Spowolnienie puka do drzwi. Będą zwolnienia

Spowolnienie gospodarcze wpłynie na rynek pracy i zmniejszenie liczby ofert - szczególnie w niektórych branżach. Równowaga zostanie jednak zachowana - nie będziemy mieli rynku pracodawcy. Co więcej, w kilku sektorach utrzyma się rynek pracownika. Nie oznacza to jednak, że pracownicy mogą spać spokojnie - niektóre firmy będą musiały przejść przez procesy restrukturyzacji czy też transformacji swojego biznesu.

Ostatnie wydarzenia na świecie i pogłębiające się spowolnienie gospodarcze w Polsce zaczynają powoli odbijać się na polskim rynku pracy. Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w czerwcu 2022 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali 288,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę - to spadek o 8 proc. w stosunku do czerwca 2021 roku (kiedy pojawiło się 311,8 tys. ofert pracy). To drugi miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ogłoszeń jest niższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że okres rekordowego tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce jest już zakończony.

Niepokoją także dane dotyczące zwolnień. Z raportu agencji Randstad wynika, że spośród wszystkich pracowników, którzy zmienili w ostatnim półroczu pracodawcę, 26 proc. jako powód wskazało utratę dotychczasowego miejsca pracy. W porównaniu z poprzednim badaniem, widać wyraźny wzrost na poziomie 6 punktów procentowych. Ten poziom jest też odległy od poziomów notowanych przed pandemią (18-20 proc.).

Z kolei z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że coraz więcej firm myśli o redukcji personelu. W sierpniu nieco więcej przedsiębiorstw planowało zwolnienie (12 proc.) niż zatrudnienie pracowników (10 proc.) w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Najbardziej niepokojąca jest sytuacja w sektorze produkcji. Tu firmy najrzadziej planują zwiększyć zatrudnienie, za to najczęściej planują zwolnienia.

Zdaniem Michała Grzybowskiego, partnera PwC Polska, lidera zespołu People & Organization, sytuacja na rynku pracy się nieco ustabilizuje, jednak rynek pracownika nie przekształci się w rynek pracodawcy.

- W branżach mających do czynienia z ogromnymi brakami kadrowymi nadal będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika. Przykładem jest budownictwo i handel, gdzie poszukiwani są średnio wykwalifikowani pracownicy. W tym drugim przypadku deficyty pomogły uzupełnić Ukrainki. Jeśli chodzi natomiast o sektor budowlany – sytuacja jest odwrotna. Wielu Ukraińców wyjechało do ojczyzny, przez co pracodawcy w tej branży jeszcze bardziej odczuwają braki kadrowe. Spowolnienie gospodarcze nie zmieni tej sytuacji - wyjaśnia Michał Grzybowski.

- Rynek pracy może zmienić się natomiast w branży finansowej, w której obserwujemy postępującą transformację cyfrową. Trend digitalizacji będzie postępował, niezależnie od tego, czy będziemy mieli spowolnienie gospodarcze, czy nie. W rezultacie braki kadrowe będą mniejsze i pozycja pracowników na rynku pracy osłabnie - dodaje.

Rynek pracownika utrzyma się w sektorach, które od dłuższego czasu mają problem z pozyskaniem pracowników, tj. inżynieria i produkcja, IT, transport, logistyka magazynowa (Fot. Shutterstock)

W podobnym tonie wypowiada się Marcin Iwaniec, executive director HRK Engineering & Manufacturing, który podkreśla, że spowolnienie gospodarcze wpłynie na rynek pracy i zmniejszenie liczby ofert w kilku obszarach - w szczególności w branży wytwarzania dóbr konsumpcyjnych oraz sektorach, w których cena surowców ulega drastycznej podwyżce.

- Równowaga na rynku pracy będzie jednak zachowana, ponieważ w Polsce panuje bardzo niskie bezrobocie, obecnie na poziomie 5 proc., a analitycy przewidują, że podczas nadchodzącego spowolnienia może wzrosnąć nieznacznie do poziomu 6 proc. Nie wpłynie to znacząco na sytuację pracodawców, którzy borykają się ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Rynek pracownika utrzyma się w sektorach, które od dłuższego czasu mają problem z pozyskaniem pracowników, tj. inżynieria i produkcja, IT, transport, logistyka magazynowa czy w obszarze quant (pracownicy z kompetencjami analitycznymi, np. po studiach matematycznych) - ocenia Marcin Iwaniec.

