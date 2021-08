Słodkie powitanie po powrocie do biura. Dobry ruch czy przesada?

Ponad 70 proc. firm przewiduje powrót do biura jeszcze w tym roku. Dla pracowników to stres, który będzie odczuwało 44 proc. pracujących zdalnie - wynika z badania firmy Dailyfruits. To sygnał dla pracodawców, aby dobrze przemyśleć i zaplanować proces reonboardingu oraz poznać oczekiwania pracowników powracających do pracy stacjonarnej po tak długiej przerwie.

Do marca 2020 roku reonboarding funkcjonował na rynku pracy jako zjawisko dotyczące „pracowników bumerangów”, czyli osób, które odeszły z firmy i chciałyby do niej powrócić.

Pandemia wymusiła opuszczenie biur, a przedłużająca się praca zdalna, jak potwierdziło badanie firmy Dailyfruits z 2021 roku, spowodowała, że co drugi pracownik zaczął odczuwać negatywne odczucia z nią związane, jak przygnębienie, frustrację czy stres.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Firmy decydują się na powroty. Ponad 70 proc. przedsiębiorstw, które dziś pracują w trybie home office lub hybrydowym, przewiduje powrót do biura w 2021 roku. Najszybciej wrócą te pracujące hybrydowo – w tym gronie aż 91 proc. spodziewa się całkowitego powrotu w 2021 roku. Wszystko jest oczywiście uzależnione od decyzji centrali i statystyk zachorowań. W przypadku firm całkowicie pracujących w trybie home office powrót w przyszłym roku planuje 42 proc. firm, 34 proc. między końcem wakacji a końcem roku. Pozostali (24 proc.) podczas wakacji lub wcześniej.

Informacje o powrotach do pracy stacjonarnej są stresujące dla pracowników. 44 proc. Polaków pracujących zdalnie uczestniczących w badaniu Dailyfruits „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” zadeklarowało, że będzie odczuwać stres z powodu powrotu do biura. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18 proc. przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazało, że będzie to radosna wiadomość. Tylko 16 proc. zadeklarowało, że poczuje ulgę, słysząc o końcu home office. Co drugi ankietowany podkreślił, że pracownicy powinni sami zdecydować o terminie powrotu do pracy w biurze.

Badanie wskazało na jeszcze jedną istotną rzecz. 65 proc. zapytanych pracowników ujawniło, że spodziewa się powitalnego upominku od pracodawcy z okazji powrotu do pracy stacjonarnej.

- Może to wynikać m.in. z faktu, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wiele osób mogło się przekonać, czym jest zdrowy benefit. Pandemia sprawiła, że jak nigdy dotąd pracownicy zaczęli cenić benefity związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz realnie odpowiadające im potrzebom. Pracodawcy w pandemii zaczęli wspierać swoich pracowników aktywniej w tym obszarze, oferując na przykład wysyłkę paczek z owocami do pracowników zdalnych, możliwość spotkań online ze specjalistami: z dietetykiem, psychologiem czy trenerem personalnym - komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

I nie jest to nowy zwyczaj. Pierwszą falę powrotów do biur mamy przecież za sobą. Ubiegłoroczne wakacje były momentem, w którym część firm zdecydowała się przywrócić pracę stacjonarną. Firmy postanowiły nie tylko zadbać o bezpieczeństwo pracowników, dostosowując biura do obostrzeń sanitarnych. Wiele z nich postanowiło także przywitać pracowników właśnie małym upominkiem. Pracownicy popularnej sieci drogerii Rossmann po powrocie z przymusowego wolnego na swoich biurkach zastali małe, gustowne czerwone pudełeczko ze złotą kokardką. W środku czekała na nich słodka niespodzianka.

fot. Pixabay

- Cóż mogłoby być prostszego, a przy tym sympatycznego, jak dobre ciacho do pierwszej kawy w biurze po koronawirusowej przerwie. Aby uśmiech był pełniejszy, każdy do upominku miał przyklejoną kartkę z wyrazami tęsknoty od swojego komputera czy fotela. Było zatem sporo śmiechu, zwłaszcza że powitania na kartkach były różne i pracownicy dzielili się nimi między sobą - wyjaśniał wówczas Tomasz Cieślak, kierownik działu komunikacji wewnętrznej w Rossmannie.

Zobacz: "Wrócił mój bohater!". Firmy szykują się na powrót pracowników

Na słodkie powitanie postawiono również we wrocławskiej firmie Lideo. Firma DB Schenker Technology Center Warsaw prócz słodyczy przywitała się z pracownikami specjalnymi koszulkami.

Covidowe powroty

Jest jeszcze jeden aspekt, na który powinniśmy być przygotowani. Dobra sytuacja gospodarcza może sprawić, że do pracy powracać będą ci pracownicy, z którymi organizacje pożegnały się podczas pandemii. Co w takiej sytuacji?

Moment samego powrotu i odczucia powracającego pracownika są niezwykle istotne w kształtowaniu późniejszej relacji.

Po pierwsze ważna jest reakcja zespołu na taką sytuację.

- To zależy od autentyczności relacji w tej firmie: czy przywykliśmy do nadmiarowych celebracji, czy może cenimy prawdziwość relacji i nie potrzebujemy wyeksponowania takich momentów. Jacob Morgan mówi o momentach, które mają znaczenie. Jeśli wytworzymy moment, w którym będziemy mówić ze sztucznym entuzjazmem „fantastycznie, że jesteś znów w naszym zespole” z girlandą z napisem „Witaj” w tle, to jesteśmy w relacji dziecko-rodzic. Rodzic wyprawia dziecku przyjęcie powitalne i mówi „teraz jest już wszystko w porządku”. Otóż nie. My nie wiemy, czy za chwilę nie pojawi się sytuacja, w której ta osoba znajdzie się poza ramami organizacji - wyjaśnia Monika Sońta z Katedry Zarządzania Społeczeństwem Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego.

Dlatego istotne jest tu zaprojektowanie relacji dorosły-dorosły.

Przeczytaj: Covidowe powroty. Jak prawidłowo odmrozić pracownika?

- Żeby zaprojektować taką relację, trzeba powiedzieć, że powrót to sytuacja, w której wszyscy korzystają. Zaproszenie do powrotu to sygnał, że jestem potrzebny firmie. Dla pracownika to powrót do stabilizacji – jego umiejętności okazują się potrzebne, firma docenia też lojalność. Każdy przecież może przejść do konkurencji, a firmy, które prowadziły rekrutację nawet podczas izolacji czy wakacji, zyskały dostęp do zupełnie nowej puli bardzo dobrych kandydatów - dodaje.

Nad stworzeniem atmosfery powrotu nie powinny jednak pracować działy HR. W tym przypadku ogromną rolę odgrywają mądry szef i mądry zespół.

- Jeśli mamy z nimi do czynienia, to osoba, która wraca, zostanie powitana z naturalną radością. Nie budujmy sztucznej rzeczywistości. Nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, czy za kilka tygodni nie będziemy musieli podjąć podobnej decyzji. Pracujemy na żywym organizmie - podkreśla Monika Sońta.