został zawieszony w pracy; wydał też oświadczenie, w którym za swoje zachowanie przeprosił współpracowników, żonę oraz rodzinę.

W pełnej "naturalnej" krasie można było zobaczyć również kanadyjskiego posła. Will Amos zapewne całkowicie nieświadomy, że jego kamerka jest włączona, podczas posiedzenia online paradował przed komputerem zupełnie nago.

- Popełniłem niefortunny błąd, jestem tym zawstydzony. Moja kamera została przypadkowo włączona, gdy po powrocie z joggingu przebierałam się. Serdecznie przepraszam wszystkich moich kolegów w Izbie. To był błąd, więcej się nie powtórzy - napisał na Twitterze.

Golizna, ale w zdecydowanie lżejszym wydaniu, lub jak kto woli, niekompletny strój, z pewnością przejdzie do historii telekonferencyjnych wpadek. Swoją bieliznę pokazał m.in. dziennikarz amerykańskiej stacji ABC News Will Reeve. Podczas występu online na żywo mężczyzna nie założył spodni. Pech chciał, że w pewnym momencie kamera uchwyciła jego gołe nogi. Media społecznościowe natychmiast obiegło zdjęcia wpół ubranego dziennikarza. Ten odniósł się do całego zamieszania na Twitterze. Przekonywał, że nie pracował w majtkach, a szortach do ćwiczeń.

Także irlandzki polityk Luke Ming Flanagan ma podobne doświadczenie na swoim koncie. Na jednym z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Unii Europejskiej siedział ubrany w samą koszulę. Wystarczyła chwila i źle wykadrowana kamera, by dowiedzieli się o tym inni posłowie oraz wszyscy, którzy oglądali posiedzenie komisji.

Podobne przeżycie ma rumuński minister sportu, Ionut Marian Stroe, który, jak się okazało, udzielał wywiadu, siedząc w majtkach. W jego przypadku sprawcą ujawnienia niekompletnego stroju nie było złe kadrowanie, ale upadek kamerki. Minister szybko poprawił sprzęt, jednak ta chwila wystarczyła, by telewidzowie zobaczyli jego czarne bokserki.

Głośno było również o radnym powiatu brzeskiego, który podczas zdalnej sesji musiał całkowicie zapomnieć o włączonej kamerze. W jej oku nie tylko jadł, ale też rozebrał się.

Z golizny przejdźmy do drugiego najczęstszego typu wpadek - dzieci.

Do historii przeszło nagranie z 2017 roku, na którym widzimy jak Robert E. Kelly, politolog i ekspert ds. Korei Południowej, udziela wywiadu na żywo na antenie BCC. W pewnym momencie otwierają się drzwi, a do pokoju wchodzi uśmiechnięta mała dziewczynka, chwilę po niej wjeżdża w chodziku drugie dziecko. W najlepsze, jak gdyby nigdy nic, ulokowały się w kadrze za tatą. Po chwili wbiega kobieta i wyciąga je z pokoju, zamykają się drzwi. Kelly przeprasza za zamieszanie i wraca do tematu rozmowy.

Jak później tłumaczył w wywiadach, nie mógł wstać od biurka, bo ubrany był wyłącznie w górną część stroju. Spodni nie założył.

Niedawno podobną przygodę miał Robert Lewandowski. Jego córeczka Klara ewidentnie nie mogła doczekać się zakończenia przez tatę udzielania wywiadu i z pytaniem "tato już?" weszła do pokoju, w którym piłkarz łączył się online ze studiem telewizyjnym. Okazało się, że dziewczynka czekała na tatę, który miał jej poczytać książkę przed snem.

Do niecodziennej sytuacji podczas wideokonferencji doszło także podczas rozprawy sądowej online, która odbywała się za pośrednictwem Zooma. Doświadczony prawnik Rod Ponton miał nie lada problem do rozwiązania. Po dołączeniu do spotkania pozostali uczestnicy zamiast jego twarzy zobaczyli słodkiego kotka, który śmiesznie ruszał oczami i otwierał pyszczek, kiedy prawnik coś mówił. Ponton tłumaczył, że to filtr, którego nie potrafi wyłączyć.