Maciej Walkowiak, advisory services director w Lee Hecht Harrison Polska, potwierdza, że liczba ofert pracy spada i tak prawdopodobnie zostanie. Nie będzie to jednak widoczne we wszystkich branżach i lokalizacjach.

- Warto pamiętać, że tzw. rynek pracownika nie jest zjawiskiem wszechobecnym. Wiemy to choćby z realizacji programów outplacement dla osób na stanowiskach kierowniczych, którzy raczej nie zgodziliby się ze stwierdzeniem, że mamy rynek pracownika. Nie można również zapomnieć, że rynek pracy zmienił się przez ostatnie lata - rozwinęła się praca zdalna, hybrydowa, elastyczne formy zatrudnienia, wzrosła gotowość do relokacji. Może to mieć wpływ na zachowanie większej równowagi na rynku pracy - np. osoby z regionów z małą ilością pracy będą mogły starać się o pracę tam, gdzie jest ona dostępna - mówi Maciej Walkowiak.

Firmy w gotowości na spowolnienie gospodarcze?

Z obserwacji specjalistów LHH wynika, że nie wszyscy pracodawcy są przygotowani do zbliżającego się wielkimi krokami spowolnienia gospodarczego. Przez ostatnie miesiące uwaga firm zwrócona była w kierunku m.in. pandemii, Polskiego Ładu, wojny na Ukrainie, rosnących oczekiwań płacowych pracowników czy pędzącej inflacji.

- Skutki tych wszystkich wydarzeń odczuwają już z pewnością wszyscy, bo koszty rosną i to często szybciej, niż rosną wolumeny. Zdecydowanie trudniej jest w firmach, w których słupki sprzedaży spadły przez ostatnich kilka miesięcy, np. w związku z mniejszą zdolnością kredytową Polaków. Niektóre firmy już zmuszone były podjąć pewne działania związane z optymalizacją kosztów i zrezygnować z pracowników tymczasowych lub nie przedłużyć wygasających umów czasowych - wyjaśnia Maciej Walkowiak.

- Czasami jednak trzeba było zdecydować się na bardziej radykalne kroki. Tutaj na pierwszy ogień często idą osoby, które mają długi staż pracy, zajmowały kiedyś w przeszłości stanowiska kierownicze, a ich obecne wynagrodzenie znacząco przewyższa to, co płaci rynek. Wiele firm ma jednak już przygotowane różne warianty w zależności od sytuacji ekonomicznej i wyników firmy - dodaje przedstawiciel LHH.

Aneta Czernek, executive director w HRK Financial Markets potwierdza, że do tej pory trwał wyścig na rynku pracy - każda kategoria specjalistów i ekspertów była pożądana. Trwało rekrutacyjne eldorado, bo firmy nie nadążały z realizacją swoich zadań.

- Popyt na usługi i towary był tak duży, że dotychczasowe stany zatrudnienia były niewystarczające. Jednak od blisko dwóch miesięcy obserwujemy wyhamowanie. Decyzje nie są już podejmowane na zasadzie „tu i teraz", ale z uwzględnieniem perspektywy końca bieżącego roku i początku 2023. To pokazuje, że chęć firm do podejmowania ryzyka zdecydowanie spadła - wyjaśnia Aneta Czernek.

- Obserwujemy już pierwsze sygnały w obszarze outplacementów, co pokazuje, że mamy nie tylko do czynienia z decyzjami o wstrzymaniu zatrudnienia, ale także o przeglądzie kadr i ewentualnych zwolnieniach - dodaje przedstawicielka HRK.

Warto pamiętać, że rynek pracownika nie jest zjawiskiem wszechobecnym (Fot. Shutterstock)

Obawy pracodawców. "Wszyscy chcieliby uniknąć zwolnień"

Czego najbardziej obawiają się pracodawcy? Co będzie największym wyzwaniem? Jak zauważa Aneta Czernek, na tę chwilę ciężko jednoznacznie doprecyzować, co jest największą obawą pracodawców w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. W jej ocenie może być to spadek popytu na usługi i towary oraz przerost zatrudnienia.

