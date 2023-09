Specjaliści IT jednak doceniają pracę w biurze. Oby nie był to coworking

Choć aktualnie 60 proc. specjalistów IT pracuje w pełni zdalnie lub odwiedza biuro kilka razy w miesiącu, dla zdecydowanej większości jest to przestrzeń pozwalająca wzmacniać relacje ze współpracownikami (Fot. Sigmund/Unsplash)

Pracownicy branży IT oczekują przede wszystkim możliwości elastycznej pracy, na co wskazało aż 86 proc. badanych. Cenią też dodatkowe dni wolne i relacje w pracy.

- Bardzo skupiamy się wynagrodzeniu i pozapłacowe aspekty są nieraz dewaluowane. Jednak gdy się porozmawia z pracownikami, którzy mają 10 i więcej lat doświadczenia zawodowego – a to jest większość populacji czynnej zawodowo – i zapyta o powody odejścia z poprzednich firm, to bardzo często nie mówią oni o pieniądzach, ale o złej atmosferze, kiepskich relacjach międzyludzkich, braku szacunku, wsparcia czy rozwoju – powiedział Paweł Myrda, senior director, data & insights w JLL Technologies.

W Polsce szacunkowo brakuje od kilkudziesięciu do powyżej stu tysięcy pracowników branży IT. Pracodawcy prześcigają się w coraz to nowych pomysłach, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych. Jak się jednak okazuje, wysokie wynagrodzenie i benefity nie wystarczą, by zbudować więź z firmą. Rotacja jest wciąż wysoka, a obsadzenie wakatów jest nie lada wyzwaniem.

Firma doradcza JLL i branżowy portal pracy w Polsce – Just Join IT – chcąc zbadać, co tak naprawdę jest ważne dla programistów i innych specjalistów sektora IT, przygotowały raport “Code-Life Balance”. W badaniu tylko 4 proc. ankietowanych oceniło swój aktualny dobrostan fizyczny, mentalny i społeczny jako doskonały, a 7 proc. jako bardzo dobry. Blisko 30 proc. ocenia go nisko lub bardzo nisko.​ Łącznie 66 proc. pracowników IT deklaruje, że ma mniejszy lub większy problem z utrzymaniem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

- W obecnych czasach istnieje duże ryzyko wypalenia zawodowego, dlatego bardzo ważne jest, zarówno dla lidera, jak i pracownika, aby zadbać o siebie – powiedział Piotr Durlej, Head of Product w Just Join IT.

Jednocześnie badani wskazują, że pracodawcy za mało angażują się w zapewnienie im profesjonalnej opieki psychologicznej. Oczekiwaliby także większej elastyczności, przestrzeni do wyciszenia się, dostępu do miejsc aktywności sportowej, a także bardziej ergonomicznego biura. Różnica pomiędzy aktualnym stanem a oczekiwaniami w tej sferze wyniosła ponad 20 proc.

Ogólny wniosek z badania jest taki, że kluczową potrzebą jest dbanie przez pracodawcę o dobrostan pracowników, w czym może pomóc m.in. odpowiednio zaaranżowana przestrzeń biurowa, sprzyjająca integracji.

Elastyczność mile widziana. Co trzecia osoba pracuje hybrydowo

Pracownicy branży IT oczekują przede wszystkim możliwości elastycznej pracy, na co wskazało aż 86 proc. badanych. Jednocześnie, jak wynika z raportu „Code-Life Balance”, tylko 5 na 603 ankietowanych deklaruje, że ich pracodawca wdrożył 4-dniowy tydzień pracy.

- Dziś jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się firmy, jest przyciągnięcie pracowników z powrotem do biura. Prawdopodobnie już nigdy nie wrócimy do pięciodniowego tygodnia pracy stacjonarnej – zmiana modelu przy jednoczesnej potrzebie integracji zespołu i budowania leadershipu na nowo będą w dużej mierze determinować strategiczne decyzje podejmowane przez zarządy. Zyskają ci pracodawcy, którzy w ramach przemyślanej strategii będą potrafili umiejętnie połączyć elastyczność w podejściu do potrzeb z inspirującym przywództwem – skomentował Mateusz Bonca, CEO JLL.

W pełni zdalnie pracuje 36 proc. pracowników sektora IT, a kolejne 13 proc. rzadziej niż raz w miesiącu odwiedza biura (Fot. Max Duzij/Unsplash)

W pełni zdalnie pracuje 36 proc. pracowników sektora IT, a kolejne 13 proc. rzadziej niż raz w miesiącu odwiedza biura. Co trzecia osoba pracuje hybrydowo minimum jeden dzień w tygodniu z biura.

Okazuje się jednak, że pracownicy branży IT nie mają wspólnej wizji tego, jak ma wyglądać wymarzone biuro: 22 proc. wskazuje na biurowiec w centrum, drugie tyle na park biurowy a’la kampus, 16 proc. na kompleks biurowo-mieszkalno-usługowy, a 15 proc. na kameralny biurowiec. Najmniej osób chce pracować w przestrzeniach coworkingowych.

Tym, co łączy ich wszystkich, jest dostępność biura. Jego lokalizacja jest ważna dla łącznie 61 proc. respondentów.

Aż 3/4pracowników branży IT ceni bezpośrednie relacje z zespołem

Dla pracowników w branży IT najbardziej oczekiwanym benefitem jest – oprócz jeszcze większej elastyczności – dawanie przez pracodawcę dodatkowych dni wolnych od pracy (urodziny, rocznica pracy). Jednocześnie aż 1/3 badanych uważa, że praca z biura pomaga utrzymać work-life balance.

75 proc. ankietowanych ceni sobie relacje z zespołem oraz możliwość nieformalnych rozmów z kolegami przy posiłku (70 proc.). Dla 35 proc. badanych bycie w biurze oznacza także poczucie większej przynależności do firmy.

Dla większości pracowników IT największą zachętą jest dobry dojazd do pracy, czyli nie dłuższy niż 20 minut (73 proc.), łatwość dotarcia i zaparkowania pojazdu (48 proc.), kantyna (37 proc.) oraz biurka pozwalające na pracę na siedząco i stojąco (36 proc.).​

- Z perspektywy pracowników IT, rola biur uległa znaczącej transformacji. Coraz bardziej oczekiwany staje się koncept biura otwartego, które nie jest miejscem służącym do pracy operacyjnej – tę wykonuje się głównie zdalnie – a przestrzenią do pracy koncepcyjnej, wymiany myśli, współpracy projektowej i integracji zespołów. Pracodawcy muszą być gotowi dostosować się do tych zmian i tworzyć środowisko pracy, które wspiera rozwój osobisty i dobrostan – mówi komentuje Piotr Durlej, head of product w Just Join IT.

- W badaniu Code-Life Balance wiele osób z branży IT wskazuje, że oczekuje ergonomicznego, nowoczesnego i łatwo dostępnego biura. Ma być ono komfortową i technicznie zaawansowaną przestrzenią, sprzyjającą zarówno budowaniu relacji, jak i tworzeniu innowacji. Tylko miejsce, które pozwala się czuć dobrze i działać kreatywnie, zachęci programistów do częstszych odwiedzin – dodaje.

