Sonia Draga: Niszowa książka nie sfinansuje naszej działalności

Żyjemy w czasach, w których o czytelnika trzeba walczyć. Mamy coraz mniej czasu, dotarcie z interesująca lekturą jest trudne. Ta ambitniejsza literatura skazana jest na niszową sprzedaż. Ona niestety nie sfinansuje kosztów. Można prowadzić małe wydawnictwo, wydawać ambitne tytuły i być na granicy ryzyka. Gdy chcemy funkcjonować w większym obszarze, to oferta musi być zróżnicowana - tak na pytanie, czy wydawca powinien być "książkowym idealistą" czy "życiowym ekonomistą" powiedziała Sonia Draga. Z jedną z najbardziej wpływowych Polek rozmawialiśmy w ramach "Rozmów EEC", imprezie towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 12 wrz 2020 16:00





Sonia Draga była gościem cyklu "Rozmowy EEC" (fot. PTWP)

REKLAMA

Jedna z 50 najbardziej wpływowych Polek według miesięcznika "Home & Market". Od lat stoi na czele wydawnictwa i grupy wydawniczej Sonia Draga. Dzięki niej na polskim rynku pojawiły się książki Dana Browna, brytyjskiej pisarki E.L. James (autorki "50 twarzy Greya") czy Roberto Saviano (m.in. "Gomora")

- Prowadząc wydawnictwo mam doświadczenie współpracy z wieloma fantastycznymi autorami. Za każdym razem, gdy dostaję ich teksty, mam taki dreszczyk emocji. To są rzeczywiście osoby, które kreują świat. Nieważne, czy mówimy o świecie rozrywkowym, czy takim bardziej wartościowym, czy też tym, który nazwałabym faktograficznym. Ci autorzy to są postacie, które z dumą mam w swojej oficynie - powiedziała podczas Sceny Otwartej Sonia Draga.

Podczas rozmowy prezes wydawnictwa Sonia Draga podkreśliła, że pandemia i lockdown wpłynęły na zainteresowanie książkami. Teraz należy to zainteresowanie wykorzystać.

- Ludzie rzeczywiście chcieli wtedy czytać. Pojawiła się nadzieja, że powrót do nawyków czytelniczych wróci - podkreśla.

Jednocześnie wyjaśnia, że dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż podczas zamknięcia najlepiej sprzedawały się bestsellery. Wyzwaniem dla wydawców i właścicieli księgarni internetowych będzie teraz przekonanie czytelników do tytułów niszowych i debiutów.

Pandemia pokazała także, że rozwijając wydawnictwo na równi należy stawiać na sprzedaż stacjonarną i internetową.

- Wielu zorientowało się, że nie można cały czas oglądać seriali. Książka odkryła swoją nową wartość. Na początku lockdownu zastanawialiśmy się, jak sobie poradzimy i jak dotrzemy z naszą ofertą do czytelników. Na szczęście okazało się, że sklepy internetowe mogą działać. Przekonfigurowaliśmy naszą ofertę, przede wszystkim w kategorii nowości. Staraliśmy się dotrzeć do tego, co w tym trudnym czasie czytelnicy chcieli dostać. Pojawiła się wtedy nadzieja, że powrót do nawyków czytelniczych zostanie z nami na dłużej - podkreśla Draga.

W rozmowie podczas Sceny Otwartej poruszono m.in. wątki popularności audio i e-booków, "celebryckiego pisania".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.