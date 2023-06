Spotkania online idą nam coraz lepiej

Z badania ClickMeeting wynika, że 53 proc. badanych dostrzega poprawę w zachowaniu współpracowników podczas spotkań online. Jednocześnie 69 proc. badanych przyznało, że na czas spotkania wycisza telefon i inne urządzenia elektroniczne, a 70 proc. przed spotkaniem online przygotowuje notatki. Ze wszystkich ankietowanych 60 proc. sprawdza, czy ich sprzęt działa poprawnie. Jak podkreślają autorzy badania, te wyniki pokazują, że poważnie podchodzimy do tematu komunikacji wirtualnej, a to przekłada się na budowanie zaufania w zespole.

Istnieje podział ludzi na dwie grupy w kontekście budowania zaufania - osoby, które budują je "głową" i osoby, które budują je "sercem". Zaufanie kognitywne polega na obserwacji innych i ocenie ich godności zaufania na podstawie skuteczności ich pracy. Te osoby są często nazywane "zadaniowcami". Natomiast zaufanie afektywne opiera się na bliższym poznaniu współpracowników, zrozumieniu ich jako ludzi i wykazywaniu zainteresowania członkami zespołu, co pokazuje, że sami jesteśmy godni zaufania. Osoby te określa się jako "relacyjne".

– Okazuje się, że Polacy znajdują się pośrodku skali. Oznacza to, że w budowaniu relacji dla nas ważne jest zarówno wykonanie zadania, jak i poznanie osoby, z którą pracujemy. Oznacza to również, że potrafimy być elastyczni i budować zaufanie zarówno z osobami z krajów nastawionych na wykonanie zadania, jak i z narodowościami nastawionymi na poznanie drugiej osoby. Co ciekawe, nawet będąc pośrodku skali, możemy być oceniani przez współpracowników z Indii czy Argentyny jako naród nastawiony bardzo zadaniowo. Wynika to z tego, że na inne kultury zawsze patrzymy przez pryzmat własnej. Nie można więc powiedzieć, że Polacy są oceniani jako naród budujący zaufanie poprzez relacje, bo mogą być tak odbierani przez współpracowników ze Stanów Zjednoczonych, ale na pewno nie przez osoby z Chin – wskazuje Monika Chutnik z ClickMeeting.

Zadaniowcom zaleca się, aby byli mniej spięci i pozostawali sobą, doceniając wartość rozmów o sprawach osobistych. Orientacja na relacje niesie ze sobą głęboką wartość społeczną. Osoby relacyjne powinny kontynuować inwestowanie czasu w budowanie relacji i wyjaśnianie ich znaczenia "zleceniodawcom". Nie warto oburzać się na osoby preferujące szybkie działanie. Ważne jest także dobieranie odpowiednich kanałów komunikacji i podkreślanie najważniejszych aspektów w wiadomościach.

Chutnik zaleca zawsze inwestowanie większej ilości czasu w budowanie zaufania "z serca". To podejście przynosi korzyści w długoterminowej perspektywie. Choć skupienie na zadaniach o szybkim efekcie może być łatwiejsze, to przynosi ono korzyści krótkoterminowe. Jednak zaufanie oparte na relacjach jest ostatecznie bardziej solidne. Ważne jest pamiętanie o tym również w przypadku relacji online.

Najskuteczniej buduje się zaufanie "z relacji", znajdując wspólne elementy, które łączą zespół. To istotne, ponieważ w kryzysie zwracamy się do osoby, której najbardziej ufamy i która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie liczy się tylko wydajność, ale więź z drugą osobą. Warto więc inwestować w zaufanie afektywne "z serca".

ClickMeeting to polska platforma i aplikacja webowa do prowadzenia webinariów, spotkań biznesowych i wideokonferencji. Firma powstała w 2011 r.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl