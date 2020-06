Sprawdź warunki zagrożenia w pracy. Możliwe, że zmniejszysz koszty pracy

Górnictwo to sektor, w którym maksymalna stopa procentowa składki wypadkowej jest najwyższa i może sięgać aż 5 proc. (fot. ahtammar z Pixabay)

Koszty pracy systematycznie rosną. Tylko w pierwszym kwartale 2020 roku poszły w górę o 9 proc. w porównaniu do III kw. 2019. Na pracodawców czekają kolejne wydatki. Do 27 października 2020 r. średnie firmy mają czas na podpisanie umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W sytuacji, gdy wciąż wiele firm zmaga się z finansowymi skutkami pandemii COVID-19, to dobry moment, by zacząć szukać oszczędności w obszarze zobowiązań odprowadzanych do ZUS. Taką możliwość daje weryfikacja prawidłowości parametrów wpływających na sposób wyliczenia składki wypadkowej.