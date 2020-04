Solidarni w obronie gospodarki. Nowa inicjatywa organizatora EEC

Koronakryzys uderzył w podstawy gospodarki. Dojrzały biznes już wie, że nadszedł czas współpracy, solidarności, wspierania się.

Wokół nowej inicjatywy organizatora EEC gromadzą się odpowiedzialne firmy i ich doświadczeni liderzy, by wspólnie - dopomagając sobie wzajemnie - bronić podstaw gospodarki zagrożonej perspektywą koronowirusowej recesji.

Zagospodarować aktywność i kreatywność partnerów Kongresu, łącząc ich potencjał z możliwościami organizatora EEC - wydawcy renomowanych mediów gospodarczych. Oto idea projektu EEC Defence.



Tego nikt nie mógł przewidzieć... Pandemia uderzyła w gospodarkę z siłą tsunami, a eksperci ostrzegają przed drugą falą kataklizmu – globalną recesją. W stan zagrożenie postawione zostały już nie pojedyncze firmy, lecz całe branże.



W łeb wzięły prognozy wzrostu. Państwa – bogate i te biedniejsze – kują antykryzysowe tarcze, planują wpompować w gospodarkę poważne środki. Ale, co ważne, sam biznes nie załamuje rąk i organizuje się do działania, czując, że pojedyncze inicjatywy, akcje i gesty to za mało.



Ludzie gospodarki coraz powszechniej zdają sobie sprawę, że wszyscy dziś – wielcy i mniejsi, potentaci i ich dostawcy, wczorajsi konkurenci – “jedziemy na jednym wózku”, który nabiera prędkości, tocząc się w trudnym do przewidzenia kierunku.

Łączymy siły



W sytuacji, która wszystkich zaskoczyła skalą i intensywnością ingerencji w życie, w pracę, w podstawy społeczno-ekonomicznego porządku, Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) wychodzi z nową inicjatywą.



– Współpraca, solidarność, otwartość, umiejętność łączenia wysiłków dla wspólnego celu zawsze były atutami największej imprezy gospodarczej centralnej Europy – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Teraz, kiedy nasze życie zostało podporządkowane walce z pandemią, kiedy wiele branż dotykają ograniczenia i niedowład, a dominantą najbliższej przyszłości pozostaje niepewność, przychodzi czas na zastosowanie tych kongresowych wartości w ekstremalnym otoczeniu.



Data tegorocznego Kongresu musiała zostać przesunięta na 2-4 września. Organizator EEC, jednocześnie wydawca renomowanych portali gospodarczych - z WNP.PL na czele, nie zamierza jednak czekać z założonymi rękami.

Znani i doświadczeni

Partnerom Kongresu, którzy w zdecydowanej większości podtrzymują chęć uczestniczenia w tegorocznej edycji EEC, zaproponowano współdziałanie w ramach nowej platformy – “EEC Defence. Wspólnie bronimy gospodarki”.



Wśród podmiotów, które już zaangażowały się w wielki katowicki kongres, są znane i renomowane firmy z sektora energii, największe przedsiębiorstwa z branży budowlanej, potentaci przemysłu spożywczego, maszynowego, duże banki i inne podmioty rynku finansowego, renomowani doradcy biznesowi, ale także przedstawiciele samorządu gospodarczego i terytorialnego. Wewnętrzne zróżnicowanie tego grona, a przede wszystkim jego szerokie i zróżnicowane doświadczenie, zdaniem inicjatorów projektu, dobrze wróży projektowi EEC Defence.



– Chcemy połączyć siły, by bronić gospodarki, wspierać się w trudnym czasie i wspólnie przejść ciężką próbę – deklaruje prezes Kuśpik. – Kojarzyć z sobą tych, którzy zamierzają i mogą sobie nawzajem pomóc. Propagować dobre praktyki na czas wirusowego i powirusowego kryzysu, opierając się przy tym na zasadach zaufania i odpowiedzialności. Od obrony do ataku Brak rzetelnej informacji, izolacja, zagubienie i niepewność nie pozwalają planować, blokują wszelką aktywność, a co za tym idzie - przedłużają czas gospodarczego wyhamowania i spodziewanej recesji.



W tej ekstremalnej - pod wieloma względami - sytuacji użyteczna informacja, porady, praktyczny przykład, wyjaśnienie wątpliwości, oferta współpracy lub realnej pomocy mogą pomóc przetrwać, znaleźć alternatywne możliwości na czas pandemii, przygotować się i do recesji, i do – w dłuższej perspektywie - miejmy nadzieję odbicia gospodarki.



Portale gospodarcze Grupy PTWP, a przede wszystkim WNP.PL, staną się sceną i witryną tych aktywności. Z wiedzy partnerów EEC będą mogli tym samym korzystać także Czytelnicy WNP.PL.



Inicjatorzy EEC Defence zachęcają, by “razem broniąc gospodarki”, wolnego rynku, standardów i wartości, na których zbudowano polski sukces, wykorzystać trudny czas, ale także przygotować się do przejścia od aktywnej obrony do ataku – w nowych, “powirusowych” realiach.