- To filtr, nie wiem, jak się go pozbyć. Jestem tu ze swoją asystentką, ona też próbuje, ale jestem gotów, by uczestniczyć w rozprawie. Jestem tu na żywo. Nie jestem kotem - zapewniał prawnik.

W internecie nie brakuje też opowieści o pracownikach, którzy podczas wideospotkania musieli udać się do toalety. By nic nie przegapić, zabierali ze sobą sprzęt. Niestety zapominali wyłączać mikrofon oraz kamerę...

Jak dobrze wypaść podczas telekonferencji

Wraz z wybuchem pandemii internet zalała fala porad i rad, jak dobrze wypaść podczas wideokonferencji. Nie ma się co dziwić, skoro temat - jak pokazują powyższe przykłady - mimo upływu czasu nie jest dla wszystkich jasny i klarowny.

- Wpadki mogą się zdarzyć każdemu. Dużo mówimy w ostatnim roku o byciu autentycznym i empatycznym. Wejście "na wizję" małego dziecka lub psa jest czym innym niż korzystanie z toalety podczas wideokonferencji. Zacznijmy więc wymagać od siebie więcej w kwestii przygotowań do spotkań online. Rok temu zabawne było, że ktoś miał spodnie od piżamy na spotkaniu online, ale stawialiśmy wtedy pierwsze kroki w tym świecie. Dziś to norma. Uważam, że naszym rozmówcom należy się szacunek - podkreśla dr Magda Ferretti, ekspert ds. pracy zdalnej, psycholog organizacji, założycielka firmy szkoleniowej Empowerment.

Jak dodaje, lista zasad, o jakich powinniśmy pamiętać podczas przygotowywania się do dnia pracy zdalnej czy zdalnej nauki, jest wprost banalna. Zachowujmy się tak, jakbyśmy uczestniczyli w spotkaniu na żywo.

To tym bardziej ważne, że, jak podkreśla Aneta Miler, account executive w agencji public relations Imago PR, częściowy powrót do biur, rotacyjny tryb pracy oraz coraz bogatszy kalendarz imprez online tylko potwierdzają, że wideokonferencje nadal będą popularnym narzędziem komunikacji.

- Warto zadbać, by na tle innych okienek wideorozmowy to nasze wyglądało w pełni profesjonalnie. Nie można również wykluczyć, że łącząc się z domu z tymi, którzy pracują już w biurach, musimy podejść do tematu niejako od nowa. Inaczej jest, gdy wszyscy przebywają w półformalnym otoczeniu, a inaczej, gdy część z nas powróci do sfery kultury biznesowej - przyznaje Aneta Miler.

Ekspertki przygotowały też zestaw kluczowych działań, których wykonanie powinno uchronić onlinowych rozmówców przed poznaniem gorzkiego smaku wizerunkowej wpadki. Co się na nie składa?

Aneta Miler wskazuje na przygotowanie techniczne. - Wcześniejsze testy, próba kamery oraz mikrofonu, a także upewnienie się, że sieć internetowa działa – to absolutne must do - podkreśla ekspertka od wizerunku z Imago PR. Jak dodaje, zgodnie z prawem Murphy’ego i w myśl zasady „złośliwości rzeczy martwych”, dobrze być przygotowanym na każdą ewentualność. Upewnijmy się, że mamy dostęp do wideokonferencji zarówno z poziomu laptopa czy tabletu, jak i z telefonu, dzięki czemu nawet w przypadku awarii któregoś urządzenia będziemy mogli skorzystać z innego, także sprawdzonego wcześniej.

Radzi też wcześniej oswoić się z kamerą, by podczas tej właściwej rozmowy nie stresować się nową sytuacją. Dalej - wybór odpowiedniego miejsca do wideorozmowy.

- Odpowiednie światło oraz tło – to co mamy za plecami i w kadrze – to obowiązkowe kryteria do sprawdzenia zanim zaczniemy połączenie. Nie bez powodu jednym z najczęściej wybieranych przez ekspertów motywów jest regał czy ściana pełna książek. Wybierając miejsce telekonferencji, możemy dostosować je do rozmówcy – połączenie z kolegami z pracy może odbyć się w nieco luźniejszej konwencji niż np. rozmowa z potencjalnym klientem - wyjaśnia Aneta Miler.

