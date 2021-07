Sprawdzili 4-dniowy tydzień pracy i są zachwyceni. Pomysł zostaje na dłużej

Testy czterodniowego tygodnia pracy w Islandii okazały się „druzgocącym sukcesem”, wielu pracowników pracuje dziś krócej – podaje BBC.

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 6 lip 2021 11:31





Uczestniczący w eksperymencie pracownicy zgłaszali, że czują się mniej zestresowani i narażeni na wypalenie Fot. Unsplash

Pilotaż, w ramach którego radni w Reyjkjaviku razem z rządem współpracowali ze związkami zawodowymi, przeprowadzono w latach 2015-2019.

Osobom pracującym krócej płacono taką samą kwotę, jak w przypadku wcześniejszego, 40-godzinnego tygodnia pracy.

Eksperyment spowodował, że wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki przez około 35 godzin w tygodniu. Co ważne, zdaniem naukowców wydajność w większości miejsc pracy pozostała taka sama lub poprawiła się.

Pilotaż objął ponad 2500 pracowników, co stanowi około 1 proc. czynnej zawodowo ludności Islandii.

Wielu z nich przeszło z 40-godzinnego do 35-36-godzinnego tygodnia pracy, wyjaśniają naukowcy z brytyjskiego think tanku Autonomy i Association for Sustainable Democracy (Alda) w Islandii.

Wyniki badań skłoniły związki zawodowe do renegocjacji umów, dlatego w tym momencie 86 proc. pracowników w Islandii albo korzysta z krótszego czasu pracy za taką samą płacę, albo doczeka się tego wkrótce.

Uczestniczący w eksperymencie pracownicy zgłaszali, że czują się mniej zestresowani i narażeni na wypalenie. Zwracali uwagę, że poprawiły się ich zdrowie i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Will Stronge, dyrektor ds. badań w Autonomy wskazuje, że to największa na świecie próba zbadania krótszego tygodnia pracy w sektorze publicznym. Jego zdaniem, okazała się pod każdym względem „przytłaczającym sukcesem”. Stronge podkreśla, że sektor publiczny jest gotowy na takie rozwiązanie, a z islandzkiego przykładu mogą korzystać inne rządy.

Nie tylko Islandia

Podobne badania są dziś prowadzonych na całym świecie, w tym w Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy przez Unilever w Nowej Zelandii.

Hiszpania pilotuje czterodniowy tydzień pracy dla firm, częściowo ze względu na wyzwania związane z koronawirusem.

Szansę na skrócenie czasu pracy o 20 proc. bez zmniejszenia wynagrodzenia daje także Unilever w Nowej Zelandii.

Władze ZEA mogą przestawić swój sektor publiczny na pracę cztery dni w tygodniu.

W maju raport zlecony przez Platform London w ramach kampanii 4 Day Week wskazywał, że krótsze godziny pracy mogą zmniejszyć ślad węglowy w Wielkiej Brytanii.

