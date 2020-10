Słodko-gorzka sytuacja na rynku pracy. Polski pracownik lepiej "uzbrojony"

Pandemia utrudniła życie zawodowe u 6 na 10 pracowników. Najczęstsze trudności, jaki wywołała to obawy o przyszłość, stres oraz brak stabilizacji. Co gorsza, 55 proc. badanych przez Pracuj. pl jest zdania, że jesienią sytuacja na rynku pracy znów ulegnie pogorszeniu.

Jak wynika z badań Pracuj.pl, respondenci posiadający pracę boją się jej utraty rzadziej niż w kwietniu. Na początku pandemii podobne obawy wyrażało 44 proc. badanych, a we wrześniu – mniej niż co trzeci (32 proc.). Jeszcze większą różnicę widać w przypadku obaw przed obniżką wynagrodzenia lub zmianą zasad zatrudnienia. Podczas zamrożenia gospodarki bało się ich aż 6 na 10 zatrudnionych, obecnie jest to 45 proc..

Mniejszym obawom pracowników towarzyszą pozytywne dane dotyczące ofert zatrudnienia. Pod koniec września 2020 na Pracuj.pl dostępnych było ok. 74 000 aktywnych ogłoszeń o pracę. Ponadto zarówno w lipcu, jak też sierpniu i wrześniu liczba ofert była wyższa niż w tych samych miesiącach rok temu. Tylko w samym wrześniu pracodawcy zamieścili na portalu ponad 55 000 ogłoszeń. Jak zauważa Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl, to dane budzące optymizm. Jednocześnie jednak nie powinny usypiać czujności uczestników rynku pracy.

- W marcu 2020 roku wszyscy weszliśmy na zupełnie nową ścieżkę życia zawodowego. Niewątpliwie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wykazali się w ostatnich miesiącach odwagą, mobilizacją i sprawnością w obliczu nowej normalności. Częściowa normalizacja sytuacji na rynku pracy po odmrożeniu gospodarki, stopniowy wzrost liczby ofert zatrudnienia czy sprawna adaptacja wielu firm do pracy zdalnej to w dużym stopniu ich zasługa. Optymizm należy jednak dawkować z umiarem. Jesień może okazać się kolejnym trudnym testem dla rynku pracy, na który musimy być gotowi wspierając rekrutację i pracę zdalną - komentuje Rafał Nachyna.

Podobne wnioski płyną z 41. edycji Monitora Rynku Pracy przygotowywanego przez Randstad. Autorzy wskazują, że w tej edycji badania w oczy rzuca się w pierwszej kolejności wyraźny spadek lęku o utratę zatrudnienia. 21 proc. Polaków wskazuje na umiarkowane obawy, a 10 proc. na duże. Podobne odsetki (odpowiednio 20 proc. i 10 proc.) odnotowano w IV kw. 2019 r., tj. przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń ograniczających funkcjonowanie niektórych sektorów gospodarki. W I kw. 2020 r. na możliwość zwolnień wskazywało 45 proc. zatrudnionych, a w II kw. 38 proc.

- Obserwujemy uspokojenie się nastrojów na rynku pracy i znaczny spadek obaw o utratę zatrudnienia. Wraz ze zniesieniem większości obostrzeń, które w istotny sposób wpływały na funkcjonowanie gospodarki, duża część pracowników z ulgą wróciła do swoich codziennych zadań. Niestety, istnieją sektory, które w dalszym ciągu odczuwają wpływ pandemii na swoje funkcjonowanie. Wśród nich wciąż można wymienić branżę lotniczą, turystyczną, gastronomiczną i rozrywkową. Pomimo że teoretycznie mogą one prowadzić działalność, to odczuwają zmniejszony popyt na swoje usługi lub ograniczenia utrudniające świadczenie usług. Świadkami ewentualnych redukcji w zatrudnieniu w tych branżach możemy być jeszcze w najbliższych okresach - mówi Marzena Milinkiewicz, dyrektor operacyjna Randstad Polska.

Słodko-gorzko

Raport Pracuj.pl pokazuje, że pracownicy mają świadomość słodko-gorzkiej sytuacji na rynku pracy. Choć rzadziej niż w kwietniu wyrażają obawy przed zwolnieniem czy obniżką pensji, są świadomi możliwości pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Aż 55 proc. badanych uważa, że druga fala koronawirusa jesienią może pogłębić kryzys na rynku pracy i utrudnić szukanie nowego miejsca zatrudnienia. Co więcej, tylko co trzeci (33 proc.) badany jest przekonany, że rynek pracy ma już za sobą największy kryzys.

Z drugiej jednak strony, coraz rzadziej obawiają się bezpośredniego przełożenia sytuacji na rynku pracy na ich własne życie. Tezę o „oswojeniu” pandemii w odniesieniu do życia zawodowego przez pracowników zdają się potwierdzać ich odpowiedzi. Tylko co czwarty (25 proc.) respondent przyznaje, że jego obawy o pracę zwiększyły się w stosunku do początku pandemii. Pozostali martwią się mniej lub tak samo, co w marcu czy kwietniu.

Jak zauważa Małgorzata Skonieczna, współautorka badania i ekspertka Pracuj.pl, odpowiedzi badanych wyraźnie sygnalizują niejednoznaczność, z jaką można postrzegać obecną kondycję rynku pracy. Niepewność dotycząca przyszłości pandemii przekłada się w tym wypadku na sposoby patrzenia na życie zawodowe.

- Sytuacja jaką wprowadził na rynku pracy COVID-19 przypomina nieco sprawdzanie prognoz pogody. Choć mamy coraz więcej źródeł informacji na jej temat, czasem przewidywania po prostu zawodzą. Ta niejasność przejawia się w opiniach respondentów Pracuj.pl. Z jednej strony wykazują się oni pewnym optymizmem w odniesieniu do rynku pracy i osobistej sytuacji, z drugiej tylko mniejszość uważa, że najgorszy kryzys mamy za sobą. Trudno się temu dziwić, bo nawet wśród ekspertów HR opinie na temat najbliższej przyszłości rynku pracy są podzielone - komentuje Małgorzata Skonieczna, ekspert ds. badań kandydatów w Grupie Pracuj.

Odporny jak pracownik dzięki pandemii

Z raportu wynika, że pół roku trwania pandemii uzbroiło wielu pracowników i kandydatów w większą odporność na obawy związane ze zmianami na rynku pracy. Jednocześnie jednak aż 57 proc. respondentów Pracuj.pl przyznaje, że pandemia spowodowała w ich życiu zawodowym trudności i negatywne doświadczenia związane z pracą – zarówno związane z emocjami, jak i sposobem funkcjonowania firm.

Najczęściej pracownicy wymieniają obawy o swoją przyszłość zawodową (45 proc. badanych), sporo osób mówi również o większym stresie przy myśleniu o pracy (38 proc.), pandemia wywołała też utratę stabilizacji pracy (32 proc.).

- Pandemia odcisnęła swój ślad na życiu zawodowym większości z badanych przez nas użytkowników. Warto zwrócić uwagę na to, że najczęstszą komplikacją, z jaką badani mieli do czynienia jest obawa o swoją przyszłość zawodową w perspektywie 5-10 lat. To znak ostrzegawczy, na który powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy i regulatorzy rynku pracy - podsumowuje Małgorzata Skonieczna.