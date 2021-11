Smyk też otwiera sklepy w niedziele

Spółka Smyk postanowiła poszerzyć działalność o obsługę przesyłek kurierskich. W 60 salonach można nadać i odebrać paczkę. Operatorem usługi kurierskiej jest GLS, a partnerem technologicznym Pointpack.

Autor: jk

• 24 lis 2021 19:00





Wybrane sklepy Smyka mogą prowadzić handel w niedziele niehandlowe (Fot. mat. pras.)

Wybrane sklepy Smyka mogą prowadzić handel w niedziele niehandlowe. Jak wyjaśnia sieć, klienci od dawna mogli odbierać paczki zamawiane w sklepie internetowym smyk.com. Rozszerzenie tej usługi o przesyłki zewnętrzne to kolejny "krok w kierunku dostarczania klientom możliwie kompleksowej oferty".

- Zmieniające się zwyczaje zakupowe wyraźnie podążają w kierunku poszukiwania rozwiązań jak najwygodniejszych i ułatwiających organizację życia codziennego. Możliwość nadania i odbioru paczki przy okazji zakupów w ulubionym sklepie to wygoda i oszczędność czasu, której konsumenci oczekują. To także krok w kierunku zmniejszenia śladu węglowego, dzięki optymalizacji transportu - dostarczenie wielu paczek w jedno miejsce jest bardziej ekologiczne, niż dostarczanie po jednej paczce w wiele miejsc - tłumaczy sieć Smyk w komunikacie.

Smyk to kolejna sieć, która zdecydowała się otworzyć sklepy w niedziele. Wcześniej taki krok podjęła m.in. Żabka (od początku obowiązywania zakazu), Bricomarché i Intermarché, Stokrotka Express, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Dino Polska czy niektóre sklepy Euro RTV AGD. Zakupy zrobimy również w wybranych sklepach sieci Biedronka, Kaufland, Lidl oraz Carrefour. Firmy nie boją się kar, bo wykorzystując tę furtkę, działają w zgodzie z prawem.

- Z zasady pracownicy dyskontów nie chcą wracać do pracy. Wolne niedziele to dla nich dobre rozwiązanie, przyzwyczaili się do komfortu dnia wolnego od pracy. Osoby, z którymi rozmawiałam, wskazują, że dzięki wolnym niedzielom siódmy dzień tygodnia stał się realnie czasem dla rodziny. W obecnej sytuacji to zostanie zweryfikowane, bo należy spodziewać się, że wszystkie dyskonty niebawem będą otwarte w niedzielę. Oczywiście rząd zapowiada zaostrzenie przepisów, ale trudno sprecyzować, kiedy to nastąpi. Pracownicy więc skarżą się, narzekają, często buntują, ale ostatecznie i tak wracają do pracy - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom.