- Po czasie covidowym wiele firm zgromadziło ogromne rezerwy finansowe, to był dobry moment na inwestycje i szybkie tempo rozwoju. W firmach uruchamiano nowe działy, inwestowano w digitalizację. Moim zdaniem największym wyzwaniem w zarządzaniu firmą w najbliższych latach będzie przyciągnięcie i zatrzymanie wartościowego pracownika. Niezmiennie jednak pracodawcy jako swoje największe wyzwania wskazują: rekrutację, zmienność regulacji podatkowych oraz coraz bardziej rosnące koszty pracy - komentuje Czernek.

Maciej Walkowiak podkreśla, że wszyscy pracodawcy chcieliby uniknąć zwolnień - zwłaszcza grupowych - ale prawdopodobnie nie wszystkim się to uda i niektóre firmy będą musiały przejść przez procesy restrukturyzacji czy też transformacji swojego biznesu.

- Ważne, aby firmy nie zapomniały, że nawet trudne zmiany należy przeprowadzać odpowiedzialnie i przede wszystkim z troską o ludzi, zarówno tych odchodzących, jak i tych, którzy pozostają - ocenia Walkowiak.

Rotacja na rynku pracy

Pracodawcy są bardziej ostrożni, a liczba ofert pracy maleje. Jak wpłynie to na rotację na rynku pracy i oczekiwania kandydatów?

- Sytuacja na rynku pracy związana z rotacją pracowników nie zmieni się nawet przy spowolnieniu gospodarczym. Gotowość kandydatów do zmian zawodowych utrzyma się na obecnym poziomie z uwagi na wysokie zapotrzebowanie firm na specjalistów i ekspertów, których liczba na rynku jest ograniczona. Firmy są więc zmuszone poszukiwać kandydatów wśród osób, które pracują u konkurencji lub w podobnych obszarach w innych organizacjach - komentuje Marcin Iwaniec.

W podobnym tonie wypowiada się Maciej Walkowiak, który podkreśla, że rotacja jest na wysokim poziomie przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Pracownicy po okresie pandemii chętniej wychodzili na rynek pracy, byli bardziej otwarci na telefony od rekruterów, którzy często kusili ich wynagrodzeniem dużo wyższym niż obecne.

- Dodatkowo, dzięki coraz bardziej powszechnej pracy zdalnej, pojawiły się nowe możliwości karierowe w nowych lokalizacjach, czasem nawet zagranicznych. Rynek pracy dla wielu specjalistów stał się po prostu dużo większy, pomimo że ich miejsce pracy często się jednak ograniczyło do własnych czterech kątów - wyjaśnia Walkowiak.

Kolejnym aspektem jest niewątpliwie fakt, że nowe pokolenie na rynku pracy bardzo ceni work-life balance, co też przekłada się na ich ruchy karierowe (np. mniejsze przywiązanie do pracodawcy, lokalizacji, pracy) i raczej będzie w przyszłości powodować wzrost współczynnika mobilności zawodowej - dodaje.

Również młodzi ludzie rozpoczynający karierę zawodową mogą być spokojni. Jak zaznacza Marcin Iwaniec, ofert pracy dla osób z odpowiednim przygotowaniem i wykształceniem jest sporo.

- Z naszych doświadczeń wynika, że znalezienie przez pracodawców młodego pracownika jest często bardzo dużym wyzwaniem, dlatego firmy prześcigają się w kampaniach employer brandingowych i współpracują z uczelniami w celu zachęcenia młodych osób do aplikowania właśnie do ich organizacji. Problem, który zauważamy, to roszczeniowość kandydatów w młodym wieku, dotycząca oczekiwanych zarobków i wyobrażenia swojej roli w organizacji przy jednak całkowitym braku bądź krótkim doświadczeniu zawodowym. Tu większość pracodawców chciałaby, aby część młodych kandydatów do pracy otrzymała przysłowiowy zimny prysznic. Ale czy tak się stanie? Myślę, że nie. Świadomość młodych ludzi się zwiększyła, potrafią również przeliczyć, ile pieniędzy potrzebują na życie w odpowiednim standardzie, stąd też oczekiwania np. w dużych miastach są większe z uwagi na koszty utrzymania się - ocenia przedstawiciel HRK.