Z kolei Magda Ferretti podpowiada, że warto korzystać z opcji rozmazanego tła lub wirtualnego tła - jeśli program do wideokonferencji takową posiada - czyli wstawić prosty obrazek zamiast pokazywać sypialnię czy kuchnię.

Kolejny wątek to kwestia ubioru podczas konferencji z domu. Przytoczone wyżej przykłady mogą wskazywać, że jest to jeden z ważniejszych - jeśli nie najważniejszych - elementów. Założone spodnie to podstawa. A o czym jeszcze warto pamiętać?

- Mimo pozostawania we własnych czterech kątach, ubierajmy się, jakbyśmy mieli być w miejscu pracy. Przystępując do wideorozmowy z klientem czy przełożonym powinniśmy wybrać strój podobny do tego, który założylibyśmy, udając się do biura lub na spotkanie biznesowe. W rozmowie z kolegą z pokoju możemy sobie pozwolić na mniej formalny dress code i wizerunek - podpowiada Aneta Miler.

Z kolei Magda Ferretti dodaje: - Odpowiedni strój do pracy sprzyja nie tylko lepszemu samopoczuciu, ale też wyższej produktywności. Badania pokazały, że czujemy się bardziej kompetentni i tak też jesteśmy postrzegani, gdy wyglądamy profesjonalnie.

Warto pamiętać też o usunięciu wszelkich rozpraszaczy. Mowa tu o takich rzeczach jak wyciszenie dzwonków w telefonie, wyłączenie Facebooka i Twittera czy też sięgniecie po słuchawki, kiedy wokół panuje gwar, nad którym nie da się zapanować (bawiące się dzieci w pokoju obok czy szczekający pies).

Kolejna rada to bezpieczeństwo. - Szyfrowanie, zamknięcie systemu w obrębie własnej infrastruktury, zadbanie o odpowiednio wyciszoną salę, w której przeprowadza się wideorozmowę, a czasem, pracując z domu – zamknięcie okna lub balkonu – warto zadbać o bezpieczeństwo i poufność naszych konferencji online. Często przecież dzielimy się informacjami, które nie chcielibyśmy, aby dostały się do niepowołanych uszu. Jednocześnie pamiętajmy, by przed planowaną rozmową, szczególnie gdy wiadomo, że będzie czasochłonna, wywietrzyć pomieszczenie i w miarę możliwości zadbać o komfortową temperaturę - kończy Aneta Miler z Imago PR.

Dr Magda Ferretti wskazuje jeszcze następujące elementy - nasze zachowanie.

- Jeśli uczestniczymy w spotkaniu z włączoną kamerą, inni ludzie widzą, co robimy. Nie róbmy więc tego, czego nie zrobilibyśmy w towarzystwie. Nie zabierajmy komputera do toalety czy do kuchni lub do łóżka. Po prostu podczas spotkania online zajmijmy się spotkaniem. Natomiast jeśli zasadniczo nasza obecność jest zbędna, zrezygnujmy z niego. Poprośmy o podsumowanie w formie pisemnej. Udawanie, że jesteśmy na spotkaniu kosztuje nas dużo energii i zabiera czas na inne zadania - mówi ekspert ds. pracy zdalnej.

Warto też uprzedzić domowników, że mamy właśnie ważne spotkanie. Jeśli to możliwe, użyjmy jakiegoś znaku, np. kartki na drzwiach ze znakiem STOP.

- Złota rada: zamykaj drzwi na klucz podczas ważnych spotkań, wtedy sygnał, że jesteś zajęta, nie będzie zignorowany - podpowiada Ferretti. - Jednak jeśli ktoś z domowników będzie pilnie potrzebował naszego wsparcia, przeprośmy uczestników wideokonferencji i zajmijmy się tym, co najważniejsze w danym momencie. Nie ignorujmy próśb dzieci pozostawionych bez opieki. Pukanie do drzwi może oznaczać prośbę o pomoc w zatamowaniu krwotoku - przestrzega.

A co, kiedy mimo starań coś pójdzie nie tak?

- Jeśli ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, by przygotować się do wideospotkania, to bądźmy dla siebie, swoich współlokatorów i rozmówców wyrozumiali. Pracując w domu, nie możemy udawać, że pracujemy w biurze. Każdemu może się zdarzyć mała wpadka. Sztuką jest umieć się też śmiać z siebie samego! - podsumowuje dr Magda Ferretti.