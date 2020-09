Śląskie. Specjalna strefa ekonomiczna przyciąga nie tylko kapitał zagraniczny i gigantów

W I półroczu 2020 roku, czyli w czasie walki z koronawirusem, katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) udało się zdobyć 24 inwestycje warte ponad 865,4 mln zł. To o 4 projekty więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Dzięki temu w sumie powstanie 560 nowych miejsc pracy w regionie.

Autor:Justyna Koc

prof. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE (Fot. PTWP)

- Cieszę się, ze przez ten pierwszy okres przeszliśmy suchą stopą – mówi prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa KSSE.

Pierwsze półrocze 2020 r. to rekordowe w historii KSSE zainteresowanie polskich firm katowicką strefą. Zwiększyła też liczbę inwestycji realizowanych w strefie przez mikro, małe i średnie firmy, które w tym półroczu dominują.

- Narzędzie, jakim jest Polska Strefa Inwestycji, która działa już dwa lata, zdaje egzamin. Cały czas odchodzimy od utrwalonego w głowach przedsiębiorców przekonania, że specjalna strefa ekonomiczna to przestrzeń dla kapitału zagranicznego i bardzo dużych podmiotów. Od dwóch lat usilnie docieramy z tą informacją do firm. Pokazujemy, że państwo przestało mówić, gdzie należy inwestować, a strefy to także przestrzeń dla małych i średnich, mikroprzedsiębiorstw. Musimy pamiętać że one stanowią rdzeń naszej gospodarki – komentuje Barbara Piontek.

I dodaje, że dziś Polska Strefa Inwestycji oznacza, że decyzje administracyjne, jaką jest preferencja podatkowa i pomoc publiczna, mogą zostać podjęte wszędzie - gdziekolwiek przedsiębiorca zainwestuje, rozwija się czy rozpoczyna działalność, może skorzystać z tego narzędzia, spełniając kryteria jakościowe i ilościowe. Ten mechanizm dzisiaj zdaje egzamin. Dane to potwierdzają – dodaje Barbara Piontek.

Czego możemy spodziewać się w II kwartale 2020? Czy firmy nadal będą inwestować, a może dopiero wtedy dane będą odzwierciedlać efekty pandemii? O tym opowiada Barbara Piontek w wideorozmowie. przerpowadzonej w czasie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

