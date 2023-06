Sprzedaż auta wykupionego tanio z leasingu. Trzeba zapłacić podatek czy nie?

Podatnik wykupił pojazd z leasingu za 718 zł, a po dwóch latach chciał go sprzedać. Miał jednak wątpliwości co do podatku dochodowego, a rozwiać ich nie pomogły sprzeczne informacje uzyskane na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i w treści interpretacji indywidualnej.

W lipcu 2022 r. mężczyzna sprzedał samochód za 40 tys. zł. Zadzwonił na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania informacji dotyczących podatku dochodowego (PIT). Dowiedział się, że nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego zgodnie z ustawą o PIT, bo wartość początkowa środka trwałego nie przekroczyła 1500 zł, co sprawia, że nie jest to uważane za przychód z działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, według której mężczyzna musi zapłacić PIT od przychodu ze sprzedaży pojazdu. To niekorzystne dla podatnika rozstrzygnięcie różni się od informacji udzielonej na infolinii skarbówki. Proces składał się z dwóch etapów: wykupu samochodu z leasingu jako środek trwały i późniejszej sprzedaży.

Dyrektor KIS wyjaśnił, co może zrobić podatnik w przypadku, gdy wartość początkowa środka nie przekracza 10 tys. zł:

- nie wprowadzać pojazdu do środków trwałych i w miesiącu oddania go do używania zaliczyć wartość jego nabycia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów,

- wprowadzić pojazd do środków trwałych, po czym dokonać jednorazowej amortyzacji lub standardowo go amortyzować.

Business Insider Polska zauważa, że w kontekście sprzedaży pojawia się pytanie o przychód. Organ podatkowy wskazał, że istotne są przepisy art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi przychodami z działalności gospodarczej są te uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątku, które są:

a) środkami trwałymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł.

Podatnik i organ podatkowy mają różne interpretacje tego samego przepisu

Podatnik twierdzi, że zastosowanie ma punkt b wspomnianego przepisu, ponieważ wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu nie przekracza zarówno 10 tys. zł, jak i 1500 zł. Z kolei organ podatkowy uważa, że zastosowanie ma punkt a. Dyrektor KIS stwierdził, że sprzedaż samochodu przez podatnika, który wprowadził go do ewidencji środków trwałych, stanowi przychód z działalności gospodarczej.

— Interpretacja dyrektora KIS w mojej opinii jest niezgodna z przepisami ustawy o PIT — ocenia Radosław Żuk, doradca podatkowy z Kancelarii Żuk Pośpiech, w rozmowie z Business Insiderem Polska.

Żuk wyjaśnia też, że fiskus zakwestionował wyłączenie z opodatkowania PIT samochodu wykupionego z leasingu za 718 zł ze względu na jego wprowadzenie do ewidencji środków trwałych. Doradca podatkowy uważa, że taka interpretacja przepisów jest sprzeczna z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.

W przepisie tym ustawodawca przedstawił przykładowy katalog przychodów z działalności gospodarczej i wyłączeń z opodatkowania.

— Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, to czy doszło do jednorazowej amortyzacji. A tak się niewątpliwie stało w przypadku podatnika, którego dotyczy interpretacja. Zatem przychód ze zbycia samochodu wykupionego z leasingu za kwotę mniejszą niż 1500 zł korzysta ze zwolnienia z opodatkowania – twierdzi Żuk.

