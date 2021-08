Specjaliści IT stawiają nowe wymagania. Bez tego nie zatrzymasz ich w firmie

Niespełna 4 proc. specjalistów IT chciałoby w przyszłości pracować wyłącznie w biurze, a 16 proc. w pełni zdalnie. Zdecydowana większość wybiera jeden z wariantów pracy hybrydowej – prawie jedna trzecia chciałaby przez ok. 90 proc. czasu pracować zdalnie. To wnioski z ankiety przeprowadzonej przez firmę 7N w Polsce, Danii i Indiach, krajach, gdzie firma ma najwięcej konsultantów.

Z badania 7N wynika, że w Polsce w trybie zdalnym przed pandemią pracowało 29 proc. badanych konsultantów IT. To wciąż mniejszość, jednak znacznie więcej niż w Danii (3 proc.) czy Indiach (5 proc.). 27 proc. respondentów z Polski pracowało w formie hybrydowej, łącząc pracę z biura i z domu, a 43 proc. stacjonarnie.

Dla porównania w Danii odsetek osób pracujących w biurze wynosił 56 proc., a w Indiach – 68 proc. Z kolei praca hybrydowa była przed lockdownem najbardziej popularna wśród Duńczyków – wybierało ją 41 proc. konsultantów IT.

– Polscy specjaliści IT w niewielkim stopniu chcą wracać do pracy wyłącznie w biurze. Mają już dość duże doświadczenie w pracy zdalnej przed pandemią. Z kolei Duńczycy w większym stopniu chcą wracać do biura, tam jednak doświadczenie z pracą zdalną było mniejsze, a jednocześnie upowszechniła się inna niż w Polsce kultura pracy – specjaliści IT z Danii lubią odbywać spotkania, warsztaty itp. Oni też zauważyli, że wydajność online’owych spotkań znacznie spadła, są gorsze jakościowo niż przed pandemią – komentuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jakub Strzemżalski, wiceprezes zarządu 7N.

Połowa respondentów przyznała, że w ubiegłym roku wzrosła liczba spotkań i rozmów głosowych odbywanych online, a tylko 3 proc. uważa, że uczestniczy w nich rzadziej niż kiedyś. Eksperci z sektora IT odnotowali też wzrost liczby wysyłanych e-maili: 23 proc. ankietowanych przyznało, że wysyła ich więcej. Co ciekawe, wśród pracujących w Polsce było relatywnie najwięcej osób, które nie odczuły wzrostu intensywności komunikacji e-mailowej i rozmów przez komunikatory. W Danii i Indiach odsetek konsultantów deklarujących, że znacznie częściej korzystają z narzędzi do zdalnej komunikacji, był średnio o 10 punktów procentowych wyższy niż w Polsce. Ocena tego stanu rzeczy jest jednak w tych krajach odmienna. Duńczycy lubią spotkania twarzą w twarz, więc wymiana maili i telekonferencje mogą być dla nich nieco frustrujące. Za to w Indiach preferowane są pisemne instrukcje, dlatego większa liczba tekstowych komunikatów jest tam odbierana pozytywnie.

– Różnice w podejściu do pracy zdalnej wynikają częściowo z doświadczeń sprzed pandemii, a częściowo z kultury pracy w poszczególnych krajach lub kultury organizacji, w których funkcjonowali pracownicy. Polscy specjaliści są przyzwyczajeni do pracy mocno zadaniowej, zwykle indywidualnej, a jednocześnie ich doświadczenie w pracy zdalnej było większe, narzędzia były już przetestowane, więc doceniają ten model funkcjonowania – dodaje Jakub Strzemżalski.

Jak zauważają autorzy badania, jedną z przyczyn różnego podejścia do systemu pracy zdalnej może być sytuacja mieszkaniowa i różne możliwości stworzenia tymczasowego biura w domu.

Zadowoleni z HO

Ogólnie jednak konsultanci IT na rynkach, na których działa 7N, chwalą sobie pracę zdalną. Większość z nich byłaby skłonna polecić tę formę współpracy swojemu znajomemu (średni wynik to 7,84 w skali od 0 do 10). Co ciekawe, najbardziej zadowoleni są z niej Polacy. Średnia uzyskana na podstawie odpowiedzi konsultantów z naszego kraju to 8,12. To więcej niż wynik wskazany w Indiach (8,06) czy Danii (7,82).

Najważniejsza zaleta to uelastycznienie dnia, czyli większa swoboda w określaniu czasu pracy oraz mniejsze obciążenie dojazdami do pracy, co pozwala wygospodarować więcej czasu dla siebie. Jednak scenariusz, w którym branża przenosi się kompletnie na pracę zdalną, jest mało prawdopodobny.

– Może to być dobre rozwiązanie dla niektórych firm, na przykład bardziej produktowych lub skupionych na konkretnych rozwiązaniach – uściśla wiceprezes zarządu 7N.

Tym bardziej że specjaliści IT dostrzegają także niedogodności pracy zdalnej, m.in. brak rutyny i ram czasowych, czyli klarownego oddzielenia pracy od czasu wolnego (45 proc. wskazań), samotność rozumiana jako brak fizycznego kontaktu z koleżankami, kolegami z biura (39 proc.) oraz przedłużone godziny pracy (38 proc.).

Cenna podpowiedź

Informacje zebrane w badaniu to cenna podpowiedź dla rekruterów działających w branży IT. Bowiem ofert pracy jest coraz więcej, a kandydatów za mało. Portal z ogłoszeniami pracy dla branży IT, No Fluff Jobs, przeanalizował sytuację na rynku IT w lipcu 2021 r. Jakie są wyniki? W stosunku do analogicznego okresu w roku 2020, liczba ogłoszeń wzrosła o 213 proc., a ofert pracy zdalnej – aż o prawie 600 proc. Najbardziej poszukiwani byli specjaliści z kategorii Security, Mobile i Business Intelligence.

Firmy, by pozyskać najlepszych, muszą mocno konkurować nie tylko na polskim rynku, ale także na rynku globalnym. Jeśli chodzi o "kuszenie", to w pierwszej kolejności warto wymienić podnoszenie wynagrodzeń, natomiast informacja o tym, że IT chce pracować głównie z domu, może być impulsem do dobrego przygotowania oferty pracy.

Szymon Adamczyk, specjalista ds. analiz wynagrodzeń w firmie Sedlak & Sedlak, podkreśla, że trend rosnących wynagrodzeń widoczny jest w analizach rynkowych.

– Informacje, które otrzymaliśmy w ramach wiosennego „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021”, pokazały utrzymujący się trend wzrostów wynagrodzeń w branży IT. Warto podkreślić, że to, na jakim poziomie zostaną ustalone plany podwyżkowe w 2022 roku, potwierdzimy w jesiennej edycji naszego raportu, którego wydanie planowane jest na listopad 2021. Wynika to z tego, iż do maja 2021 roku zaledwie 44 proc. badanych przez nas firm miało już ustalone te wartości – wyjaśnia.